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Поль Погба: Еще недавно я был худшим игроком АПЛ, а сегодня сыграл феноменально

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BBCКомментарии
Поль Погба и Антони Марсьяль
Поль Погба и Антони МарсьяльИсточник: Reuters

После разгромной победы над «Фенербахче» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы представители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов.  

Жозе Моуринью: Дважды бить пенальти не разрешаю 

«Сегодня нам удалось заработать три очка, что и нужно было «Манчестер Юнайтед», поскольку мы уступили в первом туре «Фейеноорду». Не стоит забывать, команда играла дома, а это очень важно. Победа над «Фенербахче» придаст нам сил и уверенности. 

Турецкий клуб выбрал отличный план на игру. Им удалось подавить наши атаки в первом тайме, но после двух голов команда соперника стала чаще раскрываться, чем мы и воспользовались.  
Мои игроки немного притормозили после четвертого гола. Не люблю, когда команда, имея серьезное преимущество, начинает сбавлять темп и действовать не осторожно. Нам не хватило немного концентрации, но такова природа футболистов. Этого не изменить.

«Манчестер Юнайтед» с нетерпением ждет следующего матча, потому что наша цель – первое место в группе.

Хотел, чтобы пенальти пробивал Погба, однако, я четко дал понять, что один игрок не будет дважды бить одиннадцатиметровый. Всегда стараюсь выбрать именно того футболиста, который не побоится взять на себя ответственность, но, повторюсь, дважды бить пенальти я не разрешаю. 

Погба? Ему нужно время. Я работал в Серии А и прекрасно знаю, каков итальянский футбол. Переезд в чемпионат Англии – непростое событие. Вам потребуется немало времени, чтобы адаптироваться и почувствовать ритм английского футбола».

Поль Погба: Сегодня я сыграл феноменально 

«Еще два дня назад я был худшим игроком чемпионата Англии, а за 48 часов – стал феноменальным футболистом и провел эту игру на должном уровне.

Пенальти? Сказал Руни, что хотел исполнить одиннадцатиметровый. Очень рад, что мне удалось сегодня забить. Хочу выразить слова благодарности Уэйну, который позволил мне сделать это. 

Чувствую себя комфортно в любом матче. Сейчас сезон только начался, нам предстоит долгий путь, но команда хочет достичь поставленной цели и выиграть чемпионат Англии.

Бастиан Швайнштайгер: Отличная работа, парни!

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, который перестал попадать в основу «красных дьяволов» после прихода Моуринью, похвалил своих партнеров за победу над «Фенербахче».

«Отличная работа! Поздравляю вас, парни!» – написал Швайнштайгер на своей странице в Twitter.

Матч

Манчестер Юнайтед - Фенербахче - 4:1 (3:0)

Голы

Погба 31 (1:0 - пен.). Марсьяль 34 (2:0 - пен.). Погба 45 (3:0). Лингард 48 (4:0). ван Перси 83 (4:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Шоу, Смоллинг (Рохо, 46), Лингард (Депай, 66), Погба (Фосу-Менса, 75), Мата, Кэррик, Марсьяль, Руни

Фенербахче: Демирель, Озбайракли, Нойштедтер, Кьяер (Эменике, 46), Калдырым, Шкртел, Топал, Шен (Кейбаши, 70), Потук, Соуза, ван Перси

Предупреждения:

нет - Кьяер, 31

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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