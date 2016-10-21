«Краснодару» не хватило Смолова. «Зениту» – плетки. Выводы Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.

Об игре «Краснодар» – «Шальке» (0:1)

- Мне понравился матч. Футбол был, в общем-то, ровный. Но по качеству футбола «Шальке» «Краснодар» превосходил. И это при том, что «Шальке» у себя в чемпионате внизу таблицы. Но команда обученная. Поэтому неудивительно то, что в начале и первого, и второго таймов «Шальке» умело «Краснодар» прессинговал.

Скорость мышления у игроков все-таки разная. Было заметно, как футболисты «Шальке» постоянно заставляли торопиться игроков «Краснодара», умело перекрывали зоны для передач. Все оттого, что в России для этого у игроков «Краснодара» больше времени. Но в данном матче было видно, насколько игра в чемпионате Германии мобильнее, интенсивнее.

Да, игроки «Шальке» тоже постепенно теряли силы. И тогда краснодарцы приходили к своему футболу. Но впереди почти не было открывания. Я бы вообще сказал, что такого беспомощного «Краснодара», как в начале матча с «Шальке», я еще не видел. Да, повторюсь, в концовках таймов хозяева перехватывали инициативу. «Шальке» темп сбавлял, хозяева наоборот немного прибавляли.

«Краснодару» очень не хватало Смолова. Да, был Ари, но у него, по большому счету, не получилось. Тот же Жоаозиньо выглядел опаснее. Остальные игроки тоже не впечатлили. Например, Петрова все время футболисты «Шальке» заставляли разворачиваться в центр. И это сразу замедляло атаку.

Кроме прессинга отметил бы у немцев то, что они всей командой находились за линией мяча. Эта плотность позволяла им очень организованно действовать в обороне. Только в концовке таймов, как я уже сказал, у «Краснодара» начинала прорезаться игра в атаке. Та, которую мы привыкли видеть. Особенно команда прибавила с выходом Лаборде. У него был хороший момент в концовке, когда бил с левой. И передачи он тоже раздавал…

Игроков «Краснодару» хватает, чтобы играть матчи уровня чемпионата России. В играх с такими соперниками ощущается, что запаса уже недостает. Ари, например, мало единоборств выиграли. И вообще чувствуется, что он подсдал. Петров, Газинский, хоть и вызываются в сборную России, – не европейского уровня футболисты. Ахмедов тоже не впечатляет.

«Краснодару» нужно усиление. Но мы помним слова Галицкого про планомерность. Сначала была задача выйти в первый дивизион, потом в РФПЛ, потом – в еврокубки. Команда принимает участие уже не в первом еврокубковом розыгрыше, стадион построен. Теперь, думаю, клуб будет ориентироваться на более серьезные задачи в Европе и, соответственно, усиление состава.

- Одни и те же ошибки у «Зенита». Едва ли не после каждого матча говорю, что команда выходит на игру ненастроенной и незаведенной. Сами не могут завестись, тренер не может завести. Потом получают гол или три, как было в первой игре с «Маккаби» – и начинают двигаться. Деньги ж платят – надо играть, результата добиваться. Хотя по контракту, уверен, все получают всю сумму, отдаются игроки в матчах процентов на 50, а то и на 20.

«Дандолк»-то на самом деле – слабая команда. А с российским лидером смотрится на равных. «Зенит» сам проблемы создает и сам преодолевает. Хотя у команды нулевое нападение, в первом тайме особенно. И дело не в том, что Халка нет – и без него Дзюба не забивает. Просто Артем лучше играет, когда ему доказывать кому-то что-то нужно. Карпину ли, «Спартаку» ли… А когда у него все хорошо, у Дзюбы пропадает желание биться. Кокорин, который вышел на замену, – никакой, Шатов, которого заменили – тоже. А это же все сборники...

Плетки им всем не хватает. Или чтобы несколько месяцев игрокам «Зенита» не платили зарплату. Сказали бы – вот будете играть, как следует – получите зарплату. А сейчас у них все есть, они могут себе позволить так действовать.

Да, те же игроки «Краснодара» тоже сыты и довольны, но про них я не могу сказать, что они выглядят расслабленными и незаведенными. Видимо, руководитель клуба чувствует линию. А в «Зените» все любимые и хорошие. А им даже после такой победы надо делать втык.