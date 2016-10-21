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«Саша нокаутирует американца». Мнение бойцов о поединке Шлеменко – Гроув

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Шлеменко
Александр ШлеменкоИсточник: Allboxing.ru

22 октября рано утром по московскому времени лучший российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет поединок в США на турнире Bellator 162. Его соперником будет высокий американец (198 см) Кендалл Гроув.

Известные российские бойцы ММА дали прогноз на это противостояние.

ДМИТРИЙ СОСНОВСКИЙ (Боец UFC)

- Шлеменко очень многое отдал для ММА и заслуживает вновь вернуть себе пояс!

ГАСАН УМАЛАТОВ (Экс-боец UFC)

- Хочу посмотреть этот бой. Мне кажется у Александра не должно быть проблем с этим Гроувом. Предположу, что Саня выиграет ударом в корпус.

РУСЛАН ЮНУСОВ (Тренер по боксу в Клубе Единоборств №1)

- Бой Шлеменко и Гроува мне очень интересен. Уверен в победе Александра, так как он в последних боях показал хорошую физическую форму, а в бойцовских навыках и характере вообще не стоит сомневаться. Еще один плюс в том, что Шлеменко готов доказать в Bellator, что его отстранение было ошибкой и он лучший боец в своем дивизионе, несмотря на отстранение.

Александр Шлеменко
Александр ШлеменкоИсточник: allfight.ru

ЯНА КУНИЦКАЯ (Боец Invicta FC)

- Обязательно посмотрю бой. Стараюсь следить за всеми боями с участием российских спортсменов. Не следила за карьерой Гроува, но уверена, что Шлеменко под силу одолеть бойца любого уровня. Думаю, Саша сможет вернуть себе пояс организации.

АЛЬБЕРТ ДУРАЕВ (Боец ACB)

- Я не являюсь фанатом Александра, но очень сильно его уважаю. Если посмотреть на его последний бой (против Вячеслава Василевского - прим.ред.), то поединок против Гроува он проиграет. Против Вячеслава он вымотался уже в первом раунде. Вернуть себе титул чемпиона Bellator для Шлеменко будет очень сложно. Но как любой патриот своей страны, я желаю Александру достичь самых больших высот.

СЕРГЕЙ ХАНДОЖКО (Боец ACB)

- Долгожданное возвращение Александра в Bellator. Думаю, он сможет одержать досрочную победу во втором раунде. У Шлеменко есть все шансы вернуть себе чемпионский титул в организации. Скандал с допингом никак на этом не скажется.

Шторм надвигается на Мемфис. Сравнительные характеристики Шлеменко и Гроува

22 октября рано утром по московскому времени один из лучших средневесов России Александр Шлеменко проведет поединок на турнире Bellator 162.

Шторм надвигается на Мемфис. Сравнительные характеристики Шлеменко и Гроува

УСТАРМАГОМЕД ГАДЖИДАУДОВ (Боец ACB)

- Постараюсь не пропустить это событие. Шлеменко хороший боец с огромным опытом. Думаю он еще заявит о себе и одержит верх в этом поединке.

- Считаете ли вы Александра сильнейшим средневесом России?
- Нет, не считаю. Рамазан Эмеев сильнейший. Он не раз это доказывал.

ДЖЕФФ МОНСОН (Американский боец)

- Буду болеть за Сашу, я всегда поддерживаю русских бойцов, считаю их лучшими в этом виде спорта. Думаю, что Саша победит, у него опыта гораздо больше и мотивации вернуться в Bellator тоже. Скандал с допингом на это не повлияет. Это был неприятный момент в карьере Саши, о котором нужно забыть и двигаться дальше. Удачи ему!

ВАЛЕНТИН МОЛДАВСКИЙ (Боец Fedor Team)

- Не знаю Кендалла Гроува, но Александру должно хватить опыта для победы. Если Шлеменко дадут шанс сразиться вновь за титул чемпиона организации, он имеет все шансы вернуть себе титул.

ТУРАЛ РАГИМОВ (Боец ACB)

- Шлеменко мне нравится и как боец, и как человек. Думаю, что он сможет победить Гроува. Несмотря на дисквалификацию в США, у Александра не было простоя в поединках. Российская школа ММА всегда была сильной.

САЛИМГЕРЕЙ РАСУЛОВ (Боец ACB)

- Я не пропускаю бои наших ребят за океаном, особенно бои Шторма. Поединки с его участием всегда интересные и захватывающие. Мне нравится как он работает в «клетке», его техника и манера ведения боя. Я тоже предпочитаю работать в стойке. У Александра можно многому научиться в этом компоненте. Уверен, что он выиграет. Дай бог, чтобы без травм.

