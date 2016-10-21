Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур- : -Металлург
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Гамбург- : -Айнтрахт
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодару» не хватило Смолова. «Зениту» – плетки. Выводы Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Краснодару» не хватило Смолова. «Зениту» – плетки. Выводы Ловчева
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.

Об игре «Краснодар» – «Шальке» (0:1)

- Мне понравился матч. Футбол был, в общем-то, ровный. Но по качеству футбола «Шальке» «Краснодар» превосходил. И это при том, что «Шальке» у себя в чемпионате внизу таблицы. Но команда обученная. Поэтому неудивительно то, что в начале и первого, и второго таймов «Шальке» умело «Краснодар» прессинговал.

Скорость мышления у игроков все-таки разная. Было заметно, как футболисты «Шальке» постоянно заставляли торопиться игроков «Краснодара», умело перекрывали зоны для передач. Все оттого, что в России для этого у игроков «Краснодара» больше времени. Но в данном матче было видно, насколько игра в чемпионате Германии мобильнее, интенсивнее.

Да, игроки «Шальке» тоже постепенно теряли силы. И тогда краснодарцы приходили к своему футболу. Но впереди почти не было открывания. Я бы вообще сказал, что такого беспомощного «Краснодара», как в начале матча с «Шальке», я еще не видел. Да, повторюсь, в концовках таймов хозяева перехватывали инициативу. «Шальке» темп сбавлял, хозяева наоборот немного прибавляли.

«Краснодару» очень не хватало Смолова. Да, был Ари, но у него, по большому счету, не получилось. Тот же Жоаозиньо выглядел опаснее. Остальные игроки тоже не впечатлили. Например, Петрова все время футболисты «Шальке» заставляли разворачиваться в центр. И это сразу замедляло атаку.

Кроме прессинга отметил бы у немцев то, что они всей командой находились за линией мяча. Эта плотность позволяла им очень организованно действовать в обороне. Только в концовке таймов, как я уже сказал, у «Краснодара» начинала прорезаться игра в атаке. Та, которую мы привыкли видеть. Особенно команда прибавила с выходом Лаборде. У него был хороший момент в концовке, когда бил с левой. И передачи он тоже раздавал…

Игроков «Краснодару» хватает, чтобы играть матчи уровня чемпионата России. В играх с такими соперниками ощущается, что запаса уже недостает. Ари, например, мало единоборств выиграли. И вообще чувствуется, что он подсдал. Петров, Газинский, хоть и вызываются в сборную России, – не европейского уровня футболисты. Ахмедов тоже не впечатляет.

«Краснодару» нужно усиление. Но мы помним слова Галицкого про планомерность. Сначала была задача выйти в первый дивизион, потом в РФПЛ, потом – в еврокубки. Команда принимает участие уже не в первом еврокубковом розыгрыше, стадион построен. Теперь, думаю, клуб будет ориентироваться на более серьезные задачи в Европе и, соответственно, усиление состава.

Матч

Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)

Голы

Коноплянка 10 (0:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари

Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)

Предупреждения:

Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Об игре «Дандолк» – «Зенит» (1:2)

- Одни и те же ошибки у «Зенита». Едва ли не после каждого матча говорю, что команда выходит на игру ненастроенной и незаведенной. Сами не могут завестись, тренер не может завести. Потом получают гол или три, как было в первой игре с «Маккаби» – и начинают двигаться. Деньги ж платят – надо играть, результата добиваться. Хотя по контракту, уверен, все получают всю сумму, отдаются игроки в матчах процентов на 50, а то и на 20.

«Дандолк»-то на самом деле – слабая команда. А с российским лидером смотрится на равных. «Зенит» сам проблемы создает и сам преодолевает. Хотя у команды нулевое нападение, в первом тайме особенно. И дело не в том, что Халка нет – и без него Дзюба не забивает. Просто Артем лучше играет, когда ему доказывать кому-то что-то нужно. Карпину ли, «Спартаку» ли… А когда у него все хорошо, у Дзюбы пропадает желание биться. Кокорин, который вышел на замену, – никакой, Шатов, которого заменили – тоже. А это же все сборники...

