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Елена Веснина: Зачем менять правила в теннисе? В футболе же их не меняют!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Елена Веснина
Елена ВеснинаИсточник: Sovsport.ru

Олимпийская чемпионка Елена Веснина - о неудаче на домашнем турнире, планах на будущее и своем отношении о возможных переменах в теннисных правилах.

«Чувствую себя опустошенной»

- Обидно, что не смогла показать хороший теннис в матче с Гергес, - признается Веснина в начале беседы с журналистами. Во втором круге домашнего «Кубка Кремля» Елена уступила немке 5:7, 0:6, завершив тем самым выступление в Москве. - При счете 5:5 в первом сете я словно потеряла концентрацию, а с ней и уверенность в своих силах. Постоянно ощущала, что не добегаю до мячей, неправильно выполняю удары, не могу грамотно выстроить свою тактику. Игра рассыпалась, и во второй партии у меня не получалось совершенно ничего.

- В прошлом году первый корт «Олимпийского» был для вас удачным - вы сами это признавали. В этом сезоне вы уступили на нем оба своих матча - и в паре, и в одиночке.
- Выходит, теперь он стал для меня несчастливым, - грустно улыбается Веснина. - Конечно, турнир сложился не так, как я рассчитывала. Чувствую себя выжатой, опустошенной в эмоциональном плане. Мы много тренировались здесь с Катей Макаровой и думали, что нам хватит времени, чтобы привыкнуть к местному покрытию, которое изначально нам не очень подходило. Увы, не получилось. Сейчас надо немного успокоиться, сделать паузу, отдохнуть пару дней и перезагрузиться. Потому что дальше работать на износ нельзя.

- Каковы ближайшие планы?
- Нам с Катей предстоит участие в Итоговом турнире WTA в парном разряде. Там первый матч пройдет в конце следующей недели, но в Сингапур мы вылетаем уже в субботу. Думаю, оставшегося времени хватит, чтобы акклиматизироваться, приспособиться к кортам и хорошо подготовиться. А затем меня ждет альтернативный Итоговый турнир в одиночке, который пройдет в китайском Жухае.

- Как относитесь к этому альтернативному чемпионату?
- Положительно! Для меня большая честь отобраться туда. Так что постараюсь показать максимум, на что способна. Тем более, это будет последний турнир в успешном для меня сезона.

«Вернуться в элиту помог опыт»

- В начале года вы вылетели из первой сотни. Сейчас стоите в ТОП-20. Вас номинировали на награду «Возвращение сезона». Как удалось вернуться?
- Тут много факторов. Во-первых, сказался опыт. Я ведь уже в 18-19 лет была в ТОП-50. К первой двадцатке подходила в 21 год, в 24... То есть, я не та теннисистка, которая всю карьеру была в тени, и тут вдруг выстрелила. Мне хватало опыта выступлений на высшем уровне. Во-вторых - я много работала. Не опускала руки, когда не было результатов, а продолжала отдаваться любимому делу на тренировках. Ну и изменение гражданского статуса, наверное, тоже сказалось, - смеется Елена, прошлой осенью вышедшая замуж.

- Сейчас активно идут переговоры о возможном переносе Итогового чемпионата WTA в Санкт-Петербург. Как относитесь к этой идее?
- Если такое случится, будет классно! Думаю, мы заслужили право проведения подобного турнира. В конце концов, у России - богатая история тенниса. И сколько наших девушек за последние годы были в элите! Взять тот же Сингапур - кто из тамошних теннисисток борется за попадание на Итоговый? Я ни одной не знаю, - смеется Веснина. - А у нас сколько талантливых девчонок! Плюс болельщики, которые отлично разбираются в нашем виде спорта. В общем, если чемпионат WTA действительно переедет в Питер, я буду счастлива!

- Еще идет много обсуждений о возможном введении новых правил в теннисе. Например, играть чемпионский тай-брейк вместо третьего сета и отказаться от «больше-меньше» в геймах...
- Как и большинство игроков, я против таких нововведений. Понимаю, чего хотят добиться - чтобы время матчей сократилось, чтобы было удобнее планировать эфирные сетки телетрансляций. Но есть ведь традиции, и они в теннисе очень важны! Взять, например, футбол. Почему там не меняют правила? Играют два тайма по 45 минут, пинают мячик полтора часа... Ведь часто бывает скучно! Мне, скажем, смотреть неинтересно. Но это не значит, что нужно что-то менять в футболе. То, что в теннисе игра может идти как час, так и все три - это особенность нашего вида спорта. Что любой игрок может уйти с пяти матчболов и сенсационно победить - это же интересно! За это теннис любят как болельщики, так и спортсмены. В общем, не думаю, что что-то надо менять.

Дарья Касаткина: Тренер меня похвалил после матча

Прошлогодняя полуфиналистка «Кубка Кремля» Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Екатериной Макаровой во втором круге московского турнира.

- Мы с Катей отлично знаем друг друга. Много тренировались вместе во время матчей сборной в Кубке Федерации, на Олимпийских играх. Но когда выходишь на корт в официальной встрече личного турнира, даже против соотечественницы, она становится обычной соперницей. И твоя главная, единственная задача - ее обыграть, - отметила Касаткина. - Конечно, чувствуешь некоторое дополнительное волнение, ведь нечасто приходится бороться с другой россиянкой, да еще на домашнем турнире. Но оно не имеет особого значения. Я не придумывала особый план на игру против Макаровой. Просто старалась действовать агрессивно, чаще атаковать, меньше ошибаться... Все, как обычно. Судя по тому, что тренер меня похвалил, получилось неплохо. Теперь важно так же удачно провести свой следующий матч.

Дарья Касаткина: В паре сыграла очень плохо

Дарья Касаткина прокомментировала свою победу в парном разряде вместе с Дарьей Гавриловой во втором круге «Кубка Кремля».

- С одной стороны, по счету кажется, что мы легко обыграли соперниц, - отметила Касаткина на пресс-конференции. - С другой - на самом деле, я сыграла очень плохо. Гораздо хуже, чем в первом раунде против Весниной и Макаровой. То, что нам удалось добиться упеха со счетом 6:2, 6:2 - заслуга моей напарницы. Даже не знаю, как в итоге это получилось. Но в следующем матче мне определенно надо действовать гораздо лучше.


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