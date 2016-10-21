«Зенит» спасся, победил – но проблем не меньше». Включение Геннадия Орлова
Комментатор «Матч ТВ»
Геннадий Орлов с экспресс-анализом выигрыша «Зенита» в Ирландии: в чем
параллели с «Маккаби», кроме волевого характера победы, и почему действия
Артема Дзюбы – показательны.
Когда припирает – ресурсов у «Зенита» хватает
Только жизнь заставила «Зенит» в Ирландии включиться и
выиграть матч. Когда припирает, ресурсов для победы у «Зенита» хватает. Игра с «Дандолком»
же очень похожа на «Маккаби» получилась.
Параллель еще и в том, что команда на дальний выезд полетела
за два дня до матча – сложно понять, почему тренерский штаб именно так
поступает. Игра на третий день выпадает на пик акклиматизации. Но в этом пускай
специалисты, врачи, разбираются.
Факт в том, что мобильности у «Зенита» не было. Слишком
вальяжно, спокойно, размеренно петербуржцы начали игру – конечно, не подобает
лидеру так играть. Чересчур академично зенитовцы все делали.
И ведь уже в первом тайме ирландцы могли наказать: был удар головой, игрок «Дандолка» попал в Лодыгина. А если бы в угол! И потом при счете 0:1 во втором тайме был такой же момент, когда мяч попал в штангу. Прозевали центральные защитники эти эпизоды.
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Результатом можно быть довольными. От игры полного удовлетворения нет
Центральная зона у «Зенита» большие вопросы вызывает:
неуверенная игра и просто множество ошибок. Не хватает концентрации, формы – то
ли не набрали ее игроки обороны, то ли и не наберут, здесь вывод сделать сложно.
Игра в обороне по сравнению с прошлым сезоном намного слабее
у «Зенита». Выпал, казалось бы, только один игрок – Гарай. А оказалось, что это
настолько существенно.
Сейчас-то «Зенит» в Лиге Европы играет с теми, кто заведомо
слабее, а дальше, в плей-офф, уже ведь возможны клубы уровня «Манчестер Юнайтед».
Мирча Луческу старается делать остроатакующую команду,
которая и на выезде в Европе без проблем может по паре мячей забивать. Но для
меня в Ирландии показателем стал Дзюба: он не был подвижен, как умеет. В
подготовке к матчам зенитовцам точно нужно разбираться.
«Зенит» спасся – в этом молодцы. Но проблем у команды осталось
не меньше.
Когда ситуация не давала выбора, наша команда вон как
забегала, заиграла, какие комбинации пошли! А забили один мяч, второй – и снова
успокоились. Это психология, а в головы игрокам залезть ой как трудно.
Результатом, конечно, можно быть довольными. Но очень по-разному зенитовцы выглядели на поле, поэтому полного удовлетворения от игры нет.