«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренеры
Главные тренеры «Краснодара» и «Шальке» подвели итог матча.
Игорь Шалимов, главный тренер «Краснодара»:
- Тяжелейшая игра, как мы и ожидали, против сильного соперника. Неудачно провели начало матча. Потом более менее все успокоилось. И это нас радует. Будем над этим работать. Поначалу много теряли мяч, но второй тайм играли неплохо. Низом. Во втором тайме ничего не дали создать сопернику. В конце имели моменты, владели инициативой. Но сложилось так, что проиграли. Нужно было привыкнуть к полю, к атмосфере. Теперь, думаю, мы адаптировались. Теперь все в этом плане будет хорошо.
- Чем объяснить разницу в игре в двух таймах? И что бы вы изменили?
- Мы бы ничего не изменили. Когда мяч у нас, мы играем в свой футбол. Когда мяч у соперника, мы играем от соперника, стараемся контролировать игру. Не первую игру мы начинаем таким образом. Неудачно. Причем никакого прессинга со стороны соперника не было. Просто мы теряли мяч, не успели за игроками и получали проблемы. Готовимся мы всегда одинаково. Но не всегда получается. Соперники бывают разные. И по-разному складываются матчи.
- Пару лет назад Слуцкий сказал что «Бавария» - это космос для ЦСКА. Вы бы в первом тайме сказали так о «Шальке»?
- Космос - это стадион. А Шальке никакой не космос.
Маркус Вайнцирль, главный тренер «Шальке»:
- Мы очень рады такому результату. Очень важная победа. Мы заслуженно победили. Заслуженно вышли вперед. «Краснодар» - хорошая команда, очень опасная. Он заставил нас полностью выложиться. Мы отлично начали игру, и после гола нам было что терять. «Краснодар» стал проводить опасные атаки. Но мы выдержали.
- Сколько матчей «Краснодара» вы смотрели? Видели игру с «Боруссией» в прошлом розыгрыше Лиги Европы?
- Сам матч с «Боруссией» я случайно смотрел по телевизору. И, конечно, мы смотрели последние игры. «Краснодар» - современная команда с современной игрой. И все наши ожидании подтвердились. Нас особо впечатлила академия клуба и стадион. Мы еще услышим о «Краснодаре».
- Не чувствовали себя как дома на таком стадионе? Тем более вас поддерживали немецкие болельщики.
- Мы были очень рады такой поддержке наши болельщиков, путь был неблизкий. Мы им очень благодарны.
- На кого в составе «Краснодара» обратили внимание?
- Мы анализировали и сильные, и слабые стороны. Мы смотрели команду целиком и думали о том, как мы должны играть. Конечно, у некоторых игроков очень приличный уровень, но мы по отдельности игроков не выделяли.
К ответной игре мы проанализируем этот матч. И перед нами стоит задача еще раз победить.
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция