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Зависть. Бердыев и Симеоне. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Диего Симеоне
Диего СимеонеИсточник: Sovsport.ru

Ну да, с «Атлетико» «Ростову» нечего было ловить. И не только потому, что команда эта – уровня финала Лиги чемпионов и практически ровня «Реалу» и «Барселоне». «Атлетико» - это качественно усовершенствованная модель «Ростова». Та же хватка, та же плотность, та же динамика. Только помноженные на другие возможности исполнителей.

Бердыев, знаем, наглухо закрыт для посторонних. И он, конечно, никогда публично не признается в сокровенном. Но я сильно удивлюсь, если  перед встречей  с «Атлетико» Курбану Бекиевичу не приснился разок-другой Диего Симеоне в сопровождении выпестованной им команды. В жанре  белой зависти.

Уж не знаю про Гвардиолу, Анчелотти или Моуриньо, но на аргентинского коллегу у Бердыева нет  ни малейшего повода смотреть снизу вверх. Он ведь бивал Симеоне силами «Рубина» - когда тот разворачивал уже свой авторский проект в «Атлетико», вскоре наведшем шороху в большой Европе.

И что такого знает и умеет Симеоне, чего не знает и не умеет Бердыев? Идеологически они вообще, по-моему, - тренеры-близнецы, коли вывести за скобки некоторое различие натур.

А если прикоснуться к новейшей истории «Атлетико», то  и там обнаружится некоторое сходство – небольшое, этакое пунктирное – с реалиями «Ростова».Начать с того хотя бы, что и Симеоне, и Бердыев брали под свое начало команды шалопутные, где в головах у игроков свистал вольный ветер.

А теперь Антуан Гризманн,  на рыночное выданье парень, на которого облизываются «МЮ» с «Челси», счел  нужным публично заявить: «Буду рассматривать варианты ухода из «Атлетико» только в том случае, если клуб покинет Симеоне». Он легко мог бы, Гризманн, преуспевать где-то в другом месте, что называется, на технике – а вот предпочел тренера, заставившего по-волчьи клацать зубами. И разве не напрашивается параллель с Азмуном, прикипевшим к Бердыеву как к отцу родному?  И сбоит-то нынче иранец, сильно не совпадая со своим весенним великолепием, по-моему, исключительно по причине туманного статуса Бердыева в команде – ибо полоса сбоев пошла у Азмуна с того самого момента, когда Курбана Бекиевича прощально качали на ростовской арене.

И примерно тогда же, в сентябре мелькнуло: Симеоне готов покинуть «Атлетико» из-за несогласия с трансферной политикой клуба. Но клубным боссам удалось в очередной раз аргентинца удержать, сохранив необходимое качество состава – хотя на кадровый каравай Симеоне жадно разевают рты самые сильные мира сего.

И аргентинцу  последовательно подтягивают в обойму игроков калибра того же Гризманна, Карраско,  проворно возвращают Филипе Луиса – давая ему импульс для  еще большего тренерского развития.

А Бердыев вынужден пробавляться Гранатом, Киреевым, Терентьевым… Я внимательно смотрю за «Ростовом» - подавляющее большинство пропускаемых им нынче мячей приходит через слабые звенья, тренерскому уровню Бердыева категорически пока не соответствующие.

Даже без летнего усиления, с Новосельцевым, Баштушем, Кангой, с исправным Калачевым, «Ростов» наверняка бы пободался с «Атлетико» всерьез. Коли имел бы неделю на подготовку, а не три дня после «Спартака». Или, скажем, после зимнего объемного бердыевского супертренинга. Ну да это разговоры в пользу бедных.

Бердыев потому и отошел в тень, что слишком больно было ощущать несоответствие своему тренерскому уровню с таким вот порыхлевшим «Ростовом».  И прогибаться перед Симеоне.

Не знаю доподлинно всех причин, по которым у Курбана Бекиевича не срослось со сборной и со «Спартаком». Но могу предположить. Оказавшись  перед выбором, он дал себе зарок: реализоваться не слабее, чем Симеоне.

Матч

Ростов - Атлетико - 0:1 (0:0)

Голы

Карраско 61 (0:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)

Предупреждения:

Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция


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