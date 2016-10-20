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«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Игорь Акинфеев (в центре)
Игорь Акинфеев (в центре)Источник: Sovsport.ru

«Советский спорт» фиксирует бешеную популярность десятилетнего сериала Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и рассказывает о других успешных сериалах отечественного футбола.

«СУХАРИ АКИНФЕЕВА»

Год выхода – 2006
Количество эпизодов - 40
В главных ролях – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Рейтинг «Советского спорта» – 9,1 (здесь и далее – из 10)

21 ноября 2006 года 20-летний Игорь Акинфеев пропускает два мяча в матче группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Порту». Так началась самая длительная «мокрая» вратарская серия главного клубного турнира Европы. У нее есть поклонники и противники, но и те, и другие пристально следят за сериалом и наверняка посмотрят очередной эпизод – 2 ноября матч «Монако» - ЦСКА.

«СПАРТАК»: 13 ЛЕТ БЕЗ ТИТУЛОВ»

Егор Титов с Кубком России 2003
Егор Титов с Кубком России 2003Источник: Photo.sovsport.ru

Год выхода – 2003
Количество эпизодов – 13
В главных ролях – Леонид Федун, а также футболисты, тренеры и болельщики «Спартака»   
Рейтинг «Советского спорта» – 8,9

Съемки начались летом 2003 года сразу после того, как «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Ростов». Поначалу мало кто верил в перспективность проекта, но он понемногу набирал популярность. С тех пор полностью сменилась съемочная группа и актерский состав. Неизменным остается лишь исполнитель главной роли. Основной недостаток сериала – в год выходит всего одна серия и его поклонникам подолгу приходится ждать продолжения.

«СТАДИОН НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ»

«Крестовский»
«Крестовский»Источник: ФК «Зенит»

Год выхода – 2007
Количество эпизодов – идут съемки первого
Бюджет – 40 млрд рублей
Место съемок – Санкт-Петербург
В главных ролях – Валентина Матвиенко, правительство и законодательное собрание Санкт-Петербурга
Рейтинг «Советского спорта» – 8,5

Самый дорогой проект в истории отечественного футбола. Первую серию должны были показать в 2009 году. Потом дата премьеры неоднократно откладывалась, а бюджет рос. До сих пор непонятно, как назовут сериал – в связи с плохим имиджем проекта футбольный клуб «Зенит» не хочет иметь к нему отношения, хотя играть в этом сериале в любом случае будет. Последний вариант названия – «Питер Арена».

«ДИНАМО» БЕЗ ЗОЛОТА ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ»

Год выхода – 1976
Количество эпизодов – 40
В главных ролях – болельщики «Динамо»
Рейтинг «Советского спорта» – 8,3

Сериал начинался в жанре трагедии, но потом продюсеры добавили мистики – по легенде, «Динамо» прокляла жена одного из его главных тренеров Лидия Дмитриевна Севидова. За то, что ее мужа несправедливо уволили из клуба. Два года назад продюсеры потратили колоссальные деньги на съемки эпизода «Сезон-2014/15», чтобы выиграть титул и наконец-то закрыть проект, но попытка провалилась и сериал продолжается. В последнем эпизоде «Динамо» попадает в новый для себя мир первой лиги, в которой успешно борется с соперниками.

«СПАРТАК» НЕ ВЫИГРЫВАЕТ У ЦСКА»

Годы выхода – 2001 – 2008 (проект закрыт)
Количество эпизодов – 18
В главных ролях – Никита Баженов
Рейтинг «Советского спорта» – 8,1

У этого сериала было большое количество поклонников, а снимались в нем такие культовые для нашего футбола люди как Валерий Газаев и Олег Романцев. Тем не менее, главную роль исполнил не очень техничный форвард Никита Баженов, благодаря его голу в ноябре 2008 года сняли финальную серию. Проект несколько раз оказывался на грани закрытия, а самый реальный шанс закрыть его был в 2007 году в «Лужниках», но поляк Давид Янчик на 93 минуте сравнял счет и съемки были продолжены еще на год. Об успешности сериала говорит тот факт, что он собирал в «Лужниках» рекордное для чемпионатов России количество зрителей.  

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