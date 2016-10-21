«Четвертого раза не будет». Никита Симонян – о возможности возглавить РФС

Вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко накануне сообщил, что рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС. Корреспондент «Советского спорта» спросил первого вице-президента федерации Никиту Симоняна, недавно отметившего 90-летие, готов ли он в таком случае возглавить РФС.

Как известно, сейчас Мутко совмещает сразу три должности: вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018». В принципе, было бы неудивительно, оставь Виталий Леонтьевич за собой и пост министра спорта, но на эту должность назначен Павел Колобков.

Но не исключен вариант, что Мутко придется покинуть еще одну должность – президента РФС. Вот и в интервью ТАСС вице-премьер подтвердил, что рассмотрит такую возможность:

- Впереди чемпионат мира. Сегодня президент РФС занимается подготовкой к чемпионату мира, модернизацией российского футбола, национальной командой. Поэтому мы еще раз рассмотрим этот вопрос, проконсультируем ся с руководством ФИФА и УЕФА на эту тему.

В случае если Виталий Мутко все-таки покинет пост президента РФС, федерацию ждут очередные выборы – третьи за три года. И.о. президента РФС в таком случае должен стать первый вице-президент организации Никита Симонян. Так уже было трижды в истории.

- Думаю, четвертого раза не будет. Виталий Леонтьевич же четко говорит, что надо проконсультирова ться с ФИФА и УЕФА. И я могу то же самое повторить, - отметил Никита Павлович в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

И все-таки нельзя исключать вероятного ухода Мутко с президентского поста в РФС в случае если ФИФА и УЕФА не устроит то, что федерацию возглавляет уже не министр, а вице-премьер.

- Давайте не будем бежать впереди паровоза, - предлагает Никита Симонян. - А дальше – станем думать и решать, готов я или не готов. Все-таки убежден, что цикл до чемпионата мира президентом РФС будет Виталий Леонтьевич. На переправе коней не меняют, а более опытного человека, чем Виталий Мутко сегодня просто нет. Поэтому, думаю, после консультаций с ФИФА и УЕФА он продолжит работу и как президент РФС.

Что касается должности вице-премьера, радость за Виталия Мутко вместе с Никитой Симонянм разделяет, например, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

- Виталий Леонтьевич все эти годы на посту министра на развитие спорта отдал... По сути, жизнь, как на войне. Создание мощной инфраструктуры проходило при нем, - заявил Шляхтин «Р-Спорт».

Тем временем сборная России опустилась в новом рейтинге ФИФА на 53-е место – об этом сообщил официальный сайт организации. То, что российская команда окажется за пределами первой полусотни было известно еще неделю назад – «Советский спорт» подробно писал об этом, в том числе, как составляется этот рейтинг.

53-е место – худший для российской национальной команды в истории. Ранее самым низким результатом было 40-е место в 1998 году. В версии рейтинга ФИФА от 15 сентября национальная команда занимала 38-е место.

На этот раз за месяц национальная команда России опустилась на 15 пунктов. В рейтинге, который возглавляет сборная Аргентины (1621 балл), сборную России опережают команды таких стран, как, например, ДР Конго (609) и Албания (619)

- Не обращаю внимания на этот рейтинг, - сказал Никита Симонян. - Германия и Голландия тоже бывали в схожей ситуации. Смена поколений…