Евгений Коноплянка: Мы будем первыми, «Краснодар» – вторым
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка после победы над «Краснодаром» рассказал о впечатлениях от победы и нового стадиона.
– Счастлив, что команда победила. Я забил, но это неважно. Главное – результат, – говорит традиционное в таких случая украинский игрок. – «Краснодар» – наш прямой конкурент в группе. Знали, что если победим, то облегчим себе задачу по выходу из квартета. Надеюсь, в следующих матчах продолжим в том же духе.
– После гола вы изобразили
руками сердце. Для кого?
– Это было посвящено моей семье – жене и ребенку.
– Вы забили первый гол за
«Шальке». Это добавляет уверенности
перед воскресной игрой в бундеслиге?
– Думаю, эта победа добавит уверенности всей команде. Еще не успел проанализировать игру, и подумать, как будем играть с «Майнцем».
– Что стало ключевым моментом
матча?
– Мой гол повлиял на исход поединка. Удалось забить в начале матча и это придало нам уверенности. «Краснодар» – хороший клуб. Они могли забить, но не повезло. Хорошо, что не было сегодня Смолова и Мамаева. С ними нам было бы труднее. Рад, что мы набрали три очка. Думаю, «быки» с такой игрой выйдут из группы со второго места. Мы – с первого.
– Какие у вас впечатления
от стадиона?
– Он классный. Но не могу сказать, что меня поразила атмосфера матча. И здесь еще не прижилось поле. После получаса игры оно «поехало».
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Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция