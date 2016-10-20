Андрей Бутенко: Судья матча «Ростов» – «Атлетико» ошпарил игроков карточками
Экс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко назвал работу Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) вполне удовлетворительной и прокомментировал действия судьи в матче «Ростова» и «Атлетико» (0:1).
- Главный тренер «Бешикташа»
Шенол Гюнеш после игры с «Наполи» заявил, что второй пенальти, назначенный в
ворота его команды, привел его в ярость. Что скажете вы?
- Каждому выпаду любого тренера давать оценку нет смысла. Что касается работы Карасева, я ей вполне удовлетворен. Единственное – второй пенальти был формальный.
- То есть?
- Сергей в том эпизоде находился в идеальной позиции. И для него этот игровой эпизод смотрелся, как стопроцентное нарушение правил. Поэтому его решение назначить пенальти отрицать не могу. Да, повторюсь, в большей степени оно формальное. Но задержка там была.
- К работе Даниэле Орсато,
судившему «Ростов» и «Атлетико», насколько понял по эфиру на «Матч ТВ», у вас
вопросы остались.
- Арбитр из Италии совершенно неправомерно показал две первые желтые карточки. И после этого Роман Широков продолжает говорить, что судья давал бороться и так далее... Да после этих двух карточек игроки боялись вести борьбу за мяч! Судья их просто ошпарил этими карточками. И на этом все закончилось. Так что наши игроки и тренеры, которые говорят, что европейские судьи дают бороться и играть, не видят в собственном глазу бревно.
- Может, нашим рефери тоже «ошпаривать»,
как вы говорите, игроков карточками?
- Наши рефери проводят игры на очень хорошем уровне. А если случаются матчи не очень удачные, пусть игроки и тренеры смотрят на это через призму того, что творят европейские арбитры. А то если российский арбитр допустил неточность или ошибку, ее раздувают до всемирного потопа.
- Почему игроки и тренеры не
видят бревно в своем глазу?
- Это удобно – занимать позицию, обвиняя наших арбитров. Например, Карпин говорил, что российские рефери не дают играть, замедляют игру. И приводил в пример матч ЦСКА и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, где нарушений было, условно говоря, 20 за весь матч. А в игре «Зенита» и «Спартака» только «Спартак» 22 раза нарушил правила.
- Ну и?
- «Вот видите, сколько судья свистел», – говорил Карпин. А сколько Сергей Иванов не свистел? Просто у нас уровень мастерства игроков не позволяет им играть чисто. Много борьбы, много потерь мяча – отсюда и много фолов. У нас борьба за мяч, а не за футбол.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция