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«Радулов не набирает очки в «Монреале», но его обожают». 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фото - Sportsnet
Фото - Sportsnet

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


Финалист прошлого сезона «Сан-Хосе» приехал к чемпиону «Питтсбургу», который по-прежнему играет без Сидни Кросби. Хотя есть и хорошие новости – молодой вратарь Мэтт Мюррей уже залечил травму руки, полученную в матче за сборную звезд Северной Америки против России (3:4). И с ним подписали трехлетний контракт на $11,25 млн. Как вы помните, «пингвины» с Мюрреем завоевали Кубок Стэнли. Но теперь на лед вышел ветеран Марк-Андре Флери, для которого это один из последних шансов отстоять свое место в воротах.

Вообще «акулы» играли здорово и повели 2:0 после двух периодов. Особенно хорош был защитник-бородач Брент Бернс. Ну и Патрик Марло с Джо Павелски в порядке.

Так «Питтсбург» потерпел бы еще одно поражение. Но тут за дело взялся Евгений Малкин. Сначала он отлично поборолся за шайбу у борта и бросил с разворота.


Потом Патрик Хорнквист силовым приемом впечатал соперника в борт, сделал отбор, а Скотт Уилсон забил второй гол. А в конце концов Малкин поучаствовал в комбинации, которая принесла «Питтсбургу» победу. Пока «пингвины» ведут борьбу с «Вашингтоном» и «Монреалем» за первое место в конференции. И когда скоро вернется Кросби, у команды должно открыться второе дыхание.

ГЕРОЙ ДНЯ


Семен Варламов вместе с «Колорадо» играл в гостях против «Тампы» - одной из самых остроатакующих команд лиги. И сделал сухарь, отразив 27 бросков. Это 21-й матч на ноль Варламова в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Вообще это серьезный момент для Варли. Он уже перестал быть первым номером в сборной России, хотя три года назад имел этот статус. Но теперь Сергей Бобровский так хорош, что его не вытеснишь никак. Даже если будут средние матчи, Боб сыграет на авторитете – как Игорь Акинфеев в футболе.

А пост главного тренера «Колорадо» покинул Патрик Руа, которому Варламов очень нравился, и он всегда поддерживал его во всех ситуациях. Доверие нового тренера нужно еще завоевать. Верю, что это у Семена получится. Тем более «лавина» хорошо начала сезон.

ГОЛ ДНЯ


Представляю, как важно было Наилю Якупову забросить эту шайбу. Он приехал в Эдмонтон, где провел первые четыре года карьеры. И откуда его недавно обменяли, фактически поставив крест как на неперспективном форварде.

И вот Якупов, теперь форвард «Сент-Луиса», забил в ворота «Ойлерз». Тренер хозяев Тодд Маклеллан как-то сразу занервничал на лавке, начал ходить туда-сюда. Он же понял весь подтекст ситуации.

Другое дело, что «Эдмонтон» в этом сезоне тоже хорош, и все обмены пока идут команде на пользу. В итоге хозяева вырвали победу у сильного «Сент-Луиса». Таким темпом «нефтяники» могут даже замахнуться на плей-офф.

ФИГУРА ДНЯ


Александр Радулов – интересный игрок. Вот по статистике никак нельзя сказать, что матч против «Аризоны» (5:2) ему сильно удался. Саша отметился только одним броском и двумя минутами штрафа, когда задержал клюшку Мартина Ханзала. Те, кто имеют Радулова в своих фэнтази-командах, наверное, вешаются с тоски.

Но по итогам матча Александр получил титул третьей звезды, потому что сыграл на редкость полезно и качественно. Настоящий мотор «Монреаля»!

«Радулов невероятен», - пишут люди в твиттере.

«Может, рано говорить, но больше всех меня в составе «Хабс» впечатляет Радулов. Он пашет как зверь и доказывает свой класс».

«Думаю, это лучшая игра тройки Лехконен – Плеканец – Радулов, которую создал тренер Террьен».

Так что у Радулова все замечательно. Но и об очках нельзя забывать. Летом закончится контракт – как подписать новый, если в статистике будет 1 (1+0)?

ЦИФРА ДНЯ


И снова отметим Яромира Ягра, который сегодня забил 750-й гол за карьеру в НХЛ.

Это фантастика.

В истории лиги это удавалось только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). А по количеству очков Ягр (1870) занимает тоже третье место в НХЛ, отставая от Марка Мессье (1887) и того же Гретцки (2857).

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

*          Семен Варламов (Колорадо)

**        Евгений Малкин (Питтсбург)

***      Александр Овечкин (Вашингтон)

ЦИТАТА ДНЯ

«Круто забить 750 голов. Но я бы скорее обрадовался, если б мы победили «Вашингтон».

Яромир ЯГР

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Тампа-Бэй - Колорадо - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Дюшен (Тютин, Маккиннон), 19:35 (0:1). Дюшен (Виркош, Григоренко), 39:08 (0:2). Мартинсен (Колборн, Виркош), 47:53 (0:3). Сёдерберг (Дюшен, Задоров), 52:22 (0:4).

Место и дата

21 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Дюшен (ТЮТИН), Дюшен (ГРИГОРЕНКО), Мартинсен, Седерберг (ЗАДОРОВ)

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 3, 17.57)

Наместников (0+0; -1, 0, 0, 14.34)

Нестеров (0+0; -2, 0, 1, 18.18)

К: Тютин (0+1; +1, 0, 0, 18.20)

Задоров (0+1; +2, 0, 1, 19.37)

Григоренко (0+1; +2, 2, 1, 16.48)

в Варламов (27-27; 100%, 60.00)

Матч

Монреаль - Аризона - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы:

Емелин (Деарнэ, Байрон), 13:20 (1:0). Митчелл (Больё, Байрон), 22:07 (2:0). Уэбер (Марков, Плеканец), 24:06 (3:0 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Галлахер), 25:49 (4:0). Чикран (Врбата, Мартинук), 26:36 (4:1). Дофин (Ричардсон), 36:09 (4:2 - мен.). Лехконен (Плеканец, Уэбер), 53:38 (5:2).

