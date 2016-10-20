Кто навел порчу на Мозякина и Билла? Топ-5 главных событий хоккейного дня КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» выделяет пять самых ярких моментов в прошедших накануне матчах КХЛ.

1. Самое крупное поражение «Магнитки»

Вот все-таки тяжело бремя лидера. Назвался капитаном клуба-чемпиона да еще одновременно самым метким снайпером нашего хоккея – будь добр, соответствуй.

Стоило 35-летнему вожаку «Магнитки» Сергею Мозякину взять короткую паузу и перестать класть шайбы в «девятку», как чемпиона зашатало.

Сперва домашнее поражение от «Югры» в овертайме – 2:3. А в среду и того пуще – 0:3 от «Адмирала» во Владивостоке. А это, между прочим, самое крупное поражение «Металлурга» в нынешнем сезоне. Да еще и «сухое»…

Единственное, чем запомнились мастеровитые уральские форварды на «Фетисов Арене» - это колющий удар Дениса Казионова. Да и он, по правде сказать, не удался! Но матч-штраф нападающий все же схлопотал.

Пора Мозякину срочно брать себя в руки. Без его голов «Магнитку», похоже, бьет мандраж.

2. Культовая победа «Куньлуня»

В начале октября китайский клуб уже одержал одну знаковую победу – над одним из клубов-родоначал ьников нашего хоккея – московским «Спартаком». Причем, красно-белых «Куньлунь» одолел дважды – и в Шанхае, и в Москве. Но «Спартак»-то сейчас далеко не тот, что в советские времена…

Поэтому победа в среду над «Салаватом Юлаевым» (3:2) куда более почетна для скромного китайского новичка. Ведь на этот раз повержен обладатель Кубка Гагарина-2011, двукратный чемпион России и один из лидеров нашего хоккея.

Отрадно, что героем в китайской команде на этот раз оказался не финн, а российский форвард Олег Яшин, отметившийся дублем.

3. Триумф Ярушкина в «Спартаке»

Вслед за «Куньлунем» и на спартаковскую улицу пришел праздник. 5:1! С таким счетом красно-белые разгромили минских динамовцев. Кстати, единственный иностранный клуб КХЛ, который в настоящий момент находится в зоне плей-офф.

Это самая крупная победа «Спартака» в нынешнем сезоне. И пусть она случилась не дома, но незамеченной не осталась. В Минске ей «любовались» 12112 зрителей.

Ну а для исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Алексея Ярушкина это двойной успех! Не только крупная победа, но еще и просто самая первая в игровое время.

Наконец-то москвичи смогли показать свою удаль в атаке. Дубли на счету Константина Глазачева и Анатолия Никонцева.

4. Билялетдинова сглазили в Европе

«Ак Барс» отправился в турне на Дальний Запад триумфатором – одержав восемь побед кряду, которые сделали команду Зинэтулы Билялетдинова лидером Восточной конференции.

Но стоило казанцам столкнуться с двумя аутсайдерами из соседнего дивизиона, как они сразу спасовали. Робеют «барсы» в европейских столицах что ли?

Уже второе поражение. Сперва в Загребе, теперь в Братиславе. И матчи складываются по одинаковому сценарию. Хозяева открывают счет. Гости его героически сравнивают. Но потом упускают-таки победу с минимальной разницей заброшенных шайб – 1:2.

Одно утешение – что в Братиславе «Ак Барс» пропустил решающий гол на последних секундах овертайма. И очко все же заработал.

Но тренер казанцев наверняка рассчитывал на большее.

Порчу на его команду в Европе навели что ли?

5. Плановое фиаско рижан

«Динамо» из столицы Латвии вновь упустило шанс догнать по очкам новокузнецкий «Металлург» и уйти с последнего места в чемпионате КХЛ. А ведь рижане вели в матче с «Торпедо». Но удержать преимущество не сумели. Позволили сопернику сравнять счет, а затем вновь уступили по буллитам.

Видимо, латвийцы победят в следующем поединке. В этом сезоне они не радуют викториями своих болельщиков. Пока их было только четыре. И так получается, что победе рижан обычно предшествует их серия из пяти поражений.

Так вот «Торпедо» они уступили в пятом поединке кряду и, значит, завершили очередную «черную» серию. Так что держись, «Сочи»! В пятницу у «Динамо» плановый успех.