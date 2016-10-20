Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк0 : 6СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь2 : 1ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА обыграет «Локомотив», «Спартак» сыграет вничью с «Уралом»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Игорь Акинфеев и Александр Самедов
Игорь Акинфеев и Александр СамедовИсточник: Sovsport.ru

Прогнозы «Советского спорта» на матчи 11-го тура чемпионата России по футболу.

21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

18.00 «Крылья Советов» – «Арсенал»

У «Крыльев» продолжается эпоха романтизма, в матче против «Рубина» открытый футбол самарцев привел к разгромному поражению. Дома «Крылья» тоже будут много атаковать. «Арсенал», наоборот, с приходом Сергея Кирьякова застегнулся на все пуговицы и стал очень похож на «Уфу». Трудно сказать, что будет хуже – атака «Крыльев» или оборона «Арсенала», поэтому ставлю на ничью.

22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 

12.00 «Томь» - «Анжи»

Сложно понять, что происходит в «Анжи» и почему его лидер Бернард Бериша потерял место в стартовом составе, но команда уже больше месяца не выигрывает. У «Томи» во многом схожие проблемы, но она играет дома, поэтому - победа хозяев.

14.30 «Уфа» - «Ростов»

Команда Виктора Гончаренко прекрасно обороняется и очень плохо атакует. Вряд ли «Уфа» забьет хоть мяч. Мы увидим закрытый футбол, мало ударов по воротам и счет на табло - 0:0.

17.00 «Урал» - «Спартак»

У москвичей большие потери - выбыли нападающие Зе Луиш и Промес. В атаке сыграет либо Попов, либо Мельгарехо, либо Давыдов. «Урал» местами неплохо смотрелся в Питере в матче против «Зенита», поэтому мне кажется, что в Екатеринбурге «Спартак» не выиграет, ничья.

19.30 «Терек» - «Рубин»

Матч «Анжи» и «Терека» в предыдущем туре был самым скучным в 10 туре, но данная игра сложится веселее благодаря «Рубину», который кажется набирает ход. Результативная ничья – 1:1 или 2:2.

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.30 «Локомотив» - ЦСКА

У «Локомотива» не идет игра в атаке. Все, что происходит до штрафной площади соперника, можно назвать футболом, остальное – нет. В таком состоянии «Локомотив» вряд ли забьет армейцам хоть один гол, а вот пропустить может. Думаю, гости победят в этом дерби. 

Голосование: Как завершится матч «Локомотив» – ЦСКА?

19.00 «Краснодар» - «Амкар»

«Амкар» - еще одна команда, играющая в антифутбол. Как «Уфа», «Арсенал» и «Ростов». Много их в нашей лиге, целый автобусный парк. «Краснодару» будет невероятно сложно пробиться к воротам. И все же мне кажется, что хозяева смогут это сделать – победа «быков».

24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19.30 «Зенит» - «Оренбург»

Самый легкий для прогноза матч 11 тура. Победа хозяев, которые забьют два мяча еще в первом тайме. «Зенит» может разок и пропустить, у него не самая лучшая в лиге оборона, но сути дела это не меняет - победа Питера.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Салугин: Есть желание поквитаться с «Краснодаром» за два поражения в прошлом сезонеНападающий «Амкара» Александр Салугин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром», который состоится в рамках 11-го тура чемпионата России.«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Советский спорт» фиксирует бешеную популярность десятилетнего сериала Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и рассказывает о других сериях.Игорь Лебеденко: Готовимся к матчу с «Рубином» по обычному графикуПолузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином», который состоится в рамках 11-го тура чемпионата России.Диего Карлос: К ЧМ-2018 в России не будет проблем с расизмомПолузащитник «Уфы» Диего Карлос считает, что Россия справится с проблемой расизма к чемпионату мира 2018 года.Тошич останется в ЦСКА еще на два годаБобан Шимич, агент полузащитника Зорана Тошича, сообщил, что футболист продлил контракт с московским клубом.Промес и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программеФутболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 11 тура РФПЛ с «Уралом».«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 годуСегодняшняя тренировка футболистов московского «Спартака» началась с минуты молчания в память о болельщиках, погибших 20 октября 1982 года.Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать!Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать!Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и полузащитник Александр Самедов – о дерби с ЦСКА, проблемах в атаке, «петушке» и пейнтболе.Валерий Газзаев: У нас практически готова программа Евразийской лигиБывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался об идее создания Евразийской лиги.Источник: У Гинера финансовые проблемы, убытки ЦСКА за год составляют 1 млрд рублейВладелец ЦСКА Евгений Гинер испытывает финансовые проблемы и ищет новых инвесторов, сообщила финансовая компания «Альпари».Юрий Семин: «Петушок»? Я его найти не могуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ЦСКА, травмах в команде и знаменитом «петушке».«Зенит» предложил Витселю новый контракт с удвоенным окладомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу предложил полузащитнику Акселю Витселю продлить контракт на улучшенных условиях.Александр Самедов: В матче с ЦСКА надеемся прервать неудачную сериюПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов - о дерби с ЦСКА.Юрий Семин: Не устраивают нападающие? Нет, меня все устраиваютГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА.Владимир Пильгуй: Вратарская работа в «Зените» не дает права на ошибкуЗнаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй считает, что голкиперам Александру Селихову и Александру Беленову для развития карьеры логично отправиться в «Зенит».Андрей Гордеев: Мы в состоянии набрать 20 человек для сборной, не прибегая к натурализацииБывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев считает, что сборной России не требуется натурализация.Тошич продлит контракт с ЦСКАПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич продлит контракт с армейцами, сообщил агент игрока Бобан Шимич.Гол Нехайчика в ворота «Томи» - лучший в 10-м туре РФПЛ, мяч Глушакова - второйПосетители «Советского спорта» выбрали лучший гол 10-го тура чемпионата России по футболу.Александр Кержаков: Жду момента, когда буду нужен «Зениту»Нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит, что скоро снова станет игроком основного состава питерского клуба.Смольников из-за травмы пропустит около трех месяцевЗащитник «Зенита» Игорь Смольников пропустит остаток календарного года, сообщил главный тренер петербуржцев Мирча Луческу.

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение