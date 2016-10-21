Бешеная сушка. Боец ММА скинул 20 килограммов за месяц ради боя на турнире

Боец Александр Бутенко до и после 20-килограммовой сушки Источник: Spb.Sovsport.ru

Адские мучения бойца лиги М-1 Александра Бутенко: чтобы вписаться в весовую категорию, за месяц он похудел до 73 кило.

Весогонка – самое изнурительное и мучительное, что есть в подготовке каждого бойца. Жесточайшая диета, непрерывные занятия, лежание в куче одежды под одеялом, огромное количество выпитой и выгнанной воды из мышц – все это тяжелейшая физическая и эмоциональная нагрузка.

– В межсезонье мой вес ­­­– 90-92 кг, в бою – 70 кг, – рассказал Бутенко в интервью каналу «Мышцы.рф». – За месяц до поединка я сажусь на диету, и примерно за 20 дней спускаюсь до 82 кг. На последнюю неделю оставляю 12 кг, на последние два дня – 6 кг и при этом надо полноценно тренироваться. Во время весогонки всегда очень злой, бывает такое, что чуть ли не до слез бегаешь. Зато понимаешь: в бою никакого шага назад, драться до конца. До конца сделать вес, наверно, большее счастье, чем сама победа. Когда на весы встал и там 70 кг – примерно похожие ощущения на самом деле.

Это Александр Бутенко, так скажем, в обычном состоянии. Фото сделано чуть больше, чем за месяц до поединка с бразильцем.

#fightspirit #Peterburg #M1Challenge #kolpino Фото опубликовано S.Petersburg (@alexander_butenko) Сен 11 2016 в 12:52 PDT

Так он выглядит, когда до боя остается неделя. Выражение лица максимально передает все то, что испытывает Александр.

Подгоняем вес😰😰☠️осталась неделя до боя👊👊😬#M1Challenge #fightspirit #Peterburg #kolpino #kharkov Фото опубликовано S.Petersburg (@alexander_butenko) Окт 13 2016 в 2:10 PDT

– Сколько осталось согнать килограмм, как проходит весогонка? - спросили у Александра за неделю до боя с Перейрой.

– Не скажу (смеется). Скажу, конечно, просто этот вопрос мне задают миллион раз каждый день. Согнал я примерно 12 килограмм, осталось где-то столько же.

А вот и судный день – церемония взвешивания. Бутенко и Перейра лимит в 73 килограмма не превысили: россиянин скинул точно до предела, у бразильца осталось еще 100 грамм в запасе.

