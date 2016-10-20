Кузнецова в двух шагах от Сингапура

Светлана Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля. Еще две победы — и россиянка завоюет последнюю путевку на итоговый турнир года в Сингапуре. Кто и что может ей помешать?

ЭЛИНА СВИТОЛИНА

Украинская теннисистка показывает просто прекрасный теннис. Элина, похоже, настолько вдохновилась олимпийской победой над Сереной Уильямс, что не тушуется вообще ни перед кем. Недавно в Пекине обыграла новую первую ракетку мира Анджелику Кербер, чуть раньше в Токио убрала испанку Гарбинье Мугурусу, которая нынче в рейтинге третья.

А сейчас Свитолина выносит одну соперницу за другой в Москве. В четверг под раздачу попала хорватка Ана Конюх, сумевшая взять только два гейма. До нее четырьмя геймами у 15-й уже ракетки мира, родившейся в Одессе и живущей в Харькове, разжилась Юлия Путинцева из Казахстана. И вот на очереди — Светлана Кузнецова. Первая ракетка Кубка Кремля, рвущаяся занять последнее вакантное место в одиночной сетке итогового турнира в Сингапуре.

Пару недель назад в российской столице проходил другой Кубок Кремля — по современному пятиборью. Украинские спортсмены решили туда не приезжать, опасаясь, видимо, обструкции со стороны российской публики. Свитолина приехала — и пока что в «Олимпийском» за нее болеют почти как за свою.

Конечно, в полуфинальном матче с Кузнецовой этого не будет. Но...

ПУБЛИКА

Пока что московские зрители очень корректны. Атмосфера в «Олимпийском» вообще напоминает мегапозитивную обстановку первых Кубков Кремля — когда люди воспринимали все происходящее как нечто диковинное и радовались каждому выходившему на корт теннисисту, как своему родственнику. А сейчас трибуны еще и затемнены, как в театре. Плохо вести себя не хочется.

Однако в полуфинале между Кузнецовой и Свитолиной симпатии публики будут, естественно, на стороне россиянки. А некоторым, не исключено, захочется похулиганить и повыражать антипатию в адрес ее соперницы. И это станет непростым испытанием для Светланы, даже при всем ее колоссальном опыте выступлений и за сборную, и на Кубке Кремля. Одно дело — играть самой, и другое — оправдывать ожидания других, которые будут высказываться громко и в явном виде.

В такой обстановке — да, впрочем, и не только в такой - помешать Кузнецовой может сама...

КУЗНЕЦОВА

Да, это так. Светлана в Москве в своем репертуаре — она не может играть на корте так, чтобы не играть на нервах у тех, кто за его пределами. Первый матч на Кубке Кремля против француженки Ализе Корне был таким. Второй выход оказался не лучше. Венгерка Тимеа Бабош хоть и занимает достаточно приличное место в мировой тридцатке, но вроде бы не из тех, с кем Кузнецова должна сильно мучиться. Да и не на ходу Бабош - в трех последних турнирах всего один выигранный матч.

Светлана по традиции разминается под трибуной рядом с кортом. Издалека, чтобы не мешать процессу, наблюдаю за тем, как тренер что-то внушает подопечной — хотя непонятно, слышит ли что-нибудь теннисистка, ведь на ней огромные наушники. Но сеанс психотерапии не помогает — с первых же розыгрышей становится ясно, что легко Кузнецовой не будет. Цепкая венгерка ничуть не уступает, идет равная игра — и счет это равенство отражает. Третий сет должен был стать таким же непредсказуемым, как и первые два. Но Бабош получает травму — после чего все заканчивается в пользу Кузнецовой довольно быстро.

- Если буду играть так, как в первых четырех сетах, далеко не уеду, - резюмирует на пресс-конференции россиянка, но добавляет, что начала играть лучше еще до травмы соперницы, и это обнадеживает. - Для меня даже хорошо, что мы играли третий сет. Это база на следующий матч.

Статистика личных встреч Кузнецовой и Свитолиной пока слишком коротка, чтобы воспринимать ее всерьез. Россиянка и украинка встречались лишь однажды — на Открытом чемпионате Австралии 2014 года. И победила тогда Элина — что, безусловно, стало сенсацией, поскольку она тогда только-только выходила из юниорского возраста.

- Что я думаю о сопернице? - переспрашивает Кузнецова. - Я тренировалась с ней много раз, играли мы упорно. Думаю, что будет долгий, вязкий матч. С длительными розыгрышами. Она молодой игрок, прогрессирует — и выступает хорошо.

Турнир ATP

Категория ATP 250

Закрытые корты

Покрытие – хард

Призовой фонд – $792 645

Одиночный разряд

Второй круг

Беллуччи (Бразилия) — Кузнецов (Россия, 8) — 6:3, 3:6, 6:3

Медведев (Россия) — Троицки (Сербия, 4) — 3:6, 6:3, 6:1

Кольшрайбер (Германия, 3) — Лайович (Сербия) — 7:5, 3:6, 6:3

Карреньо-Буста (Испания, 6) — Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 2:1 (отказ)

Турнир WTA

Категория «Премьер»

Покрытие – хард

Призовой фонд – $758 788

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кузнецова (Россия, 1) — Бабош (Венгрия) — 7:5, 6:7 (2:7), 6:2

Свитолина (Украина, 4) — Конюх (Хорватия) — 6:1, 6:1

Гергес (Германия) — Касаткина (Россия, 8) — 7:5, 6:1

Гаврилова (Австралия) – Павлюченкова (Россия, 7) – 7:5, 4:6, 6:3