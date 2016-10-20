Андрей Бутенко: Судья матча «Ростов» – «Атлетико» ошпарил игроков карточками

Мусса Думбия и Даниэле Орсато Источник: Sovsport.ru

Экс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко назвал работу Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) вполне удовлетворительной и прокомментировал действия судьи в матче «Ростова» и «Атлетико» (0:1).

- Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш после игры с «Наполи» заявил, что второй пенальти, назначенный в ворота его команды, привел его в ярость. Что скажете вы?

- Каждому выпаду любого тренера давать оценку нет смысла. Что касается работы Карасева, я ей вполне удовлетворен. Единственное – второй пенальти был формальный.

- То есть?

- Сергей в том эпизоде находился в идеальной позиции. И для него этот игровой эпизод смотрелся, как стопроцентное нарушение правил. Поэтому его решение назначить пенальти отрицать не могу. Да, повторюсь, в большей степени оно формальное. Но задержка там была.

- К работе Даниэле Орсато, судившему «Ростов» и «Атлетико», насколько понял по эфиру на «Матч ТВ», у вас вопросы остались.

- Арбитр из Италии совершенно неправомерно показал две первые желтые карточки. И после этого Роман Широков продолжает говорить, что судья давал бороться и так далее... Да после этих двух карточек игроки боялись вести борьбу за мяч! Судья их просто ошпарил этими карточками. И на этом все закончилось. Так что наши игроки и тренеры, которые говорят, что европейские судьи дают бороться и играть, не видят в собственном глазу бревно.

- Может, нашим рефери тоже «ошпаривать», как вы говорите, игроков карточками?

- Наши рефери проводят игры на очень хорошем уровне. А если случаются матчи не очень удачные, пусть игроки и тренеры смотрят на это через призму того, что творят европейские арбитры. А то если российский арбитр допустил неточность или ошибку, ее раздувают до всемирного потопа.

- Почему игроки и тренеры не видят бревно в своем глазу?

- Это удобно – занимать позицию, обвиняя наших арбитров. Например, Карпин говорил, что российские рефери не дают играть, замедляют игру. И приводил в пример матч ЦСКА и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, где нарушений было, условно говоря, 20 за весь матч. А в игре «Зенита» и «Спартака» только «Спартак» 22 раза нарушил правила.

- Ну и?

- «Вот видите, сколько судья свистел», – говорил Карпин. А сколько Сергей Иванов не свистел? Просто у нас уровень мастерства игроков не позволяет им играть чисто. Много борьбы, много потерь мяча – отсюда и много фолов. У нас борьба за мяч, а не за футбол.