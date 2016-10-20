Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предстоящем в воскресенье дерби с ЦСКА и поисках шапки-»петушка».

- В каком настроении подходите к матчу с ЦСКА, учитывая неудачные результаты команды?

- Дерби есть дерби, подходим к нему с положительным настроением. В прошлом матче (с «Амкаром», 0:0 – Прим. ред.) был удовлетворен самоотдачей футболистов, игрой в обороне. Но в атаке действовали не лучшим образом, не создали достаточно моментов, чтобы победить. Но на предстоящий матч смотрим с оптимизмом. В этот недельный цикл все хорошо тренировались, энтузиазм у игроков чувствуется.

- Каково состояние Баринова?

- Травма серьезная, мышечная. Много таких травм. Еще Майкон никак в нужное состояние не придет. Надеемся, с Чорлукой все будет в порядке. Но это часть футбола. Что жаловаться?.. Есть другие футболисты. Они должны играть ради своего имиджа, клуба. Вот Янбаев давно не играл, а вышел с «Амкаром», и, на мой взгляд, провел хороший матч. Молодец, что не скис, хотя долго не было игровой практики.

- Можно поподробнее об игре в атаке?

- Мы все не удовлетворены, голов ведь не забиваем, нужно качественнее играть. Все, что до штрафной, неплохо, но внутри штрафной действуем пока плохо.

- В матче с «Амкаром» не вышли ни Хенти, ни Шкулетич. Они вас не устраивают?

- Меня все игроки устраивают. Но в матчах, в которых выходили Шкулетич и Хенти, мы особенной результативностью похвастать не могли. Поэтому проблема не в каком-то отдельном игроке, а у всей команды в атакующих действиях.

- Вы были на матче ЦСКА – «Монако». Какие впечатления?

- ЦСКА очень хорошо играл, особенно в первом тайме. Исключение – последние минуты, когда они пропустили гол. Серьезный футбол был, думаю, он доставил удовольствие всем болельщикам, несмотря на результат.

- Ждете ли поддержки болельщиков, и насколько она важна в таких дерби?

- Конечно, ждем! Нам нужна поддержка, особенно в такой сложный период. Знаю, что в тяжелые моменты болельщики объединяются и всегда нам помогают.

- Можно ли говорить о преимуществе «Локомотива», так как ЦСКА сыграл на неделе в Лиге чемпионов?

- В ЦСКА все продумано до мелочей. Циклы, что есть между матчами Лиги чемпионов и чемпионатом, хорошо выстроены: четыре дня, на пятый играют. Календарь в этом плане составлен идеально. Поэтому преимущества ни у одной команды не будет.

- Знаменитый «петушок» наденете на матч?

- Каждый раз про этот «петушок» спрашивают. Я его найти не могу! Может, в музее… Будем искать!