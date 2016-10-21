«Радулов не набирает очки в «Монреале», но его обожают». 5 гвоздей НХЛ (видео)

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В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Финалист прошлого сезона «Сан-Хосе» приехал к чемпиону «Питтсбургу», который по-прежнему играет без Сидни Кросби. Хотя есть и хорошие новости – молодой вратарь Мэтт Мюррей уже залечил травму руки, полученную в матче за сборную звезд Северной Америки против России (3:4). И с ним подписали трехлетний контракт на $11,25 млн. Как вы помните, «пингвины» с Мюрреем завоевали Кубок Стэнли. Но теперь на лед вышел ветеран Марк-Андре Флери, для которого это один из последних шансов отстоять свое место в воротах.

Вообще «акулы» играли здорово и повели 2:0 после двух периодов. Особенно хорош был защитник-бородач Брент Бернс. Ну и Патрик Марло с Джо Павелски в порядке.

Так «Питтсбург» потерпел бы еще одно поражение. Но тут за дело взялся Евгений Малкин. Сначала он отлично поборолся за шайбу у борта и бросил с разворота.





Потом Патрик Хорнквист силовым приемом впечатал соперника в борт, сделал отбор, а Скотт Уилсон забил второй гол. А в конце концов Малкин поучаствовал в комбинации, которая принесла «Питтсбургу» победу. Пока «пингвины» ведут борьбу с «Вашингтоном» и «Монреалем» за первое место в конференции. И когда скоро вернется Кросби, у команды должно открыться второе дыхание.

ГЕРОЙ ДНЯ





Семен Варламов вместе с «Колорадо» играл в гостях против «Тампы» - одной из самых остроатакующих команд лиги. И сделал сухарь, отразив 27 бросков. Это 21-й матч на ноль Варламова в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Вообще это серьезный момент для Варли. Он уже перестал быть первым номером в сборной России, хотя три года назад имел этот статус. Но теперь Сергей Бобровский так хорош, что его не вытеснишь никак. Даже если будут средние матчи, Боб сыграет на авторитете – как Игорь Акинфеев в футболе.

А пост главного тренера «Колорадо» покинул Патрик Руа, которому Варламов очень нравился, и он всегда поддерживал его во всех ситуациях. Доверие нового тренера нужно еще завоевать. Верю, что это у Семена получится. Тем более «лавина» хорошо начала сезон.

ГОЛ ДНЯ





Представляю, как важно было Наилю Якупову забросить эту шайбу. Он приехал в Эдмонтон, где провел первые четыре года карьеры. И откуда его недавно обменяли, фактически поставив крест как на неперспективном форварде.

И вот Якупов, теперь форвард «Сент-Луиса», забил в ворота «Ойлерз». Тренер хозяев Тодд Маклеллан как-то сразу занервничал на лавке, начал ходить туда-сюда. Он же понял весь подтекст ситуации.

Другое дело, что «Эдмонтон» в этом сезоне тоже хорош, и все обмены пока идут команде на пользу. В итоге хозяева вырвали победу у сильного «Сент-Луиса». Таким темпом «нефтяники» могут даже замахнуться на плей-офф.

ФИГУРА ДНЯ





Александр Радулов – интересный игрок. Вот по статистике никак нельзя сказать, что матч против «Аризоны» (5:2) ему сильно удался. Саша отметился только одним броском и двумя минутами штрафа, когда задержал клюшку Мартина Ханзала. Те, кто имеют Радулова в своих фэнтази-командах, наверное, вешаются с тоски.

Но по итогам матча Александр получил титул третьей звезды, потому что сыграл на редкость полезно и качественно. Настоящий мотор «Монреаля»!

«Радулов невероятен», - пишут люди в твиттере.

«Может, рано говорить, но больше всех меня в составе «Хабс» впечатляет Радулов. Он пашет как зверь и доказывает свой класс».

«Думаю, это лучшая игра тройки Лехконен – Плеканец – Радулов, которую создал тренер Террьен».

Так что у Радулова все замечательно. Но и об очках нельзя забывать. Летом закончится контракт – как подписать новый, если в статистике будет 1 (1+0)?

ЦИФРА ДНЯ





И снова отметим Яромира Ягра, который сегодня забил 750-й гол за карьеру в НХЛ.

Это фантастика.

В истории лиги это удавалось только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). А по количеству очков Ягр (1870) занимает тоже третье место в НХЛ, отставая от Марка Мессье (1887) и того же Гретцки (2857).

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Семен Варламов (Колорадо)

** Евгений Малкин (Питтсбург)

*** Александр Овечкин (Вашингтон)

ЦИТАТА ДНЯ

«Круто забить 750 голов. Но я бы скорее обрадовался, если б мы победили «Вашингтон».

Яромир ЯГР

ТАБЛО ДНЯ

Дюшен (ТЮТИН), Дюшен (ГРИГОРЕНКО), Мартинсен, Седерберг (ЗАДОРОВ)

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 3, 17.57)

Наместников (0+0; -1, 0, 0, 14.34)

Нестеров (0+0; -2, 0, 1, 18.18)

К: Тютин (0+1; +1, 0, 0, 18.20)

Задоров (0+1; +2, 0, 1, 19.37)

Григоренко (0+1; +2, 2, 1, 16.48)

в Варламов (27-27; 100%, 60.00)

ЕМЕЛИН, Митчелл, Уэбер (МАРКОВ), Гальченюк, Лехконен – Чикран, Дофин

М: Радулов (0+0; 0, 2, 1, 17.57)

Марков (0+1; 0, 0, 2, 21.27)

Емелин (1+0; +1, 2, 1, 17.21)

Сергачев (0+0; +1, 0, 2, 10.59)

Матесон, Ягр – Уильямс, КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН, Юханссон

В: Овечкин (1+0; +2, 0, 2, 16.42)

Кузнецов (1+0; +2, 0, 3, 15.59)

Орлов (0+0; -1, 0, 0, 21.55)

Питлик, Лючич, Макдэвид – ЯКУПОВ

Э: Слепышев (0+0; 0, 2, 1, 10.06)

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 7, 21.12)

Якупов (1+0; 0, 0, 1, 12.29)

Хансен, Д.Седин – Баптисте

Б: Куликов (0+0; 0, 2, 0, 21.35)

Симмондс, Рид – Вагнер, Перри, Гарбатт

Ф: Проворов (0+0; -1, 2, 1, 19.32)

МАЛКИН, Уилсон, Хорнквист (МАЛКИН) – Гертл, Марло

П: Малкин (1+1; +1, 2, 3, 22.05)

Э.Стаал (2), Далпе – Полак, Мэттьюз

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 0, 22.11)

Маршан, Бержерон – Палмиери

Факса, Бенн, Спецца – Дауд, Картер, Пирсон, Мартинец

Брауэр, Гудро – Теравайнен, Раск, Стольберг, Скиннер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.