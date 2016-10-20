Евгений Коноплянка: Мы будем первыми, «Краснодар» – вторым

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка после победы над «Краснодаром» рассказал о впечатлениях от победы и нового стадиона.

– Счастлив, что команда победила. Я забил, но это неважно. Главное – результат, – говорит традиционное в таких случая украинский игрок. – «Краснодар» – наш прямой конкурент в группе. Знали, что если победим, то облегчим себе задачу по выходу из квартета. Надеюсь, в следующих матчах продолжим в том же духе.

– После гола вы изобразили руками сердце. Для кого?

– Это было посвящено моей семье – жене и ребенку.

– Вы забили первый гол за «Шальке». Это добавляет уверенности перед воскресной игрой в бундеслиге?

– Думаю, эта победа добавит уверенности всей команде. Еще не успел проанализировать игру, и подумать, как будем играть с «Майнцем».

– Что стало ключевым моментом матча?

– Мой гол повлиял на исход поединка. Удалось забить в начале матча и это придало нам уверенности. «Краснодар» – хороший клуб. Они могли забить, но не повезло. Хорошо, что не было сегодня Смолова и Мамаева. С ними нам было бы труднее. Рад, что мы набрали три очка. Думаю, «быки» с такой игрой выйдут из группы со второго места. Мы – с первого.

– Какие у вас впечатления от стадиона?

– Он классный. Но не могу сказать, что меня поразила атмосфера матча. И здесь еще не прижилось поле. После получаса игры оно «поехало».

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