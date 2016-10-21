Тренер Ковалева: Я недооценил Уорда

Джон Дэвид Джексон

Тренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Андре Уордом и назвал сильные стороны американца.

– Бой состоится уже через месяц. Вы довольны тем, как проходят тренировки Сергея?

– Подготовка идет хорошо. Сейчас упор идет на физическую работу, выносливость и стратегию. Мы пока не планируем проводить спарринги. Они начнутся на следующей неделе.

– Многие отмечают, что это будет схватка ума Уорда и мощи Ковалева. Но мне кажется, что этот бой несет гораздо больше, чем просто борьба «мозгов» против «мускулов».

– В самую точку. Я очень хорошо знаю Сергея. Он больше, чем обычный нокаутер. Он умеет боксировать очень хорошо. И теперь, когда я изучил Андре, я восхищаюсь тем, как он проводит бои. Я был не слишком высокого мнения о нем какое-то время назад. Тогда у меня не было возможности внимательно просмотреть его бои. Но теперь, когда я изучил его действия и увидел его работу, я пришел к выводу, что это очень-очень умный боксер. Это будет не просто борьба «ума» против «силы». Это два выдающихся бойца, два очень «голодных» боксера, два спортсмена, которые хотят доказать, что только один из них лучший не только в полутяжелом весе, но и вне зависимости от весовой категории.

– Кроме того, это будет борьба двух тренеров мирового уровня, которые будут выстраивать бой, подобно шахматному поединку.

– Вы правы. Я наблюдал за Андре и за Вирджилом Хантером. Я слушал, как они общаются, и проникся уважением к ним. У них есть уникальная связь. Это больше, чем просто бокс. Недавно меня спросили, должен ли Уорд поменять тренера? Нет! Вирджил – именно тот, кто нужен Уорду. Посмотрите на список его боксеров. Зачастую Хантер не может заставить их выполнить свои требования. Но Андре их выполняет, потому что у них особая связь. Сомневаюсь, что с другим тренером у Уорда будет подобное понимание. Они работают очень давно, и это выходит за рамки бокса. Я люблю бокс, потому что могу использовать свои наработки против наработок соперника в соответствии с его навыками. Это интригует. И чем больше я изучаю своих нынешних соперников, большее уважение к ним испытываю.

– Ранее вы говорили совсем другие вещи про Уорда и Хантера. Что изменилось?

– Я смотрел бои Уорда пару лет назад. Теперь, когда я стал внимательно их изучать, поэтому готов признать, что вещи, которые делает Андре заслуживают уважения, как к нему, так и к его тренеру.

Андре опасен, хотя и не является хорошим нокаутером. Он не самый быстрый боксер в мире. Но он очень умен и все его действия на ринге просчитаны до мелочей.

Он не тратит силы на большое количество ударов, он правильно держит дистанцию. Уорд – очень умный боксер. Так что нам до боя нужно серьезно взяться и продумать стратегию, которая приведет нас к победе. Уорд доказал, что умеет правильно использовать свои лучшие навыки. Мы должны пробить его оборону и разработать план, который позволит Сергею использовать свои сильные качества: мощь, джеб, умение сокращать дистанцию и способность запирать соперника в ловушку.

Каждый любитель бокса обязан увидеть этот бой. У нас есть два очень хороших, квалифицированных и голодных боксера. Они хотят доказать, что являются лучшими в мире. 19 ноября должен быть очень интересный бой.

– У них на двоих 60 побед и ни одного поражения. Подобный бой был, когда в расцвете карьеры встретились Шугар Рэй Леонард и Томас Хернс. У Леонарда было одно поражение при 30 победах. У Хернса 32 победы. Уместно ли сравнивать эти два поединка по стилю боксеров или просто потому, что они находятся на своем пике?

– Интересная мысль. Отчасти это так. На бумаге у нас есть очень опытный и расчетливый боксер. Таким был Леонард, таким является и Уорд. Про Ковалева же все думают, что его задача «найти и уничтожить». Но на самом деле, они оба имеют гигантский опыт на любительском и на профессиональном ринге. Они отлично понимают все нюансы игры.

Знаете, Сергей может сказать, что он смотрит бои соперника, но он же не глупый. Он изучает всех и Уорда в том числе. Он знает, что ему предстоит трудный бой. Это, безусловно, трудный бой, но в нем можно победить.

Главная проблема в том, что многие принижают умения Уорда. Грубо говоря, он не панчер, он не быстрый. Но он очень умный. Его тактика состоит в том, чтобы заманить соперника в ловушку, в которой он сам диктует бой. И когда проходят 12 раундов, он выигрывает 9-10 из них. С другой стороны у нас есть боксер, один удар которого может решить весь бой. Это хорошая интрига. Нам нужно использовать свое лучшее оружие и посмотреть, как отреагирует соперник.

Я надеюсь, хотя и сильно сомневаюсь, что Уорд захочет нокаутировать Сергея. Это будет своего рода наш план, потому что это не стиль Андре. Хотя признаю, что выдаю желаемое за действительное. Я думаю, что Андре сделает все возможное, чтобы заманить Сергея в ловушку: Сергей будет следовать за ним по рингу, а Уорд будет забирать очки. Это уже не наш план. Мы не должны этого допустить.