Место и дата

21 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

ЕМЕЛИН, Митчелл, Уэбер (МАРКОВ), Гальченюк, Лехконен – Чикран, Дофин

М: Радулов (0+0; 0, 2, 1, 17.57)

Марков (0+1; 0, 0, 2, 21.27)

Емелин (1+0; +1, 2, 1, 17.21)

Сергачев (0+0; +1, 0, 2, 10.59)

Матч

Флорида - Вашингтон - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы:

Уильямс (Шмидт), 8:25 (0:1). Кузнецов (Нисканен), 10:21 (0:2). Матесон (Яндл, Барков), 13:47 (1:2). Ягр (Барков, Маркессо), 34:10 (2:2 - бол.). Овечкин (Нисканен, Алзнер), 47:33 (2:3). Юханссон 58:40 (2:4).

Место и дата

21 октября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матесон, Ягр – Уильямс, КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН, Юханссон

В: Овечкин (1+0; +2, 0, 2, 16.42)

Кузнецов (1+0; +2, 0, 3, 15.59)

Орлов (0+0; -1, 0, 0, 21.55)

Матч

Эдмонтон - Сент-Луис - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Якупов (Яшкин, Эдмундсон), 23:37 (0:1). Питлик (Секера, Летесту), 26:22 (1:1). Лучич (Эберле, Макдэвид), 40:36 (2:1). Макдэвид 59:22 (3:1).

Место и дата

21 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

Питлик, Лючич, Макдэвид – ЯКУПОВ

Э: Слепышев (0+0; 0, 2, 1, 10.06)

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 7, 21.12)

Якупов (1+0; 0, 0, 1, 12.29)

Матч

Ванкувер - Баффало - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Хансен (Саттер, Сбиса), 31:10 (1:0). Седин Д. (Эрикссон, Саттер), 49:10 (2:0 - бол.). Баптист 51:23 (2:1).

Место и дата

21 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Хансен, Д.Седин – Баптисте

Б: Куликов (0+0; 0, 2, 0, 21.35)

Матч

Филадельфия - Анахайм - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Вагнер (Болл, Ватанен), 11:24 (0:1). Симмондс (Ворачек, Жиру), 24:52 (1:1 - бол.). Рид (Бельмар, Мэйсон), 30:26 (2:1). Перри (Гецлаф, Верметт), 36:42 (2:2). Гарбутт (Хольцер, Соренсен), 51:34 (2:3).

Место и дата

21 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Симмондс, Рид – Вагнер, Перри, Гарбатт

Ф: Проворов (0+0; -1, 2, 1, 19.32)

Матч

Питтсбург - Сан-Хосе - 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Голы:

Гертль (Бернс, Павелски), 25:04 (0:1). Марло (Кутюр), 36:15 (0:2). Малкин 46:47 (1:2). Уилсон (Каллен, Хорнквист), 49:01 (2:2). Хорнквист (Малкин, Кессел), 54:02 (3:2 - бол.).

Место и дата

21 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

МАЛКИН, Уилсон, Хорнквист (МАЛКИН) – Гертл, Марло

П: Малкин (1+1; +1, 2, 3, 22.05)

Матч

Миннесота - Торонто - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Полак (Комаров, Гардинер), 29:13 (0:1). Стаал (Койл, Дамба), 30:09 (1:1). Мэттьюз (Кадри, Нюландер), 35:28 (1:2 - бол.). Далпе (Нидеррайтер, Бродин), 42:27 (2:2). Стаал (Паризе, Сутер), 51:53 (3:2).

Место и дата

21 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Э.Стаал (2), Далпе – Полак, Мэттьюз

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 0, 22.11)

Матч

Бостон - Нью-Джерси - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Палмиери (Йозефсон, Северсон), 44:14 (0:1 - бол.). Маршанд (Лайлс, Миллер К.), 49:47 (1:1). Бержерон (Маршанд, Пастрняк), 58:45 (2:1).

Место и дата

21 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Маршан, Бержерон – Палмиери

Матч

Даллас - Лос-Анджелес - 3:4 О.Т. (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Дауд (Браун, Гилберт), 8:18 (0:1 - бол.). Факса (Спецца), 11:40 (1:1). Картер (Мартинес, Пирсон), 21:24 (1:2). Бенн Д. (Клингберг, Сегин), 25:00 (2:2 - бол.). Пирсон (Сетогучи, Картер), 39:33 (2:3). Спецца (Сегин, Шо), 57:53 (3:3). Мартинес (Тоффоли), 61:20 (3:4).

Место и дата

21 октября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Факса, Бенн, Спецца – Дауд, Картер, Пирсон, Мартинец

Матч

Калгари - Каролина - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы:

Теравайнен (Ахо, Хэнифин), 7:55 (0:1). Раск (Скиннер, Хэнифин), 16:12 (0:2 - бол.). Сталберг (Дальбек, Славин), 24:55 (0:3). Брауэр 38:07 (1:3). Годро (Йокипакка, Хэмилтон), 48:03 (2:3). Скиннер (Линдхольм, Хэнифин), 59:26 (2:4 - бол.).

Место и дата

21 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Брауэр, Гудро – Теравайнен, Раск, Стольберг, Скиннер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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