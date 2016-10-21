«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренеры

Главные тренеры «Краснодара» и «Шальке» подвели итог матча.

Игорь Шалимов, главный тренер «Краснодара»:

- Тяжелейшая игра, как мы и ожидали, против сильного соперника. Неудачно провели начало матча. Потом более менее все успокоилось. И это нас радует. Будем над этим работать. Поначалу много теряли мяч, но второй тайм играли неплохо. Низом. Во втором тайме ничего не дали создать сопернику. В конце имели моменты, владели инициативой. Но сложилось так, что проиграли. Нужно было привыкнуть к полю, к атмосфере. Теперь, думаю, мы адаптировались. Теперь все в этом плане будет хорошо.

- Чем объяснить разницу в игре в двух таймах? И что бы вы изменили?

- Мы бы ничего не изменили. Когда мяч у нас, мы играем в свой футбол. Когда мяч у соперника, мы играем от соперника, стараемся контролировать игру. Не первую игру мы начинаем таким образом. Неудачно. Причем никакого прессинга со стороны соперника не было. Просто мы теряли мяч, не успели за игроками и получали проблемы. Готовимся мы всегда одинаково. Но не всегда получается. Соперники бывают разные. И по-разному складываются матчи.

- Пару лет назад Слуцкий сказал что «Бавария» - это космос для ЦСКА. Вы бы в первом тайме сказали так о «Шальке»?

- Космос - это стадион. А Шальке никакой не космос.

Маркус Вайнцирль, главный тренер «Шальке»:

- Мы очень рады такому результату. Очень важная победа. Мы заслуженно победили. Заслуженно вышли вперед. «Краснодар» - хорошая команда, очень опасная. Он заставил нас полностью выложиться. Мы отлично начали игру, и после гола нам было что терять. «Краснодар» стал проводить опасные атаки. Но мы выдержали.

- Сколько матчей «Краснодара» вы смотрели? Видели игру с «Боруссией» в прошлом розыгрыше Лиги Европы?

- Сам матч с «Боруссией» я случайно смотрел по телевизору. И, конечно, мы смотрели последние игры. «Краснодар» - современная команда с современной игрой. И все наши ожидании подтвердились. Нас особо впечатлила академия клуба и стадион. Мы еще услышим о «Краснодаре».

- Не чувствовали себя как дома на таком стадионе? Тем более вас поддерживали немецкие болельщики.

- Мы были очень рады такой поддержке наши болельщиков, путь был неблизкий. Мы им очень благодарны.

- На кого в составе «Краснодара» обратили внимание?

- Мы анализировали и сильные, и слабые стороны. Мы смотрели команду целиком и думали о том, как мы должны играть. Конечно, у некоторых игроков очень приличный уровень, но мы по отдельности игроков не выделяли.

К ответной игре мы проанализируем этот матч. И перед нами стоит задача еще раз победить.