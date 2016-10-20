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«Кто сомневался в Месси, тот глупец». Пять причин, почему «Барселона» разгромила

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Лео Месси
Лео МессиИсточник: Reuters

«Советский спорт» объясняет, почему «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы разгромно проиграл «Барселоне» в Лиге чемпионов.

Провал Отаменди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил, что лучше спутать карты игрокам обороны «Барселоны», чем отвоевывать мяч на своей половине поля, когда он будет у Суареса, Месси и Неймара. Поэтому «горожане» с первых минут прессинговали каталонцев у чужой штрафной, оказывая давление на центральных защитников «Барсы» и перекрывая направления для передач в центре поля. Насколько прессинг был мощен, говорит взаимодействие игрока обороны сине-гранатовых Умтити и вратаря Тер Штегена. Первый сделал второму 13 передач, второй первому – 12. Это самые популярные комбинации матча.

Прессинг «Манчесте Сити» в действии. Скриншот: «Матч Футбол 1».
Прессинг «Манчесте Сити» в действии. Скриншот: «Матч Футбол 1».

В целом план работал – до перерыва атакующее супертрио «Барселоны» редко напоминала о себе. В общей сложности за тайм Месси, Суарес и Неймар нанесли лишь два удара! Но оба были предельно опасными, а один и вовсе стал голевым.

Когда прессингуешь соперника на чужой половине поля, всегда есть вероятность, что ошибку у своих ворот допустит защитник. Так и случилось с Отаменди. Аргентинец дважды в первом тайме позволял открываться в недодачу под длинную передачу и получать мяч Суаресу. В первом случае атака закончилась голом Месси, во втором – ударом самого форварда, с которым справился голкипер «Сити» Браво. Природа ошибка одинаковая – не выдающиеся скоростные данные Отаменди. В эпизоде с первым голом «Барсы» он напортачил дважды – именно от него ушел Месси в заключительной фазе атаки. Гвардиола должен был понимать, что играет с огнем.

Отаменди упускает Суареса и через несколько минут «Барселона» забьет первый гол. Скриншот: «Матч Футбол 1».
Отаменди упускает Суареса и через несколько минут «Барселона» забьет первый гол. Скриншот: «Матч Футбол 1».

Неудачная игра Отаменди позволяет предположить, что уже в ближайшее время «Манчестер Сити» попробует найти в центр обороны скоростного футболиста, ведь прессинг Гвардиола считает важной составляющей игры своей команды.

Оплошность Браво

Во втором тайме «Сити» нужно было уже играть не только надежно, но и атаковать. Вместо этого уже на 53-й минуте красную карточку за получил Браво. «Барселона» выходила в атаку через длинную передачу, чилиец побежал страховать партнеров, но решил не выбить мяч, а сыграть накоротке, в результате чего сделал пас Суаресу. Вот и пришлось вратарю спасать команду от гола, отбивая мяч руками за пределами штрафной площади.

В данном случае природой ошибки стало чрезмерное желание сохранить мяч. Собственно, за умение Браво играть ногами его в «Сити» и брали. Несмотря на это, Гвардиола считает, что в данном случае нужно было сыграть проще: «Иногда вратарь должен просто выбить мяч вперед». Впрочем, отказывать от использования в построении атак вратаря испанец не собирается: «Я до последнего дня своей карьеры буду стараться, чтобы мои команды играли через голкипера».

Отсутствие бомбардира

По мнению Гвардиолы, ошибка Браво стала ключевым эпизодом игры: «До удаления Браво мы могли переломить ход матча, но не реализовали свои моменты. После этого все изменилось».

Действительно, «Манчестер Сити» создавал остроту у чужих ворот. Вот только точку поставить было некому. Сразу трижды на ударной позиции оказывался Гюндоган, но в створ попал лишь раз, да и то на удачной для голкипера «Барсы» Тер Штегена высоте. Дважды угрожал воротам Де Брюйне, в створ попал один раз, но неразрешимых проблем перед вратарем тоже не поставил.

В запасе у «Сити» остался Агуэро, который мог бы поставить точку в атаках команды. Но аргентинец не вписался в план Гвардиолы на игру: «Мое решение не ставить Серхио в стартовый состав было обусловлено необходимостью укрепить полузащиту». Если бы Гвардиола решил выпустить с первых минут Агуэро, то ему пришлось бы убрать кого-то из тройки Фернандиньо, Гюндоган, Сильва, ведь Нолито и Стерлинг были необходимы гостям на флангах для создания ширины атаки, а Де Брюйне - лидер команды. Но убрать одного центрального полузащитника означало дать «Барселоне» возможность вести позиционные атаки с множеством коротких и средних передач, чего Гвардиола делать категорически не хотел.

Игра в неравных составах

Можно получить численное преимущество, но не воспользоваться им. «Барселона» не из таких. Как и до удаления Браво, она продолжила вступать в отбор на чужой половине поля. Но если раньше «Манчестер Сити» грубых ошибок не совершал, то, оставшись в меньшинстве, гости развалились.

Показательны второй и третий голы Месси в матче. Сначала обрез на своей половине поля сделал Де Брюйне., а потом атаку на свои ворота организовал Гюндоган. Обоих заставлял ошибаться Бускетс, перекрывая продолжение атаки через центр. Игру можно было заканчивать, не дожидаясь 90-й минуты.

Бускетс не дает Де Брюйне развить атаку через центр. Следствием этого станет гол «Барселоны». Скриншот: «Матч Футбол 1».
Бускетс не дает Де Брюйне развить атаку через центр. Следствием этого станет гол «Барселоны». Скриншот: «Матч Футбол 1».

Гений Месси

«Кто сомневался в Месси, тот глупец», - не скрывал своей веры в аргентинца главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после игры. В ней форвард не только забил три гола, но и сделал голевую передачу на Неймара. А еще заработал пенальти, который тот же Неймар не реализовал.

Гениальность Месси в том, что ему достаточно одного эпизода, что решить все в свою пользу. Первый гол он забил на 17-й минуте. А до этого он всего лишь дважды вступил в игру! Грубо говоря, он был зрителем. Поражает статистика – все три удара с игры Месси стали голевыми. Была бы стопроцентная эффективность, если бы Лео во втором тайме не взялся исполнять штрафной, который ему не удался. Всем бы такие проблемы.

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