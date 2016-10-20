Станислав Казанцев: Нежничать в бою со Стевелмансом не буду

Накануне своего поединка с опытным голландским бойцом Уорреном Стевелмансом Стас Казанцев рассказал, что готов ко всему и никогда не делает преждевременных выводов.

- Расскажи, что ты знаешь о своем сопернике Стевелмансе? Какую характеристику ты ему дашь? Какова твоя тактика на бой с ним?

- Стевелманс крепкий парень, за плечами которого очень весомый опыт больших боев. Я настраиваюсь на серьезный поединок против него и не склонен недооценивать своего соперника. Сначала разведка – потом основательная артподготовка. Но многое зависит и от манеры, избранной соперником. Если он захочет сразу зарубиться, я готов.

- Алим Набиев оценил вашу встречу так, что у тебя больше шансов. Ты чувствуешь себя фаворитом?

- Мне приятно, что Алим так считает и спасибо ему за поддержку. Однако сам я до момента окончания боя не склонен расставлять таких приоритетов. 21 октября посмотрим, кто есть кто. Естественно, буду доказывать, что лучший – это я. Не уверен, что Стевелманс сразу с этим согласится. Но у меня есть аргументы.

Могу обещать, что не будет скучно. Уверен, нам будет, чем удивить зрителей.

- Сможешь ли ты предложить Стевельмансу дуэль в риге с минимальной защитой? Какой размен это мог бы быть?

- Приходите на турнир, и вы сами увидите, и узнаете, как все будет. В таких боях трудно загадывать наперед, как все пройдет. Могу обещать, что не будет скучно. Уверен, нам будет, чем удивить зрителей.

- Сможешь ли ты подарить зрителям нокаут?

- Должно совпасть слишком много факторов. Нокаут - это ведь не последствия одного сильного удара, как многие думают. Нежничать я не буду, но нокаут никогда нельзя гарантировать.

- Дмитрий Иванов сравнивал тебя с Энрико Гогохией. Теоретически, как бы ты оценил свои шансы в поединке с этим бойцом?

- Мы с Энрико дружим и долго тренировались вместе. Не думаю, что мы бы дрались когда-то. Кстати, пользуясь случаем, хочу пожелать ему удачи в карьере профессиональног о боксера! Новых побед тебе, брат!

- Ты уже заглядываешь вперед боя со Стевелмансом? С кем бы ты хотел встретиться в ближайшее время?

- Нет, я не тороплюсь. Важно решать задачи по мере их поступления. Сейчас на горизонте Стевелманс и я полностью сконцентрирован на предстоящем с ним поединке.

- Кого еще ты бы выделил в файт-карте турнира и почему?

- Я бы отметил Даниила Гаврилова и Наталью Дьячкову, которые, сто процентов, подарят гостям турнира зрелищные поединки. Я также ожидаю ярких профессиональных дебютов от ребят, которые имеют значительный опыт выступлений по любителям.

Бой Казанцев Vs. Стевелманс станет главным событием турнира по правилам профессиональног о кикбоксинга W5 «Choose the way of a champion». Вечер боев пройдёт в эту пятницу, 21 октября, в УСК «Крылья Советов».



