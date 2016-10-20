Максим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудит

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов в интервью Spb.Sovsport.ru – о появлении «Куньлуня», Кубке мира и примере СКА для других клубов КХЛ.

«Большие площадки – это прошлое, давно уже нужно переходить на маленькие»

- Полуфинал Кубка мира – максимум, который могла показать сборная России?

- Во-первых, кубок проходит в летнее время, никто из хоккеистов не был на пике формы. Все занимались по индивидуальной программе, только за две недели начали тренироваться со своими командами.Не могусудить о том, лучший это результат ли это или нет.

Есть Олимпийские игры, есть чемпионат мира – нужно больше ориентироваться на эти соревнования, Кубок мира – чисто коммерческий турнир. Мне кажется, даже в США и Канаде к нему не было большого интереса. Олимпиада – это турнир номер один, от него нужно отталкиваться. Знарку нужно дать время поработать, показать, на что способен, тем более, он еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудит.

- Но на Кубке мира играют лучшие хоккеисты своих стран.

- Согласен, но он не обладает таким престижем, как Олимпийские игры. Для меня чемпионат мира, Олимпиада и Кубок Стэнли стоят особняком.

- Чемпионат мира считают третьим турниром по значимости, США и Канада привозят на него студентов.

- Ну какие там студенты? Некоторые играют на ведущих ролях в своих командах. Вчерашний студент – сегодняшняя звезда НХЛ. Хотелось бы, чтобы у нас были молодые суперзвезды, таланты, которые могли бы играть на уровне сборной России. Но на данный момент у нас нет таких игроков, которые в 18-19 лет выступили бы на чемпионате мира, Олимпиаде.

Посмотреть на североамериканцев, тех же финнов ­– у них есть хоккеисты, которые в этом возрасте могут показывать зрелый, звездный хоккей. Можно взять КоннораМакдэвида или ОстонаМэтьюза, который в первой игре за «Торонто» четыре шайбы забил – такого вообще никто не делал в истории хоккея (покер в дебютном матче НХЛ – рекорд в современной истории лиги – Прим.ред.). Нужно, чтобы у нас было больше лучшей молодежи.

- И чтобы на каждый турнир у России набиралось 2-3 равных состава.

- Да. Вот сборная Северной Америки до 23 лет – эти хоккеисты будут играть за свои сборные на следующей Олимпиаде. У нас игроки этого возраста еще не проходят в сборную, некоторые в основу своих команд не попадают.

- Что нужно сделать, чтобы мы подошли к уровню Канады и США?

- Надо больше заниматься молодежью. Поэтому должны быть фарм-клубы, где ребятам на льду позволяется больше, им дается игровое время. Не сразу отправлять в КХЛ, они должны пройти обкатку на высоком уровне, но чуть пониже мастерством.

- ВХЛ подходит для этого?

- Да, я это и имею в виду.

- Перед Кубком мира активно обсуждалась тема размера площадок. Стоит ли ФХР серьезно задуматься об этом?

- Большие площадки – это прошлое, нужно давно уже переходить на маленькие. На них хоккей более зрелищный, агрессивный, будет больше шайб, столкновений.

- Создание олимпийской сборной России поможет для победы на Играх?

- Любые проекты, связанные с привлечением молодежи, дают возможность молодым хоккеистам участвовать в турнирах, играть против сильных хоккеистов – это здорово.

«Появление «Куньлуня» в КХЛ? Это хорошо по политическим мотивам»

- «Витязь» стремится впервые в истории выйти в плей-офф.Какие шансы у команды на попадание в топ-8?

- Говорить о шансах неправильно. Важнее поймать свою игру, которую нам прививает тренер, чтобы все знали, что делать. Восьмое место или выше придет, у нас есть все для этого.Все идут впритирку, разница ведь в 2-3 очка.

- Сейчас в регулярке СКА рветпочти всех соперников. В плане конкуренции хорошо, что есть команда, чей состав намного сильнее остальных?

- У армейцев действительно мощный состав, они провели хорошую селекцию и делают все для победы в Кубке Гагарина. И работа идет не только с командой, но и с болельщиками. Если бы все команды и города жили игрой так, как в Петербурге, для нашего хоккея это был бы плюс.

- С этого сезона в КХЛ есть»Куньлунь Ред Стар».

- Появлениекитайской команды важно для лиги, для развития вида спорта в Китае, это хорошо по политическим мотивам. Здорово, что матчи КХЛ будут смотреть и в этой стране. Во всех аспектах хоккей от этого только выигрывает.

- В команде собрано много возрастных игроков. Вам предлагали переехать в Китай?

- По этому поводу не буду ничего говорить.

«Хочется, чтобы при мне «Витязь» попал в плей-офф. Я бы от этого кайфанул»

- Весной вы переподписали контракт с «Витязем» на два года. Внутри себя чувствуете, что можете еще долго играть?

- По нынешним ощущениям – да, но никто не застрахован от того, что может произойти в будущем. Силы и здоровье есть, хочется играть и помогать команде.

- Выступать до 60 лет, как ЯромирЯгр, не планируете?

- Планы могут быть одни, реальность – совсем другой. Нужно выходить на лед, получать удовольствие от игры, работы, голов, побед –как это делаю я.

- Вам хотелось бы закончить ее там, где она начиналась – в московском «Динамо»?

- Сейчас я нахожусь в «Витязе», все мои мысли и старания хочу направить в эту команду, хочу добиться той цели, которая поставлена перед нами. Для меня это большой вызов, подольский клуб никогда не играл в плей-офф. Хочется, чтобы при мне «Витязь» туда попал, я бы этого кайфанул.

- Вы провели десять лет в «Баффало», еще год – в «Атланте». Следите за бывшими клубами?

- Я вообще слежу за тем, что происходит в НХЛ и мировом хоккее, пытаюсь смотреть матчи других лиг. Все, что связано с хоккеем, мне интересно. Чем больше ты смотришь, читаешь, тем больше знаний будешь иметь и знать, что сейчас в тренде.

- Вам хватило лет, проведенных в НХЛ, или еще поиграли бы?

- Я принял решение оттуда уехать, по семейным обстоятельствам в том числе. В здравом уме решил, что уезжаю, и ни о чем не жалею.

- В системе «Витязя» играет Герман Рубцов – первый из россиян, выбранных на драфте-2016.

- Он – одаренный игрок, может играть на высоком уровне. Все зависит от того, как он будет тренироваться, будет ли предан своему делу.У него точно может быть большое будущее.