Артюхин избил Ничушкина. И Квартальнов должен сказать ему спасибо (видео)

Самый габаритный нападающий КХЛ Евгений Артюхин нокаутировал новичка армейцев Валерия Ничушкина. Источник: ХК «Сибирь»

В матче «Сибирь» – ЦСКА произошла драка. Самый габаритный нападающий КХЛ Евгений Артюхин нокаутировал новичка армейцев Валерия Ничушкина.



35-я минута матча. 2:1 в пользу «Сибири». Армейцы в атаке, стремятся отыграться. И вдруг драка в стороне от главных событий матча.

Судьи, а вслед за ними и хоккеисты с некоторым недоумением останавливают игру.

А у борта знаменитый российский гренадер Евгений Артюхин, ныне капитан «Сибири», уже скинул краги. И деловито, почти не обращая внимания на сопротивление армейца, стаскивает крепко застегнутый шлем с головы 21-летнего новичка и звездочки ЦСКА Валерия Ничушкина.

Нет, Валерий, конечно, тоже мужчина не маленький – 194 сантиметра и 95 килограммов. Но против знаменитого Артюхина он даже с такими габаритами выглядит худеньким подростком.

Все же 119 кг, хотя я подозреваю, что вес Евгения на официальном сайте КХЛ занижен, - это слишком чудовищная мощь в хоккее. А в случае Артюхина это еще и 119 кг великолепно натренированных мышц, которые он использует для ударов в голову гораздо лучше, чем для бросков по воротам.

Ничушкин поначалу держался молодцом и даже повел было по очкам. Но опыт бойца позволил капитану сибиряков быстро перехватить инициативу. Несколько мощнейших ударов, с каждым разом все более точных… И победа нокаутом, в которой мало кто сомневался с самого начала боя.

Хорошо, что обошлось без травм. А то помнится, что, к примеру, динамовский защитник Янне Яласваара, ныне выступающий за «Куньлунь», после рукопашной с Артюхиным серьезно лечил глаз.

Судьи, кстати, тоже поступили мудро, не став удалять драчунов до конца матча. Хотя имели на это полное право. Дали всего по пять минут. Потому что размен был явно не в пользу ЦСКА. Приведу лишь показатели полезности обоих противников.

У Ничушкина – плюс 12.

У Артюхина – минус 8.

Комментарии, как говорится, излишни.

Непонятно, зачем Ничушкин вообще ввязался в эту потасовку? Ведь на видеозаписи видно, что хотя краги первым скинул Артюхин, Валерий явно нарывался на стычку с ним. И Евгений поступил мудро, не став медлить. Он то точно понимал, что такой размен при счете 2:1 в пользу «Сибири» будет далеко не лишним. Тем более, что Ничушкин ранее уже отличился голом в этом матче.

Так армейцу и надо было продолжать в том же духе, а не размениваться на бесперспективные драки!

Надеюсь, что Артюхин вправил молодому форварду мозги. На весь оставшийся сезон. И даже главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов скажет ему за это спасибо… В смысле – за науку.