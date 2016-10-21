Овечкин забил необычный гол, а Ягр забросил 750 шайб за карьеру (видео)

Обозреватель Павел Лысенков рассказывает о матче «Флорида» - «Вашингтон», в котором забили Александр Овечкин и Яромир Ягр.

Яромир Ягр так крут, что даже на раскатку выходит без шлема. Человеку скоро 45 лет, уже в Лиге легенд можно выступать среди ветеранов, но Ярдо в полном порядке. Он играет в НХЛ.

В конце второго периода Яромир забил свой 750-й гол за карьеру, что в истории лиги удавалось только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). А по количеству очков Ягр (1870) занимает тоже третье место в НХЛ, отставая от Марка Мессье (1887) и того же Гретцки (2857).





Мой прогноз – Яромир в этом сезоне обгонит Мессье, а если останется в НХЛ еще на год (там как раз лига будет отмечать столетие), то по голам обойдет и Горди Хоу.

Великий человек, что тут говорить. «Все это круто, но я предпочитаю побеждать», - хмыкнул Ягр.

А «Вашингтон» доказывает свою силу. Это один из лучших клубов лиги. Счет открыл Джастин Уильямс, потом отличную шайбу на добивании забросил Евгений Кузнецов. Одним касанием все решил – волшебник!





Это первый гол Кузи с 1 марта, он прорвал унылую серию из 23 матчей. Поверим, что теперь в энхаэловской карьере Жени будет светлая полоса.

А победная шайба на счету Александра Овечкина. На этот раз он не щелкнул с ходу в большинстве из левого круга, а удачно подставил клюшку на пятачке.





Не совсем обычный гол для Ови. Вообще он забросил 527-ю шайбу за карьеру. Сейчас Овечкин занимает 33-е место в истории лиги. Впереди него Фрэнк Маховлич (533), Кейт Ткачук (538) и Стэн Микита (541). А потом будет Морис Ришар (544), трофей чьего имени Александр выигрывал шесть раз. Обогнать легенду «Монреаля» Саша должен в районе этой зимы.

«На старте сезона всегда важно собирать очки, - сказал Овечкин. – Мы не проигрываем в основное время, и это хороший знак. Нам нужно собирать очки и двигаться вперед».