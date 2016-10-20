Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк0 : 0СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучано Спаллетти: Буду очень рад, если Тотти забьет при мне свой сотый гол

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Лучано Спаллетти и Франческо Тотти
Лучано Спаллетти и Франческо ТоттиИсточник: ФК «Рома»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии матча с «Аустрией» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы журналистов. 

– Все игроки показали хорошую игру в последних матчах, – начал экс-наставник «Зенита». – Вижу, как команда прогрессирует и я доволен работой своих футболистов на тренировках. «Рома» отлично провела матч с «Наполи» в чемпионате Италии. Мы не дали сопернику навязать свою игру. Самое главное, чтобы команда стала единым целым.

– О чем вы думали после победы над «Наполи»? Это поможет вам в сегодняшней игре?
– Я сделал определенные выводы. Знаю, над чем еще нам предстоит работать. В футболе очень важно поставить себе цель и двигаться к ней от матча к мату. Мы, вероятно, должны поработать над реализацией, потому как шансы в каждой игре у нас есть. Не нужно надеяться или ждать, когда тебе выпадет возможность забить. Нужно самим создавать моменты. Мы обыграли «Наполи», но не сумели реализовать определенные вещи.

– Сыграет ли сегодня Жерсон? В каком он состоянии?
– Он достаточно молод, но, несмотря на свой возраст, этот футболист играет достойно. К тому же, он талантливый парень. Благодаря таким игрокам «Рома» станет сильнее. Посмотрим, возможно, я поставлю его на другую позицию, поскольку у него быстрые ноги и он очень техничен. Все это зависит от плана на игру.

– В каком состоянии Наингголан и Вермален?
– С Раджа все отлично, его состояние улучшилось. Проблема в том, что многие болельщики привыкли видеть в нем некого супермена, который постоянно отбирает мяч. Он очень помогает «Роме» в центре поля. На данный момент у него еще есть некоторые проблемы с физическим состоянием, но в целом Наингголан в порядке. Что касается Вермалена, то ему еще предстоит провести медицинское обследование, поскольку его повреждение требует особого внимания.

– Опасаетесь ли вы, что игроки «Ромы» расслабятся после победы над «Наполи»?
– Все познается в сравнении. Футболисты – такие же люди, как и мы с вами. Поэтому их характер ярко проявляется в сложных ситуациях. Если вы победили – чувствуете определенное удовлетворение, но очень важно сохранять концентрацию. В таком случае у вас не возникнет никаких проблем.

– Тотти сыграет с «Аустрией»?
– Франческо забил при мне 99 голов. Очень хочу, чтобы он отличился в сотый раз. Никто не будет рад больше меня этому событию. Да, Тотти примет участие в этой игре, потому что «Рома» в него верит. Он играет для нас важнейшую роль.

– Как вы настраиваете своих футболистов на сегодняшний матч?
– «Аустрия» – хитрая команда, в которой есть скоростные игроки, способные взломать любую оборону. Это особая проблема. У них сейчас столько же очков, сколько и у нас. Нужно выложиться на все сто процентов и добыть победу. Это очень важно. Хочу донести до своих игроков, что эта встреча является ключевой. Не хочу кому-то угождать, все в нашей команде равны. В противном случае, «Рому» ждет поражение. Уверен, сегодня мои футболисты сыграют должным образом, поскольку на тренировках все прошло отлично, – сказал Спаллетти.

Матч

Рома - Аустрия

Место и дата

20 октября 22:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Симонян: Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов у ЦСКА и «Ростова» малоПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян оценил шансы «Ростова» и ЦСКА в Лиге чемпионов.«Пиво после матчей не пили». Латыш – о футболе в Ирландии и сопернике «Зенита»«Пиво после матчей не пили». Латыш – о футболе в Ирландии и сопернике «Зенита»Экс-игрок ирландского «Корка» Гунтарс Силагайлис – о шансах «Дандолка» против «Зенита» и своей основной профессии полицейского.Маурисио: «Дандолк» – команда-загадка, такой же для всех была сборная Ирландии на ЕвроПолузащитник «Зенита» Маурисио поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги Европы с «Дандолком».Олег Кононов: Ставил цель победить с «Краснодаром» в чемпионате и Лиге ЕвропыОлег Кононов: Ставил цель победить с «Краснодаром» в чемпионате и Лиге ЕвропыСегодня «Краснодар» проведет очередной матч в Лиге Европы – против «Шальке». Пока в Европе для клуба все складывается удачно.Лига Европы. «Краснодар» - «Шальке», «Дандолк» - «Зенит» и другие матчиРезультаты матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.«Краснодар» - «Шальке». Начало текстовой трансляции – 20:00 мскВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют российский «Краснодар» и немецкий «Шальке».«Шахтер» - «Гент». Начало текстовой трансляции – 20:00 мскВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Гент».«Дандолк» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 22:05 мскВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют ирландский «Дандолк» и российский «Зенит».«Манчестер Юнайтед» - «Фенербахче». Начало текстовой трансляции – 22:05 мскВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче».«Фейенорд» - «Заря». Начало текстовой трансляции – 22:05 мскВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют голландский «Фейенорд» и украинская «Заря».Мирча Луческу: Не знал «Дандолк» до жеребьевки, но мы рассчитываем победитьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ирландского «Дандолка».Игорь Шалимов: Нам важно знать, как «Шальке» играет в атакеГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к матчу группового этапа Лиги Европы с немецким «Шальке 04».Артем Дзюба: Шапкозакидательского отношения к «Дандолку» нетНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ирландского «Дандолка».Главный тренер «Дандолка»: Нам придется быть под постоянным давлением со стороны «Зенита»Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против петербургского «Зенита».Аншлаг и спекулянты. Чем живет Краснодар перед матчем с «Шальке»Аншлаг и спекулянты. Чем живет Краснодар перед матчем с «Шальке»«Советский спорт» рассказывает о том, чем живет Краснодар перед главным матчем еврокубковой осени.Самолет «Фенербахче» совершил экстренную посадку в Будапеште (фото)Самолет с футболистами и тренерами стамбульского «Фенербахче» на борту, летевший в Манчестер на матч группового раунда Лиги Европы, был вынужден совершить экстренную посадку в столице Венгрии.«Дандолк» – «Зенит». Болельщики петербуржцев заполнят всю гостевую квотуНа матче 3-го тура Лиги Европы «Дандолк» - «Зенит» ожидается около 300 поклонников петербургского клуба.Александр Мартынович: «Шальке» мы своим стадионом не удивимЗащитник «Краснодара» поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги Европы с немецким «Шальке 04».Игорь Шалимов: Мамаев готов к игре с «Шальке»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем группового этапа Лиги Европы с немецким «Шальке 04» рассказал о состоянии команды.«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцев«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцевАлександр Глеб со своим БАТЭ проиграл «Дандолку» в квалификации ЛЧ со счетом 0:3. Spb.Sovsport.ru узнал у Глеба, чем так сильны ирландцы.

Рома
Ромакалендарьстатистика
Аустрия
Аустриякалендарьстатистика
Франческо Тотти
Франческо Тоттивсе новости
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллеттивсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение