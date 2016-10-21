Все ли так плохо? Обзор таблицы коэффициентов УЕФА

Россия сохраняет шестое место в рейтинге, однако Португалия стала к нам немного ближе.

Российский квартет выдал пока что худшую еврокубковую неделю в нынешнем сезоне – всего одна победа и только три очка в зачет рейтинга. Два очка принес «Зенит» (победа над ирландским «Дандолком» - 2:1), хотя и заставил понервничать. Еще одно очко заработал ЦСКА (ничья с французским «Монако» - 1:1) – в матче, в котором мы могли рассчитывать на большее. А вот «Ростов» (поражение от испанского «Атлетико» - 0:1) и «Краснодар» (поражение от немецкого «Шальке» - 0:1) очков в копилку не принесли, причем «быки» – впервые в этом сезоне.

Пока мы проводили свою худшую евронеделю, наши соперники по таблице коэффициентов проводили свою лучшую. Ну, одну из. Португальские клубы набрали пять очков в четырех матчах, французские – семь в пяти. У Франции вообще оступился только «Лион», ожидаемо проигравший итальянскому «Ювентусу» (0:1). Все остальные выстрелили синхронно, и даже «Монако» спас проигрышный, казалось бы, матч.

Но не все так плохо. В очередной раз напомним: коэффициент – это все очки, поделенные на количество стартовавших клубов. У Португалии и Франции знаменатель больше. Французы пополнили свой рейтинг на 1,167 балла. Португалия – на 0,833. А Россия – на 0,600. Существенная разница? По сравнению с португальцами – вовсе нет. Они приблизились, но по-прежнему остаются на комфортном для нас расстоянии позади.

Хотя если наши клубы настолько тяжело выглядели против своих соперников, то чего ждать в следующий раз, когда три матча из четырех они проведут в гостях? Вот тогда-то теоретически Португалия и сможет подойти к нам почти вплотную.

В клубном рейтинге «Зенит» сохраняет 15-е место. Интересно, что впереди, на 14-м месте, идет «Шальке», который уже мог бы быть позади, сыграй он в Краснодаре менее удачно. Положение остальных российских клубов, участвующих в этом сезоне: ЦСКА – 48-й, «Краснодар» - 68-й, «Спартак» - 99-й, «Ростов» - 112-й. Из пяти российских клубов только армейцы добились прогресса – плюс две строчки в рейтинге.

Таблица коэффициентов УЕФА

Примечание. Данная таблица определяет представительство стран в еврокубках-2018/19. Если в нынешнем сезоне Россия финиширует на 7-8 местах, то в сезоне-2018/19 будет представлена пятью клубами (двумя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). А если финиширует на 5-6 местах, то будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы).





