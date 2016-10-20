Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предстоящем в воскресенье дерби с ЦСКА и поисках шапки-»петушка».
- В каком настроении подходите к
матчу с ЦСКА, учитывая неудачные результаты команды?
- Дерби
есть дерби, подходим к нему с положительным настроением. В прошлом матче (с «Амкаром»,
0:0 – Прим. ред.) был удовлетворен
самоотдачей футболистов, игрой в обороне. Но в атаке действовали не лучшим
образом, не создали достаточно моментов, чтобы победить. Но на предстоящий матч
смотрим с оптимизмом. В этот недельный цикл все хорошо тренировались, энтузиазм
у игроков чувствуется.
- Каково состояние Баринова?
-
Травма серьезная, мышечная. Много таких травм. Еще Майкон никак в нужное состояние не придет. Надеемся, с Чорлукой все будет в порядке. Но это
часть футбола. Что жаловаться?.. Есть другие футболисты. Они должны играть ради
своего имиджа, клуба. Вот Янбаев
давно не играл, а вышел с «Амкаром», и, на мой взгляд, провел хороший матч.
Молодец, что не скис, хотя долго не было игровой практики.
- Можно поподробнее об игре в
атаке?
- Мы
все не удовлетворены, голов ведь не забиваем, нужно качественнее играть. Все,
что до штрафной, неплохо, но внутри штрафной действуем пока плохо.
- В матче с «Амкаром» не вышли
ни Хенти, ни Шкулетич. Они вас не устраивают?
- Меня
все игроки устраивают. Но в матчах, в которых выходили Шкулетич и Хенти, мы особенной
результативностью похвастать не могли. Поэтому проблема не в каком-то отдельном
игроке, а у всей команды в атакующих действиях.
- Вы были на матче ЦСКА –
«Монако». Какие впечатления?
- ЦСКА
очень хорошо играл, особенно в первом тайме. Исключение – последние минуты,
когда они пропустили гол. Серьезный футбол был, думаю, он доставил удовольствие
всем болельщикам, несмотря на результат.
- Ждете ли поддержки
болельщиков, и насколько она важна в таких дерби?
-
Конечно, ждем! Нам нужна поддержка, особенно в такой сложный период. Знаю, что
в тяжелые моменты болельщики объединяются и всегда нам помогают.
- Можно ли говорить о
преимуществе «Локомотива», так как ЦСКА сыграл на неделе в Лиге чемпионов?
- В
ЦСКА все продумано до мелочей. Циклы, что есть между матчами Лиги чемпионов и
чемпионатом, хорошо выстроены: четыре дня, на пятый играют. Календарь в этом
плане составлен идеально. Поэтому преимущества ни у одной команды не будет.
- Знаменитый «петушок» наденете
на матч?
- Каждый раз про этот «петушок» спрашивают. Я его найти не могу! Может, в музее… Будем искать!
САМЕДОВ РАССКАЗАЛ СЕМИНУ, КУДА ЕЗДИЛИ ИГРОКИ
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал, что игроки команды регулярно общаются между собой, и приложат все усилия, чтобы прервать безвыигрышную серию уже с ЦСКА.
- Что нужно сделать, чтобы прервать неудачную серию матчей с ЦСКА? - спросили журналисты у Самедова.
- Да, серия неприятная. Но в первую очередь у нас будет возможность прервать нашу безвыигрышную серию. Приложим максимум усилий.
- Вы между собой обсуждаете, почему команда не может победить?
- Если бы знали, как взять и победить, уже все бы исправили. Регулярно с ребятами общаемся, ситуация непростая, многие в ней раньше не были. Но все зависит от нас. Чем больше сил и желания приложим, тем скорее сможем исправить результаты. Все в наших руках.
- Накануне ребята ездили в пейнтбол играть. Чья была инициатива?
- К сожалению, не все собрались, у некоторых свои дела были. Но многие ребята поехали. Это была командная инициатива.
- И куда вы ездили? - интересуется Юрий Семин.
- Да тут недалеко.
- В волейбол играли?
- В пейнтбол.
- Молодцы! Люблю инициативных игроков, чтобы активность исходила изнутри, а не только от тренеров.