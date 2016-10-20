Лучано Спаллетти: Буду очень рад, если Тотти забьет при мне свой сотый гол

Лучано Спаллетти и Франческо Тотти Источник: ФК «Рома»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии матча с «Аустрией» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

– Все игроки показали хорошую игру в последних матчах, – начал экс-наставник «Зенита». – Вижу, как команда прогрессирует и я доволен работой своих футболистов на тренировках. «Рома» отлично провела матч с «Наполи» в чемпионате Италии. Мы не дали сопернику навязать свою игру. Самое главное, чтобы команда стала единым целым.

– О чем вы думали после победы над «Наполи»? Это поможет вам в сегодняшней игре?

– Я сделал определенные выводы. Знаю, над чем еще нам предстоит работать. В футболе очень важно поставить себе цель и двигаться к ней от матча к мату. Мы, вероятно, должны поработать над реализацией, потому как шансы в каждой игре у нас есть. Не нужно надеяться или ждать, когда тебе выпадет возможность забить. Нужно самим создавать моменты. Мы обыграли «Наполи», но не сумели реализовать определенные вещи.

– Сыграет ли сегодня Жерсон? В каком он состоянии?

– Он достаточно молод, но, несмотря на свой возраст, этот футболист играет достойно. К тому же, он талантливый парень. Благодаря таким игрокам «Рома» станет сильнее. Посмотрим, возможно, я поставлю его на другую позицию, поскольку у него быстрые ноги и он очень техничен. Все это зависит от плана на игру.

– В каком состоянии Наингголан и Вермален?

– С Раджа все отлично, его состояние улучшилось. Проблема в том, что многие болельщики привыкли видеть в нем некого супермена, который постоянно отбирает мяч. Он очень помогает «Роме» в центре поля. На данный момент у него еще есть некоторые проблемы с физическим состоянием, но в целом Наингголан в порядке. Что касается Вермалена, то ему еще предстоит провести медицинское обследование, поскольку его повреждение требует особого внимания.

– Опасаетесь ли вы, что игроки «Ромы» расслабятся после победы над «Наполи»?

– Все познается в сравнении. Футболисты – такие же люди, как и мы с вами. Поэтому их характер ярко проявляется в сложных ситуациях. Если вы победили – чувствуете определенное удовлетворение, но очень важно сохранять концентрацию. В таком случае у вас не возникнет никаких проблем.

– Тотти сыграет с «Аустрией»?

– Франческо забил при мне 99 голов. Очень хочу, чтобы он отличился в сотый раз. Никто не будет рад больше меня этому событию. Да, Тотти примет участие в этой игре, потому что «Рома» в него верит. Он играет для нас важнейшую роль.

– Как вы настраиваете своих футболистов на сегодняшний матч?

– «Аустрия» – хитрая команда, в которой есть скоростные игроки, способные взломать любую оборону. Это особая проблема. У них сейчас столько же очков, сколько и у нас. Нужно выложиться на все сто процентов и добыть победу. Это очень важно. Хочу донести до своих игроков, что эта встреча является ключевой. Не хочу кому-то угождать, все в нашей команде равны. В противном случае, «Рому» ждет поражение. Уверен, сегодня мои футболисты сыграют должным образом, поскольку на тренировках все прошло отлично, – сказал Спаллетти.