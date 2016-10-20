Унаи Эмери: «ПСЖ» обязан улучшить свою игру, за нами следят во всем мире

Унаи Эмери Источник: Reuters

Представители «ПСЖ» после победы над «Базелем» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов пообщались с французской прессой.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи: Попытаемся выполнить поставленную задачу

«Самое главное – нам удалось заработать три очка. В первом тайме нашей команде было очень тяжело, но мы сумели одержать победу. Теперь у нас семь баллов, что дает нам больше шансов на выход в плей-офф. Цель «ПСЖ» – закончить групповой этап на первом месте. У нас еще есть три матча, два из которых предстоит провести в гостях. Наша команда старается выиграть в каждой встрече. Попытаемся выполнить поставленную задачу».



Унаи Эмери: «ПСЖ» постарается улучшить свою игру

«Мы отнеслись к «Базелю» с большим уважением. Эта команда сегодня показала свой уровень. Согласен с нашим президентом, было непросто в первой половине встречи. 1:0 по окончании первого тайма – хороший результат. После перерыва мы действовали намного лучше, стали единым целым. У нас отлично получались позиционные атаки. На мой взгляд, второй тайм мои игроки провели на отлично. Было много опасных моментов у ворот соперника и мы сумели забить. «ПСЖ» постарается улучшить свою игру, ведь за нами следит большое количество болельщиков по всему миру. Сейчас нужно забыть о встрече с «Базелем» и сосредоточиться на матче с «Марселем».



Лукас Моура: Будто гора свалилась с плеч

«Мы испытали определенные проблемы в начале игры. «Базель» – очень сильная команда. Мы сумели забить и выиграть эту встречу. Должен сказать, что у меня такое ощущение, будто гора свалилась с плеч. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей, все игры требуют максимальной концентрации. «Базель» очень компактно играл в первом тайме, но после перерыва нам удалось «раскачать» соперника и найти уязвимые месте. Я воспользовался ошибкой соперника и сумел забить. Нужно было быстро принять решение, что я и сделал».



Адриен Рабьо: «ПСЖ» повезло

«В первом тайме шла упорная борьба, но мы поняли, как действует «Базель», что пошло нам на пользу. К счастью, нам повезло, что соперник угодил в штангу. Наш голкипер провел сегодня выдающийся матч. Конечно, в футболе не бывает без везения, но в целом, мы контролировали ход игры. Сейчас нужно проанализировать некоторые детали, но самое главное – мы выиграли свой матч в Лиге чемпионов, от чего испытываем позитивные эмоции. Я был счастлив сыграть. Стараюсь в каждом матче выложиться на все сто процентов. У каждого игрока в «ПСЖ» – специфическая роль. Это идет только на пользу, поскольку в процессе игры ты обретаешь больше уверенности».



