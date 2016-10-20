Зависть. Бердыев и Симеоне. Колонка Юрия Цыбанева

Ну да, с «Атлетико» «Ростову» нечего было ловить. И не только потому, что команда эта – уровня финала Лиги чемпионов и практически ровня «Реалу» и «Барселоне». «Атлетико» - это качественно усовершенствованная модель «Ростова». Та же хватка, та же плотность, та же динамика. Только помноженные на другие возможности исполнителей.

Бердыев, знаем, наглухо закрыт для посторонних. И он, конечно, никогда публично не признается в сокровенном. Но я сильно удивлюсь, если перед встречей с «Атлетико» Курбану Бекиевичу не приснился разок-другой Диего Симеоне в сопровождении выпестованной им команды. В жанре белой зависти.

Уж не знаю про Гвардиолу, Анчелотти или Моуриньо, но на аргентинского коллегу у Бердыева нет ни малейшего повода смотреть снизу вверх. Он ведь бивал Симеоне силами «Рубина» - когда тот разворачивал уже свой авторский проект в «Атлетико», вскоре наведшем шороху в большой Европе.

И что такого знает и умеет Симеоне, чего не знает и не умеет Бердыев? Идеологически они вообще, по-моему, - тренеры-близнецы, коли вывести за скобки некоторое различие натур.

А если прикоснуться к новейшей истории «Атлетико», то и там обнаружится некоторое сходство – небольшое, этакое пунктирное – с реалиями «Ростова».Начать с того хотя бы, что и Симеоне, и Бердыев брали под свое начало команды шалопутные, где в головах у игроков свистал вольный ветер.

А теперь Антуан Гризманн, на рыночное выданье парень, на которого облизываются «МЮ» с «Челси», счел нужным публично заявить: «Буду рассматривать варианты ухода из «Атлетико» только в том случае, если клуб покинет Симеоне». Он легко мог бы, Гризманн, преуспевать где-то в другом месте, что называется, на технике – а вот предпочел тренера, заставившего по-волчьи клацать зубами. И разве не напрашивается параллель с Азмуном, прикипевшим к Бердыеву как к отцу родному? И сбоит-то нынче иранец, сильно не совпадая со своим весенним великолепием, по-моему, исключительно по причине туманного статуса Бердыева в команде – ибо полоса сбоев пошла у Азмуна с того самого момента, когда Курбана Бекиевича прощально качали на ростовской арене.

И примерно тогда же, в сентябре мелькнуло: Симеоне готов покинуть «Атлетико» из-за несогласия с трансферной политикой клуба. Но клубным боссам удалось в очередной раз аргентинца удержать, сохранив необходимое качество состава – хотя на кадровый каравай Симеоне жадно разевают рты самые сильные мира сего.

И аргентинцу последовательно подтягивают в обойму игроков калибра того же Гризманна, Карраско, проворно возвращают Филипе Луиса – давая ему импульс для еще большего тренерского развития.

А Бердыев вынужден пробавляться Гранатом, Киреевым, Терентьевым… Я внимательно смотрю за «Ростовом» - подавляющее большинство пропускаемых им нынче мячей приходит через слабые звенья, тренерскому уровню Бердыева категорически пока не соответствующие.

Даже без летнего усиления, с Новосельцевым, Баштушем, Кангой, с исправным Калачевым, «Ростов» наверняка бы пободался с «Атлетико» всерьез. Коли имел бы неделю на подготовку, а не три дня после «Спартака». Или, скажем, после зимнего объемного бердыевского супертренинга. Ну да это разговоры в пользу бедных.

Бердыев потому и отошел в тень, что слишком больно было ощущать несоответствие своему тренерскому уровню с таким вот порыхлевшим «Ростовом». И прогибаться перед Симеоне.

Не знаю доподлинно всех причин, по которым у Курбана Бекиевича не срослось со сборной и со «Спартаком». Но могу предположить. Оказавшись перед выбором, он дал себе зарок: реализоваться не слабее, чем Симеоне.