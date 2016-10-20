«Такого в Москве еще не было». Репортаж с групповой стадии Epicenter: Moscow

Источник фото: epicenter.fotoezh.ru

Организаторы турнира Epicenter: Moscow позволили корреспонденту «Советского спорта» побывать в отеле, где проходит групповая стадия турнира.



После невероятного по масштабу майского Epicenter: Moscow по Dota 2, который многие называют лучшим киберспортивным турниром из тех, что проводились в России, от Epic Esports Events ждешь чего-то не менее пафосного. И уже на групповой стадии турнира по CS:GO видно, что у компании получается. А ведь это еще только цветочки — самое интересное будет в выходные на арене «ВТБ Ледовый Дворец».



По приходу в отель, где проживают, тренируются и играют групповую стадию турнира киберспортсмены, сразу бросилась в глаза доступность всего. Есть второй этаж, на котором постоянно присутствуют съемочные группы, кто-то что-то постоянно снимает на камеру и туда-сюда ходят топовые игроки мира по Сounter-Strike: Global Offensive. В этом же здании они и живут, только на более высоких этажах. Также на втором этаже находится студия аналитики RuHub и за плотно закрытыми дверями играют команды. Наибольшую площадь этажа занимает огромная и красивая столовая, которая хорошо справляется со своей первичной ролью и предлагает наблюдать за играми на двух огромных экранах. Именно в ней команды смотрят за играми конкурентов. Мы посещали отель в обед, поэтому в столовой было очень людно. Поочередно туда приходили пообедать настоящие звезды компьютерного спорта: PashaBiceps, Виктор «TaZ» Вайтас, Денис «seized» Костин, Иван «Edward» Сухарев и другие. С Иваном мы и решили поговорить о турнире.



Иван Сухарев — профессиональный украинский киберспортсмен, также известный как «Edward». Иоанн — всемирно известный игрок в Counter-Strike, многократный чемпион мира. На данный момент 28-летний прогеймер выступает в составе Natus Vincere.



- Иван, какой у тебя турнир в Москве по счету?

- Затрудняюсь ответить, я очень долго играю в компьютерные игры. Сразу приходит в голову серия турниров Asus Cup, которые проходили регулярно каждый сезон, то есть четыре раза в год на протяжении многих лет. Очень большое количество турниров.

- До этого в Москве проводились турниры подобного масштаба?

- Определенно нет. Это первый такой.

- Днем вы играете и тренируетесь, а чем занимаетесь вечером? По Москве гуляете?

- Лично я гуляю утром, после завтрака. Прогуливаюсь часок, если есть свободное время, а вечером мы отдыхаем, можем сходить в бассейн или в сауну и уже готовимся к следующему дню.

- Есть ли у вас определенный режим? Например, что-то не есть, во столько-то лечь спать?

- Конкретно у нас - нет, но каждый из нас понимает, что для него важно и как держать себя и нервную систему в тонусе. Поэтому я предпочитаю засыпать не позже 24 часов или максимум в час ночи, а вставать в 8-9 утра.

- То есть для комфортной игры на следующий день сколько часов сна требуется?

- Минимум шесть часов.



- Есть ли у вас какая-нибудь диета особенная, направленная на реакцию или внимательность?

- Проще говоря, нужно есть сладкое во время игр, не переедать в день турнира. Ты должен чувствовать себя оптимально, ты не должен хотеть есть и хотеть спать. Для этого ты должен немножечко покушать, чтобы не чувствовать голод, ты должен есть сладкое для активности мозга, ты должен пить много жидкости, ну, вот и все. Это не диета, это просто соблюдение определенных вещей.

- На турнир по «доте» International 2016 команды приезжали семьями, а вы с кем-нибудь приехали?

- До недавнего времени у нас в команде существовало правило, что на турниры мы никого из близких не берем, потому что это расфокусирует внимание. Но совсем недавно мы решили поэкспериментировать и сейчас разрешили всем, кто хочет, привести своих близких. И на этом турнире некоторые из нас уже со своими вторыми половинками.

- Как вы считаете, когда близкие люди рядом во время турнира - это помогает или мешает?

- Это все относительно и индивидуально. Если человек сознательный, то возможно он сможет удержаться от расфокусировки и перекладывания внимания с самого турнира на близких. Я считаю, что лучше абстрагироваться.

