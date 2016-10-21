Руслан Галяутдинов: В «Волге» как в космосе

30-летний полузащитник Руслан Галяутдинов, вернувшийся в команду после 10-летнего перерыва, о «Волга-Спорт-Аре не», шансах на медали и полуфинале Кубка России — в интервью ульяновскому изда нию «Чемпион».

— Руслан, «Волгу» ты покинул ровно десять лет назад. Какие воспоминания у тебя остались от той ульяновской команды?

— За это время многое поменялось, в том числе из-за появления в Ульяновске «Волга-Спорт-Аре ны». Сам хоккей за десять лет поменялся. Поэтому сравнивать ту «Волгу», в которой я начинал играть, с нынешней просто не могу. А воспоминания от тех сезонов, конечно же, остались. Для меня это было первое выступление на профессиональном уровне, многое строилось, так скажем, на детском задоре. Вокруг было много нового и все казалось космосом!

— Сейчас крытая арена в Ульяновске космосом для тебя не кажется?

— Условия в Ульяновске просто классные, тут и говорить нечего. Такие арены должны быть в каждом регионе, где культивируется русский хоккей, тогда наш вид спорта побежит большими шагами вперед.

— Но многие считают, что под крышей нет той атмосферы, которая царит на трибунах на открытом воздухе?

— С профессиональной точки зрения, без такой арены очень сложно заниматься хоккеем с мячом. В том же декабре может пойти дождь. С атмосферой согласен, при хороших погодных условиях на открытом воздухе болельщики на трибунах ведут себя более активно. Но, в любом случае, без таких арен сложно развивать хоккей с мячом. За такими аренами будущее.

— Насколько я знаю, «Волга» делала тебе предложение еще в межсезонье, но ты его не принял. Почему сейчас, за три недели до чемпионата, ты все-таки решил вернуться в Ульяновск?

— Не буду вдаваться в подробности, скажу так: понял, что время пришло вернуться в «Волгу», в родной регион.

— Но финансовые условия, которые якобы в «Волге» лучше, чем в «Старте», здесь не при чем. Я правильно понимаю?

— С финансовой точки зрения, я ничего не приобрел, поскольку мне сейчас приходится снимать квартиру в отличие от Нижнего Новгорода.

— Ты говоришь, что решил вернуться в родной регион. Но разве Нижний Новгород за девять лет не стал для тебя настоящим домом?

— Бесспорно, в плане быта в Нижнем Новгороде у меня все уже налажено, но, пожалуй, определяющим фактором при переходе в «Волгу» стала крытая арена. В ней созданы великолепные условия для учебно-тренирово чного процесса. Лучше просто не придумаешь. Если еще будет и стабильная финансовая подпитка команды, то «Волга» вправе бороться за самые высокие места.

— Что в твоем понятии «самые высокие места»?

— Однозначно медали.

— Даже так?

— А почему нет? По составу «Волга» сейчас мало кому уступает. Многое будет зависеть от стабильности финансирования и от внимания властей к нашей команде. Если здесь не будет проблем, то все будет хорошо. Нам есть к чему стремиться и нужно ставить перед собой максимальные задачи.

— Если кому и уступаем по составу, то, в первую очередь, «СКА-Нефтянику», у которого самый мощный подбор игроков. Впереди же — полуфинал Кубка страны именно против хабаровской команды. За счет чего мы можем пройти этот кубковый барьер?

— Да, «СКА-Нефтяник» стоит особняком в плане подбора игроков, но в то же время могу сказать, что сейчас в чемпионате страны все команды хорошо укомплектованы. Если раньше в чемпионате играли 22 команды, сейчас — почти в два раза меньше. Так что в командах Суперлиги собраны действительно сильнейшие игроки. Что касается грядущего противостояния с хабаровчанами, то играть с ними можно и нужно. Наши тренеры наверняка что-то придумают, да и сами ребята настраиваются очень серьезно на «СКА-Нефтяник». В Москву поедем не просто так.

— Но ты согласен, что Хабаровск обладает самым сильным составом по именам?

— «СКА-Нефтяник» и в том году был одним из фаворитов на чемпионство, но видите, как получилось. Если взять «Енисей», то конечно, он потерял Сергея Ломанова и Алана Джусоева, но при этом я не думаю, что игра красноярцев сильно пострадала. Там есть кому играть, всегда на подходе молодежь. Поэтому «Енисей» в любом случае — фаворит грядущего чемпионата страны.

— В «Волге» ты, скорее всего, будешь играть опорного полузащитника. На этой же позиции играет Петр Захаров. Не боишься такой конкуренции?

— У меня был опыт, когда в «Старте» я играл бортовика, но мне самому намного приятнее играть в центре полузащиты, чем я, собственно, и занимался почти всю свою карьеру. Что касается конкуренции за место в составе, то она всегда идет только во благо команде. Но я знаю многие команды, в том числе и «Старт», когда мы играли в два опорных полузащитника. При этом наши функции на поле были разными — один тяготеет к разрушению атак соперника, другой — более созидательный игрок. Тем самым на поле мы дополняем друг друга. Как тренер решит, так и будет.

— 17 октября ты провел первую тренировку в составе «Волги». Какие первые впечатления?

— В физическом плане очень прилично нагрузился — домой я пришел без задних ног. В последнее время я тренировался только в «коробке», а на большом льду, конечно, все по-другому. Но ничего страшного, время до полуфинала Кубка у нас есть, «физику» обязательно подтянем. В команде меня приняли замечательно, многих ребят я знал и до моего возвращения в «Волгу».

— «Старт», помимо тебя, покинул также Леонид Бедарев, который, скорее всего, продолжит карьеру в Швеции. Что происходит с нижегородской командой?

— Думаю, что у «Старта» потерь больше не будет, и этот сезон они доиграют всеми теми хоккеистами, которые у них есть.