«Хотели показать, на что способна «Бавария». Что говорили после матча с ПСВ

После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – ПСВ игроки и тренеры ответили на вопросы журналистов.

Карло Анчелотти: Матч против «Айнтрахта» стал для нас уроком

«Мы хорошо играли, игроки показали правильную реакцию. Настрой был хороший, матч против Франкфурта стал для нас уроком. 70 минут мы играли хорошо, но после первых 30 минут мы немного сбавили хватку. После третьего гола стало понятно, что исход матча предрешен. ПСВ мог забить еще один мяч, но и мы могли забить еще много. В следующих матчах мы должны показать лучшее, на что способны, чтобы сохранить шансы на первое место.

Арьен Роббен: Несколько раз выстраивались неправильно

«Мы хорошо начали, доминировали на поле, создавали моменты. После 2:0 мы несколько раз выстраивались неправильно. Когда атакуешь, всегда нужно сохранять осторожность. Они были опасны и мы немного потеряли контроль. После перерыва от пяти до десяти минут было тоже самое. ПСВ после пропущенного мяча создал несколько опасных моментов, но затем мы снова наладили игру и в итоге заслуженно победили. Эпизодами мы показывали очень хороший футбол».

Томас Мюллер: Хотели показать стадиону, на что мы способны

«Мы с самой первой минуты выкладывались на максимум, особенно в первые 30 минут мы очень интенсивно действовали в атаке. Мы хотели показать стадиону, на что мы способны. Первый гол был важен, поскольку вначале мы не реализовали несколько шансов».

Филипп Коку (главный тренер ПСВ): Во втором тайме мы сами наделали ошибок

«Сегодня мы противостояли команде, которая наказывает за любую малейшую ошибку. В первые 20, 25 минут нам было тяжело. «Бавария» оказывала на нас сильное давление, мы не могли наладить свою игру. После 0:2 мы стали играть лучше. При 1:2 нужно всей командой действовать компактно, мы этого не делали. Во втором тайме мы сами наделали ошибок, меня это сильно разочаровывает».