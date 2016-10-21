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Чем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Чем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» анализирует силу СКА и ЦСКА через призму их матчей в Новосибирске.

Лидеры КХЛ синхронно отправились покорять Сибирь. И провели упорные и тяжелые поединки с новосибирским клубом. Синхронно, друг за другом. Очень похожие матчи, которые закончились с прямо противоположным результатом.

Сибиряки во встречах с армейцами уперлись. И основное время матча свели вничью, в обоих случаях действуя от обороны. Но СКА дожал хозяева в овертайме – 2:1. А ЦСКА уступил по буллитам – 2:3.

И вот в этой разнице в равных поединках с одним и тем же неуступчивым соперником, как на своеобразном оселке, проявилось в чем сейчас СКА сильнее ЦСКА.

Почему питерские армейцы уверенно идут на первом месте в чемпионате КХЛ, а московские от них постепенно отстают.

1. Атака

Казалось бы, атака СКА намного мощнее. Вон питерцы уже в четверг перешагнули рубеж в 100 заброшенных шайб. Идущие и по этому показателю на втором месте московские армейцы отстают от них аж на 30 голов!

Но как показывает практика, в матчах с крепкими соперниками, эта разница нивелируется.

По воротам той же «Сибири» маститые форварды СКА нанесли 93 броска. Из них 41 в створ. Игроки ЦСКА напирали даже посильнее – 104 броска и 48 в створ. Но и те, и другие отличились дважды. То есть по созданию опасных моментов чуть сильнее ЦСКА, по их реализации – СКА. Но в целом соперники примерно равны.

2. Защита

В собственной же зоне московские армейцы позволили сибирякам лишь 15 раз серьезно потревожить своего голкипера. А вот по воротам СКА новосибирцы сумели нанести 28 бросков в створ.

И это существенная разница, указывающая на то, что в обороне ЦСКА играет даже лучше. Если судить по броскам – почти в два раза.

3. Вратари

Вот тут москвичи неожиданно спасовали! Голкипер СКА Микка Коскинен отразил 94,6 % бросков сибиряков. Москвич Илья Сорокин – только 86,7.

Но глупо было бы кидать камни в молодого вратаря ЦСКА. Обе шайбы он пропустил в меньшинстве.

Причем, в первом случае ее срикошетил в ворота армейский защитник Михаил Науменков, крайне неудачно подставивший клюшку, пытаясь перехватить пас вдоль ворот.

А во втором эпизоде Сорокин отразил и бросок, и первое добивание. Только после второго шайба влетела у же в пустые ворота армейцев.

4. Игра в меньшинстве

Ну и раз уж речь зашла об игре в неравных составах, сразу отметим – именно тут москвичи свой матч и проиграли. Первое же удаление в составе ЦСКА привело к голу. Второе удаление московских армейцев также закончилось взятием их ворот. Выстоять в меньшинстве им удалось лишь однажды.

И именно это позволило «Сибири» дважды вести в счете, при том, что новосибирцы за весь матч нанесли всего 15 бросков.

СКА себе такой беспечности не позволил. Игроки Знарка удалялись в своем матче всего дважды. И мало того, что уверенно выстояли в меньшинстве, еще и забили гол, очень быстро сравняв счет.

5. Игра в большинстве

В свою очередь трижды имея численный перевес, питерцы его ни разу не сумели превратить в голы.

А вот москвичи сумели реализовать первую же попытку из трех. Валерий Ничушкин и Ян Муршак разыграли весьма остроумную комбинацию.

Резюме

Ну и чем же Квартальнов хуже Знарка, а ЦСКА – СКА? Если судить о командах вот именно сейчас и по матчу с «Сибирью»?

Как ни парадоксально и вопреки счету на табло получается, что особо ничем и не хуже. Ну или в чем-то хуже, а в чем-то наоборот лучше.

Уж Квартальнову себя винить точно не в чем. Его команда и на соперника наседает мощнее, и большинство разыгрывает лучше, несмотря на постоянную ротацию состава.

При этом москвичи уступают питерцам в индивидуальном мастерстве. Забить в меньшинстве или в одиночку решить судьбу матча в овертайме они не мечтают. Но это как раз не беда. Хуже, что ЦСКА не держит удар, оставаясь на площадке вчетвером.

Ведь в октябре команда Квартальнова пропускала в неравных составах не только от «Сибири». Но и от «Авангарда», минчан, «Йокерита»… Даже от «Медвешчака».

А регулярно пропуская в меньшинстве, периодически будешь и очки терять. Забить больше, чем пропустил, в КХЛ позволят далеко не все.

Именно этот компонент Квартальнову надо срочно подтянуть, чтобы сделать ЦСКА прошлогодней командой-танком, которая нигде не буксует.

Иначе Квартальнову на протяжении всего сезона придется снизу вверх поглядывать на Знарка. До встречи в плей-офф.

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