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Станислав Казанцев: Нежничать в бою со Стевелмансом не буду

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Накануне своего поединка с опытным голландским бойцом Уорреном Стевелмансом Стас Казанцев рассказал, что готов ко всему и никогда не делает преждевременных выводов.

- Расскажи, что ты знаешь о своем сопернике Стевелмансе? Какую характеристику ты ему дашь? Какова твоя тактика на бой с ним?
- Стевелманс крепкий парень, за плечами которого очень весомый опыт больших боев. Я настраиваюсь на серьезный поединок против него и не склонен недооценивать своего соперника. Сначала разведка – потом основательная артподготовка. Но многое зависит и от манеры, избранной соперником. Если он захочет сразу зарубиться, я готов.

- Алим Набиев оценил вашу встречу так, что у тебя больше шансов. Ты чувствуешь себя фаворитом?
- Мне приятно, что Алим так считает и спасибо ему за поддержку. Однако сам я до момента окончания боя не склонен расставлять таких приоритетов. 21 октября посмотрим, кто есть кто. Естественно, буду доказывать, что лучший – это я. Не уверен, что Стевелманс сразу с этим согласится. Но у меня есть аргументы.

Могу обещать, что не будет скучно. Уверен, нам будет, чем удивить зрителей.

- Сможешь ли ты предложить Стевельмансу дуэль в риге с минимальной защитой? Какой размен это мог бы быть?
- Приходите на турнир, и вы сами увидите, и узнаете, как все будет. В таких боях трудно загадывать наперед, как все пройдет. Могу обещать, что не будет скучно. Уверен, нам будет, чем удивить зрителей.

- Сможешь ли ты подарить зрителям нокаут? 
- Должно совпасть слишком много факторов. Нокаут - это ведь не последствия одного сильного удара, как многие думают. Нежничать я не буду, но нокаут никогда нельзя гарантировать.

- Дмитрий Иванов сравнивал тебя с Энрико Гогохией. Теоретически, как бы ты оценил свои шансы в поединке с этим бойцом?
- Мы с Энрико дружим и долго тренировались вместе. Не думаю, что мы бы дрались когда-то. Кстати, пользуясь случаем, хочу пожелать ему удачи в карьере профессионального боксера! Новых побед тебе, брат!

- Ты уже заглядываешь вперед боя со Стевелмансом? С кем бы ты хотел встретиться в ближайшее время?
- Нет, я не тороплюсь. Важно решать задачи по мере их поступления. Сейчас на горизонте Стевелманс и я полностью сконцентрирован на предстоящем с ним поединке.

- Кого еще ты бы выделил в файт-карте турнира и почему?
- Я бы отметил Даниила Гаврилова и Наталью Дьячкову, которые, сто процентов, подарят гостям турнира зрелищные поединки. Я также ожидаю ярких профессиональных дебютов от ребят, которые имеют значительный опыт выступлений по любителям.

Бой Казанцев Vs. Стевелманс станет главным событием турнира по правилам профессионального кикбоксинга W5 «Choose the way of a champion». Вечер боев пройдёт в эту пятницу, 21 октября, в УСК «Крылья Советов».


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