- За последний месяц у вас было много перелетов? В каких городах мира удалось поиграть?

- В последнее время мы очень часто летаем в Америку. Были в Нью-Йорке последний раз, были в Атланте, в Лос-Анджелесе. Вообще киберспорт набрал очень высокие обороты и турниров стало огромное количество. Мы практически не отдыхаем. Наш график выглядит так: мы возвращаемся домой, один два дня отдыха, преступаем к подготовке, тренировкам и летим на следующий турнир. Вот такой сумасшедший график и последнее время эти турниры проходят в основном в Америке.

- Я слышал, что вам даже приходится отказываться от некоторых турниров с большим призовым фондом из-за напряженного графика?

- Это так. Стратегия такая и все так делают. Невозможно все успеть и все сделать.

- За вашу карьеру какое самое экзотическое место, где проходил турнир, удалось посетить?

- Это был первый турнир, на который я полетел за рубеж в 2005 году. Это далекая Азия - Сингапур.

- Какую команду на Epicenter: Moscow считаете главным вашим соперником?

- Я считаю, что на Epicenter: Moscow слабых коллективов нет. Поэтому каждая игра для нас как последняя. Здесь система по счету раундов будет решающей в случае, если будет ничья в группе, а к этому все и идет. Поэтому нет того, кто явно выделяется, кто лучше всех или кто хуже всех. Сейчас можно выделить поляков из Virtus.pro, которые стабильно выступают в параллельной группе. Я всех уважаю и считаю сильными.





- Есть ли у вас принципиальный соперник?

- Возможно бразильцы из SK. Сложно сказать. Раньше была одна команда, которую нам не удавалось обыграть на протяжении очень долгого времени, потом эта команда развалилась на две команды и все исчезло, это небольшая история про Fnatic.

- Команда нормально перенесла уход Zeus'а (Дании Тесленко бывший игрок Na'Vi – прим. редакции)?

- Замена в коллективе всегда сложна, потому что один человек решает очень многое. Каждый важен в команде: менеджер, аналитик, тренер, психолог и тем более игрок. Поэтому мы после замены проделали огромное количество работы, которую еще не завершили. Трудимся над этим, потому что это непросто.

- Так есть ли незаменимые люди в киберспортивной команде?

- Незаменимых нет.

- Как вы тратите заработанные деньги?

- Кто как. Кто-то покупает себе автомобили, кто-то квартиры, а кто-то пока еще не решил. Ничего экстраординарного.

- Чувствуете себя миллионером?

- Безусловно, в наших странах СНГ это деньги, которые заработать в простой жизни невозможно, поэтому, конечно, чувствуется что-то такое.

- Вы как-то это не выставляете на показ, в отличие от футболистов.

- У нас и суммы разные.



После разговора с Edward'ом мы опробовали местную кухню, которая оказалась очень вкусной и необычной (в меню скандинавская кухня — прим. редакции) и решили поговорить с одним из организаторов мероприятия, директором по продукту в Epic Esports Events Александром Заволокой. Он тезисно рассказал нам о быте киберспортсменов и поведал интересные цифры о турнире.



- К нам приехало 40 игроков из 8 стран мира, плюс их менеджеры и тренеры, то есть общее количество 60. Все эти люди живут в одном пятизвездочном отеле в центре Москвы. Каждая команда живет на своем этаже. Мы сделали так, чтобы игроки жили на том же этаже, что и тренировочная зона.





- Во время финалов мы будем заранее транспортировать команды на комфортабельных автобусах на «ВТБ Арену». Мы рассчитали так, чтобы расстояние между отелем и местом проведения не было большим, потому что долгие поездки и пробки утомляют.



- Только один игрок попросил приехать сюда со своей девушкой, мы постарались пойти на встречу.

- Меню, которое находится в отеле, является результатом нашей работы, которую мы провели перед турниром. Мы опрашивали все команды по поводу того, что они хотят видеть в меню. Мы являемся единственными людьми, которые это опрашивают. Также вся еда подобрана так, чтобы исключить аллергические реакции.







Напомним, что финальная стадия турнира пройдет 22-23 октября на арене «ВТБ Ледовый Дворец».



Фотографии предоставлены официальным фотобанком турнира epicenter.fotoezh.ru.