Александр Шлеменко
Александр ШлеменкоИсточник: allfight.ru

АЛЕКСАНДР ШАБЛИЙ (Боец ACB)

- Буду болеть за Александра, но Гроув очень неудобный соперник. У американца хорошая антропометрия для среднего веса, он дрался со многими бойцами, но многим и проигрывал. Думаю, Шлеменко одержит победу. Но в ММА может случится все, что угодно. Смешанные единоборства интересны своей непредсказуемостью. Александр — зрелищный боец, таких любят независимо от того, какие у него были судебные разбирательства.

ЗАБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ (Боец ACB)

- Если честно, не особо слежу за карьерой Шлеменко, но если будет время, посмотрю этот бой, если не в прямом эфире, то в записи. Считаю, что у Александра есть все шансы выиграть бой против Гроува. Как мы знаем, за время дисквалификации он не сидел без боев, выиграл Гран При M-1, так что соревновательная форма должна была сохраниться. Хоть я и не знаю, кто сейчас обладатель пояса в весовой категории 84 кг в Bellator, думаю, Шлеменко способен вернуть себе титул. После допингового скандала он будет мотивирован на это как никогда раньше.

АЛЕКС КАРДО (Известный ринг-анонсер)

- Как вы считаете, кто одержит победу в этом противостоянии?
- Победу одержит Шлеменко. У Кендалла одно большое преимущество - рост под два метра. Это для среднего веса очень много. Его можно сравнить только со Стефаном Штруве в тяжелом весе, или даже с Хон Ман Чоем. Рекорд у него 23-15. Особых талантов и ярко выраженных навыков у него нет. Гроув - базовый ударник, проигрывает часто болевыми и удушающими приемами, побеждает ударами. Шлеменко тоже не супер-борец, но в ударном стиле имеет навык панчера - нокаутера, причем его коронный удар ногой в печень - позволяет нокаутировать соперников независимо от роста, а как известно, удар в печень - более болезненный и более парализующий, нежели удар в подбородок. Делаю ставку на технический нокаут в исполнении Александра.

- Сможет ли Шлеменко после скандала с допингом вернуть себе звание чемпиона организации?
- Шлеменко - это мировой уровень. Он был чемпионом Bellator в среднем весе и это не было случайностью. Взять эту вершину во второй раз будет даже проще, чем в первый. Знаю Александра лично и общался с ним после допингового скандала. Он совершено не пал духом, и первый бой с Вячеславом Василевским, который я считаю одним из лучших противостояний года, наглядно показал, что Александр все еще на пике своей формы. Он как физически, так и психологически готов штормом ворваться в дивизион средневесов и снова навести там свои порядки.

Алекс Кардо: Шлеменко – это мировой уровень. Он наведет свой порядок в Bellator

Известный ринг-анонсер Алекс Кардо считает, что Шлеменко по силам победить Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября.

Алекс Кардо: Шлеменко – это мировой уровень. Он наведет свой порядок в Bellator

ПЕТР ЯН (Боец ACB)

- Обязательно буду смотреть этот бой. Верю в победу Александра Шлеменко.

- Гроув - высокий боец и неудобный для россиянина. Будут ли проблемы у Александра с функциональной подготовкой?
- Не думаю, что возникнут проблемы с ростом соперника. А по поводу функциональной подготовки - у Гроува она не лучше. Шлеменко должен победить.

ИЛЬЯ ЩЕГЛОВ (Боец ACB)

- Обязательно буду следить за боем. Верю, в Александра Шлеменко. Верю в его силу и целеустремленность. Он обязательно одержит победу. Гроув высокий парень, но это будет не первый и не последний тяжелый поединок в карьере Саши. У него достаточно опыта, чтобы решить этот вопрос.

ВАЛЕРИЙ МЯСНИКОВ (Боец M-1)

- Конечно, я буду следить за этим поединком. ММА такой вид спорта, где сложно угадать, кто победит. Буду болеть за Шлеменко. Надеюсь, что благодаря своему характеру и харизме, он сможет нокаутировать соперника. Гроув очень неудобный и высокий оппонент, но он уже был нокаутирован раньше, а у Александра пушечный удар. Думаю, Шлеменко будет нацелен на нокаут.

- Сможет ли Шлеменко после скандала с допингом вернуть себе звание чемпиона организации?
- Конечно, все зависит от Александра. Он находится в хорошей форме, не изменяет своему стилю и выступает зрелищно. Считаю, что он проведет поединок в стойке, будет давить и поджимать Гроува. В ударке он сможет спокойно перебить американца, да и защита у Александра хорошая от тейкдаунов.

МАКСИМ КАТКОВ (Боец OFS)

- Думаю, что Шлеменко победит нокаутом. Что касается мнения насчет пояса чемпиона Bellator, то Александр безусловно вернет обратно его.

Голосование: Как завершится бой Александр Шлеменко – Кендалл Гроув?

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