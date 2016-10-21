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Отскок от «Дандолка». Как «Зенит» едва не влип в историю

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Анюков (справа)
Александр Анюков (справа)Источник: Reuters

«Зенит» в гостях с большим трудом победил скромный ирландский «Дандолк» в матче группового турнира Лиги Европы, снова заставив поволноваться своих болельщиков.

«В паб после матче не ходили»

Последний раз российский клуб играл в Ирландии пять лет назад – осенью 2011 года «Рубин» на групповой стадии Лиги Европы встречался с «Шэмрок Роверс». Который, как и сейчас «Дандолк», начинал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. Команда тогда еще Курбана Бердыева спокойно победила – 3:0, голы забили Мартинс, Нобоа и Гекдениз, а парагваец Вальдес еще и не реализовал пенальти. Тренировал «Шэмрок Роверс» Майкл О’Нил, который впоследствии возглавил сборную Северной Ирландии и вывел ее на Евро-2016, где британцы не ударили в грязь лицом и вышли из группы.

Матч, кстати, проходил на том же стадионе «Таллэт», где сейчас принимает в Европе своих соперников «Дандолк». Арена расположена на окраине ирландской столицы, в довольно мрачноватом спальном районе с соответствующей атмосферой. Первое, что тогда увидел, приехав на пресс-конференцию и выйдя из трамвая, была группа подростков, все как один одетых в спортивные штаны, которая деловито тащила куда-то ящик пива.

Пьют, кстати, в Дублине много и пьяных на улице хватает. Полагают, что подвержены этой пагубной привычке и футболисты, но латвийский форвард Гунтар Силагайлис, который поиграл в Ирландии за «Корк Сити» и с которым поговорил корреспондент «Советского спорта» Константин Белюков, развеял этот миф.

«Бывало, что команда куда-то выходила, но не так, как об этом говорят. Не было такого, что матч закончился, и мы всей командой идем пиво пить. За сезон собирались всего пару раз, причем с тренерским штабом. Большего тренер не позволял, все относились к этому серьезно, дисциплина была на высоком уровне», - рассказал Силагайтис.

О «Дандолке» Силагайлис отзывался комплиментарно, попутно развеяв еще один миф – мол, все в Ирландии играют в старом добром стиле «бей-беги».

«Запомнилось то, что «Дандолк» играл в очень быстрый и на редкость техничный футбол. Сейчас это дает плоды. Видно, что команда приспособилась к таким требованиям и теперь дает результат. Поверьте, это не случайно. Думаю, скоро ирландские клубы на регулярной основе будет играть в Европе», - сказал Силагайлис.

Но техника техникой, а без бойцовских качеств в Ирландии никак. Об этом предупреждал полузащитник БАТЭ Александр Глеб, чей клуб уступил «Дандолку» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов (1:0, 0:3). «Рубиться они будут по полной программе», - сказал он.

Голосование: Кто первым обыграет «Зенит» в текущем чемпионате страны?

Что делать с Лодыгиным?

Первый тайм показал справедливость слов и Силагайлиса, и Глеба. «Дандолк» действительно рубился – самоотдача у хозяев была запредельной, в борьбу они шли отчаянно, на всех участках поля. При этом отбойной или примитивной его игру назвать было нельзя. И моменты у «Дандолка» были. В начале матча Финн убежал к воротам Лодыгина, но пробил рядом со штангой, а незадолго до перерыва Мэсси нанес удар головой после розыгрыша штрафного - мяч прилетел точно в руки правильно выбравшему позицию Лодыгину, которому главный тренер «Зенита» Мирча Луческу вновь доверил место в стартовом составе.

Состав, кстати, румын выставил безоговорочно основной, без малейшего намека на ротацию. Единственное, в запасе остался Кокорин, но Мак сейчас выглядит сильнее и интереснее, к тому же в Лиге Европы можно не думать о лимите на легионеров. И вот этот вот основной состав «Зенита», со всеми звездами, никак не мог найти пути к воротам «Дандолка». Первый раз это получилось сделать на 50-й минуте – Дзюба и Шатов разыграли мяч на правом фланге, но к прострелу последнего на дальнюю штангу Мак не успел.

Подумалось: вот сейчас дело пойдет, тем более что Луческу наверняка провел соответствующую работу в перерыве. Но вместо этого «Зенит» пропустил. Очередную ошибку допустил Лодыгин, неловко завалившийся в угол после дальнего удара Бенсона, хотя, стой он на месте, мяч прилетел бы ему в руки. Но, справедливости ради, началось все с потери Ломбертса, который на ровном месте отдал мяч сопернику. За такие передачи порют еще в ДЮСШ. Бельгийца, видимо, не пороли.

А дальше случился ремейк матча с «Маккаби», пусть фора была на этот раз куда меньше. Питерцы сумели прибавить в скорости, стали быстрее двигать мяч, и это дало результат, как бы героически «Дандолк» не защищался. Особенно хорош был второй гол «Зенита»: двойная «стенка», которую разыграли Витсель и Жулиано, станет украшением этого тура Лиги Европы. Здорово вышел на замену и Кокорин, отдавший передачу Маку.

Но, все равно, вряд ли Луческу погладит своих игроков по головке после матча. Несмотря на победу, «Зенит» наверняка ждет серьезный разбор полетов.

Матч

Дандолк - Зенит - 1:2 (0:0)

Голы

Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).

Состав

Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба

Предупреждения:

Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67

Судья:

Мирослав Зелинка (Чехия)

Место и дата

20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция

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