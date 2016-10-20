ЦСКА обыграет «Локомотив», «Спартак» сыграет вничью с «Уралом»

Игорь Акинфеев и Александр Самедов Источник: Sovsport.ru

Прогнозы «Советского спорта» на матчи 11-го тура чемпионата России по футболу.

21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

18.00 «Крылья Советов» – «Арсенал»

У «Крыльев» продолжается эпоха романтизма, в матче против «Рубина» открытый футбол самарцев привел к разгромному поражению. Дома «Крылья» тоже будут много атаковать. «Арсенал», наоборот, с приходом Сергея Кирьякова застегнулся на все пуговицы и стал очень похож на «Уфу». Трудно сказать, что будет хуже – атака «Крыльев» или оборона «Арсенала», поэтому ставлю на ничью.

22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

12.00 «Томь» - «Анжи»

Сложно понять, что происходит в «Анжи» и почему его лидер Бернард Бериша потерял место в стартовом составе, но команда уже больше месяца не выигрывает. У «Томи» во многом схожие проблемы, но она играет дома, поэтому - победа хозяев.

14.30 «Уфа» - «Ростов»

Команда Виктора Гончаренко прекрасно обороняется и очень плохо атакует. Вряд ли «Уфа» забьет хоть мяч. Мы увидим закрытый футбол, мало ударов по воротам и счет на табло - 0:0.

17.00 «Урал» - «Спартак»

У москвичей большие потери - выбыли нападающие Зе Луиш и Промес. В атаке сыграет либо Попов, либо Мельгарехо, либо Давыдов. «Урал» местами неплохо смотрелся в Питере в матче против «Зенита», поэтому мне кажется, что в Екатеринбурге «Спартак» не выиграет, ничья.

19.30 «Терек» - «Рубин»

Матч «Анжи» и «Терека» в предыдущем туре был самым скучным в 10 туре, но данная игра сложится веселее благодаря «Рубину», который кажется набирает ход. Результативная ничья – 1:1 или 2:2.

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.30 «Локомотив» - ЦСКА

У «Локомотива» не идет игра в атаке. Все, что происходит до штрафной площади соперника, можно назвать футболом, остальное – нет. В таком состоянии «Локомотив» вряд ли забьет армейцам хоть один гол, а вот пропустить может. Думаю, гости победят в этом дерби.

19.00 «Краснодар» - «Амкар»

«Амкар» - еще одна команда, играющая в антифутбол. Как «Уфа», «Арсенал» и «Ростов». Много их в нашей лиге, целый автобусный парк. «Краснодару» будет невероятно сложно пробиться к воротам. И все же мне кажется, что хозяева смогут это сделать – победа «быков».

24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19.30 «Зенит» - «Оренбург»

Самый легкий для прогноза матч 11 тура. Победа хозяев, которые забьют два мяча еще в первом тайме. «Зенит» может разок и пропустить, у него не самая лучшая в лиге оборона, но сути дела это не меняет - победа Питера.