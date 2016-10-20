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Пять причин, почему «Атлетико» и «Ростов» – разные галактики

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
"Ростов" - "Атлетико"
"Ростов" - "Атлетико"Источник: Sovsport.ru

«Советский спорт» объясняет, в чем разница между этими командами.

У «Ростова» один защитник с пасом, у «Атлетико» два

«Атлетико» славится умением прессинговать соперника. Поэтому встреча с ним была экзаменом для центральных защитников «Ростова» - они должны были показать, как умеют начинать атаки.

Экзамен сдал только Навас. Он выполнил 32 передачи, точными из которых оказались 27 – это 87% от общего количества. Показатели центральных защитников «Атлетико» схожи с Навасом – точность передач Година составила 87% (67 из 77), Савича – 88% (57 из 65).

Проблема «Ростова» в том, что Навас у команды один. Цифры у его коллег Мевли и Граната хуже – 80% и 73%. При этом в количестве передач они уступили Навасу – Мевля сделал в общей сложности 25 пасов, Гранат – 26. Если бы они чаще начинали атаку, показатель точности мог быть еще ниже.

Четыре атакующих игрока «Ростова» слабее худшего игрока «Атлетико»

Что взять с защитников, если у «Ростова» наломали дров и более искушенные люди в обращении с мячом?

У «Атлетико» из игроков средней и атакующей линий, которые попали в стартовый состав, худшую точность передач показал Корреа – 77%. Из футболистов «Ростова» лучше него точность пасов лишь у Гацкана – 81%. Остальные четыре игрока (Ерохин, Нобоа, Азмун, Полоз) в среду играли в пас слабее худшего футболиста «Атлетико»!

Особняком стоит Нобоа. Точность его передач составила 59% (26 из 44). Так плохо в этой Лиге чемпионов он еще не играл. Проблема в том, что соперники уже раскусили его – поняли, что «Ростов» большинство своих атак строит через него. Так было и на этот раз – 12 передач на Нобоа сделал Кудряшов, 11 – Гацкан. «Атлетико» к такому был готов - испанцы накрывали эквадорца.

У «Атлетико» есть король обводок, у «Ростова» его нет

Когда не идет игра в пас, часто спасает индивидуальное мастерство игроков. Но его не показал никто из футболистов «Ростова». Лидером по обводкам у нашей команды стал Гацкан – три удачные попытки из четырех. Но ему далеко до лидера «Атлетико» защитника Луиса – 9 удачных попыток из 13! Не сказать, что наши нападающие не пытались обыгрывать оппонентов. На двоих Азмун и Полоз совершили восемь попыток, но удачей завершились лишь две из них.

Большая разница на флангах

«Ростов» играл по схеме 3-5-2, «Атлетико» - по модулю 4-4-2. Казалось бы, наша команда с флангов может создать пару моментов. Но испанцы показали – в футбол играют люди, а не схемы. Превзошли они нас и здесь.

Луис сделал 106 передач, точными из которых стали 94 (89%). При этом одна из передач стала острой. Игравший на его фланге Киреев выступил заметно хуже - 20 точных передач из 32 (63%), обостряющих передач не делал. Такая же ситуация и на другой бровке. Хуанфран сделал 88 передач, 71 точную (81%), одна из них привела к опасному моменту. Кудряшов выступил хуже – 31 точная передача из 42 (74%), остротой у ворот соперника не закончилась ни одна из них.

Короли единоборств – защитники «Атлетико»

Уступить испанской команде в технических моментах не страшно – на то они и испанцы. Страшнее уступить в борьбе. К сожалению, некоторые игроки «Ростова» выступили хуже своих визави.

Из девяти верховых единоборств Годин и Савич проиграли лишь одно – Годин выиграл четыре из четырех (100%), а Савич четыре из пяти (80%). Совершенно другая история у нашей команды. Гранат трижды вступил в верховую борьбу, но победителем из нее ни разу не вышел (0%), Мевля из восьми верховых дуэлей выиграл четыре (50%). Лишь Навас сыграл так, как нужно – пять из семи (71%). Тут мы вправе были ждать от защитников большего.

Красноречивее всего о характере матча говорит статистика ударов по воротам – 14:2 в пользу «Атлетико»! При этом 11 ударов были нанесены из штрафной площади. «Ростов» из ее пределов не пробил ни разу.

В материале использовалась статистика Instat.

Зависть. Бердыев и Симеоне. Колонка Юрия Цыбанева

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