Плетки им всем не хватает. Или чтобы несколько месяцев игрокам «Зенита» не платили зарплату. Сказали бы – вот будете играть, как следует – получите зарплату. А сейчас у них все есть, они могут себе позволить так действовать.

Да, те же игроки «Краснодара» тоже сыты и довольны, но про них я не могу сказать, что они выглядят расслабленными и незаведенными. Видимо, руководитель клуба чувствует линию. А в «Зените» все любимые и хорошие. А им даже после такой победы надо делать втык.

Матч

Дандолк - Зенит - 1:2 (0:0)

Голы

Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).

Состав

Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба

Предупреждения:

Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67

Судья:

Мирослав Зелинка (Чехия)

Место и дата

20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Доменико Кришито: Всегда непросто играть против команды, которая вся стоит в защитеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).Аксель Витсель: Гол «Дандолку» встряхнул нас, и мы сделали то, что должны былиПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренеры«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренерыГлавные тренеры «Краснодара» и «Шальке» подвели итог матча.Поль Погба: Еще недавно я был худшим игроком АПЛ, а сегодня сыграл феноменальноПоль Погба: Еще недавно я был худшим игроком АПЛ, а сегодня сыграл феноменальноПосле разгромной победы над «Фенербахче» представители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов.Мирча Луческу: У «Зенита» много травмированных, перед каждой игрой придется думать над составомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча против «Дандолка» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фенербахче»Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фенербахче»В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил турецкий «Фенербахче» со счетом 4:1.Отскок от «Дандолка». Как «Зенит» едва не влип в историюОтскок от «Дандолка». Как «Зенит» едва не влип в историю«Зенит» в гостях с большим трудом победил скромный ирландский «Дандолк» в матче группового турнира Лиги Европы.«Олимпиакос» уверенно обыграл «Астану»Греческий «Олимпиакос» разгромил казахстанскую «Астану» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.«Маккаби» вырвал победу у голландского АЗВ матче третьего тура группового раунда Лиги Европы голландский АЗ дома уступил «Маккаби» со счетом 1:2.Голы Мака и Жулиано принесли «Зениту» волевую победу над «Дандолком» в Лиге ЕвропыГолы Мака и Жулиано принесли «Зениту» волевую победу над «Дандолком» в Лиге ЕвропыВ матче третьего тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» в Дублине обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.«Заря» на выезде проиграла «Фейеноорду»Голландский «Фейеноорд» обыграл украинскую «Зарю» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.Евгений Коноплянка: Мы будем первыми, «Краснодар» – вторымЕвгений Коноплянка: Мы будем первыми, «Краснодар» – вторымПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка после победы над «Краснодаром» рассказал о впечатлениях от победы и нового стадиона.Юрий Газинский: Эмоции переполняли парнейПолузащитник «Краснодара» после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) сказал, что на результат повлияло волнение.Игорь Шалимов: Новый стадион – вот это космос, а не игра «Шальке»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Шальке» (0:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.Евгений Коноплянка: Сердце после гола показал семьеЕвгений Коноплянка: Сердце после гола показал семьеПолузащитник «Шальке» после победы над «Краснодаром» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о впечатлениях от встречи.Ари: В первом тайме мы много нервничалиНападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) назвал основные причины проигрыша.Жоаозиньо: «Шальке» – самая сильная команды нашей группыПолузащитник «Краснодара» после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) рассказал, что повлияло на исход матча.«Зенит» – «Дандолк». Хави Гарсия не сыграет в матче из-за перебора карточекКапитан «Зенита» Хави Гарсия получил желтую карточку на 37-й минуте матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».Немцы погуляли на новоселье. Борзыкин – о поражении «Краснодара» от «Шальке»Немцы погуляли на новоселье. Борзыкин – о поражении «Краснодара» от «Шальке»«Краснодар» уступил «Шальке» в первом матче на своем новом стадионе. Но вряд ли из-за этого поражения стоит переживать, считает наш спецкор.Лига Европы. «Сельта» и «Аякс» сыграли вничью, «Интер» обыграл «Саутгемптон» и другие матчиРезультаты матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение