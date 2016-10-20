Капитан Ковальчук уходит в отрыв. Жаль, что через год он будет жечь уже в НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» - о лучшем бомбардире КХЛ Илье Ковальчуке и дальнейшей судьбе лидера СКА.

Нападающий СКА Илья Ковальчук продолжает набирать очки и укреплять свою позицию на почетном месте лучшего бомбардира КХЛ.

В сегодняшнем поединке с «Кузней» форвард заработал очередное результативное очко уже на 24-й минуте матча, когда армейцы с третьей попытки реализовали большинство. И на этом не остановился. Теперь Илья опережает капитана «Магнитки» Сергея Мозякина уже на три балла в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ - 31 (13+18) очков.

Отмечу, что при этом Ковальчук в этом матче также вышел на лед в звании капитана команды (при отсутствии в составе Павла Дацюка). Ранее, Олег Знарок уже доверял ему роль вожака в поединках со «Слованом» и «Медвешчаком». И на этот раз сыграл Илья в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Их совместный гол стал началом разгрома новокузнечан во втором периоде.

Да и в целом в октябре Ковальчук собрал щедрый урожай очков, крайне редко уходя с площадки без заработанных баллов.

16 октября с «Витязем» - дубль и результативная передача

13 октября с рижским «Динамо» - 1 гол

10 октября с минским «Динамо» - 1 результативная передача

8 октября с «Йокеритом» - 1 результативная передача

6 октября с ЦСКА - 1 результативная передача

4 октября со «Слованом» - хет-трик

2 октября с «Медвешчаком» - 1 результативная передача

Единственным исключением стал лишь поединок 18 октября с «Сибирью», где форвард ничем не отличился.

Признаться, такого Ковальчука – лидера не только СКА, но и КХЛ мы не видели уже давно.

А после весенних событий, когда капитана по причинам, так и не озвученным в прессе, убрали из команды в разгар плей-офф, многие болельщики и вовсе поставили жирный крест на недавнем любимце.

Однако Илья доказал, что может и хочет. И вот уже главный тренер питерцев Олег Знарок доверяет опальному форварду звание капитана. А такое доверие дорого стоит, поскольку проецируется сразу и на сборную страны…

Короче, Илья к середине октября полностью восстановил свое реноме лидера СКА, которого болельщики вновь готовы носить на руках. А специалисты с некоторым изумлением в интонациях нахваливают.

На днях вот в Интернете появился список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. И возглавляет его как раз Ковальчук – 330 миллионов рублей в год.

Я прозондировал мнение болельщиков на разных спортивных форумах по этому поводу. Так вот к Илье претензий нет! К расположившимся следом за ним Дацюку и Войнову (270 миллионов рублей в год) есть. А к Ковальчуку нет.

Итак, СКА опального форварда простил.

Но простил ли сам Илья тот весенний «плевок в лицо» со стороны питерского клуба? Я не знаю.

Но напомню об одном тонком обстоятельстве. 30 апреля 2017 года контракт Ковальчука со СКА заканчивается. Илья отрабатывает его честно. И вполне может завершить его в звании чемпиона КХЛ, лучшего бомбардира лиги, еще и на чемпионате мира очередную медаль завоевать… Стимул у Ковальчука есть – надо срочно поднимать имидж для подписания нового контракта.

И Илья его поднимет. Но что потом?

Вряд ли контракт с Ковальчуком потянет какой-то другой клуб КХЛ кроме СКА. Вряд ли СКА переподпишет с форвардом договор на прежних условиях. И главное - вряд ли сам Ковальчук захочет остаться в Питере.

Скорее всего, собрав почетные регалии в России 34-летний (на момент окончания контракта) нападающий вернется в НХЛ.

Не поздновато ли? Усомнятся некоторые из вас.

Нисколько. Форвард Яромир Ягр вернулся в НХЛ из КХЛ в возрасте 39 лет. И вот уже шестой сезон успешно выступает за океаном. Сейчас знаменитому чеху 44 года.

Так что наслаждайтесь голами и пасами Ковальчука с трибуны пока это возможно. В следующем году, скорее всего, будете любоваться ими только по ТВ или в ежедневных обзорах «Советского спорта»…