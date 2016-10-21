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К «Дакару» готов! Как «КАМАЗ-Мастер» готовится к ралли-марафону

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
К «Дакару» готов! Как «КАМАЗ-Мастер» готовится к ралли-марафону
Источник: «КАМАЗ-Мастер»

Корреспондент «Советского спорта» отправился в Набережные Челны, где посетил Спортивный центр команды «КАМАЗ-Мастер» и убедился, что подготовка к предстоящим «Дакару» и «Африка Рейс» проходит на высшем уровне.

Едва мы прибыли в Набережные Челны, как нашу группу из 11 журналистов загрузили «КамАЗ». Специальный, для перевозки людей (есть и такие). И повезли на полигон, на котором проходят тесты команды «КАМАЗ-Мастер». И если кому-то нужно было прочувствовать, что такое ралли-рейд, то такое путешествие подходит идеально: до полигона мы добирались по пересеченной местности, машину трясло и подбрасывало, а представитель команды по работе со СМИ Евгения Быкова тем временем рассказывала историю создания гоночного коллектива с интонациями профессионального штурмана. 

В общем, к встрече с командой нас подготовили, и когда журналистов подвели к победителю «Дакара» в 2014 году Андрею Каргинову и победителю ралли «Шелковый путь» в 2013 году Дмитрию Сотникову, журналисты уже знали, о чем их спрашивать. Пилоты устроили нам сумасшедший тест-драйв своих «КамАЗов» на трассе, которая создана специально для теста спортивных грузовиков перед серьезными соревнованиями, а также для проверки работы новых запчастей автомобиля. 15 километров бездорожья, резких спусков и подъемов, крутых поворотов с участками мягкого и твердого грунта, каменой насыпью, вдоль шоссе и в лесу – все это на скорости 140 км/ч. Охарактеризовать поездку можно строчками из поэмы Сергея Есенина с небольшой правкой: «Трясло меня, как в лихорадке, бросало то в холод, то в жар. И в этом проклятом припадке 15 км проезжал». Как потом мне объяснили, сиденье оказалось велико для меня, поэтому и такая тряска. Затем фотосессия и мы продолжаем путь в направлении спортивного центра «КАМАЗ-Мастер».

Андрей Каргинов (слева), Дмитрий Сотников (справа), корреспондент «Советского спорта» (по центру).
Андрей Каргинов (слева), Дмитрий Сотников (справа), корреспондент «Советского спорта» (по центру).

Один из лучших штурманов в международном раллийном спорте, неоднократный призер и победитель «Дакара» и «Шелкового пути» Айдар Беляев провел нас по всем закоулкам спортивного комплекса, показал места, где собираются грузовики и музей с бесчисленным множеством наград.

Музей «КАМАЗ - Мастер».
Музей «КАМАЗ - Мастер».

«На ближайших ралли-марафонах нашу команду представят шесть экипажей, - начал разговор Беляев. – Четыре машины отправятся на «Дакар»: Эдуард Николаев (штурман — Е. Яковлев, механик — В. Рыбаков), Айрат Мардеев (А. Беляев, Д. Свистунов), Дмитрий Сотников (Р. Ахмадеев, И. Леонов) и Антон Шибалов (Р. Аматыч, И. Романов). Еще две машина отправятся на «Африка Рейс» - Андрей Каргинов (А. Мокеев, Д. Никитин) и Сергей Куприянов (А. Куприянов, А. Танин).

Цех по сборке «боевых» грузовиков
Цех по сборке «боевых» грузовиков

«Что касается автомобилей, то все они собираются здесь, - продолжил разговор Айдар Раисович. - Да у нас есть покупные запчасти, но большинство изделий делается на заводе «КамАЗ». Спортивная машина – это специальный продукт, который придумывают наши инженеры, воплощают железо наши же работники и они же собирают и доводят грузовик до ума». 

Не упустил возможности задать несколько вопросов Дмитрию Сотникову, который в скором времени отправится на «Дакар».

- Когда вы успеваете читать регламент соревнования, состоящий из более чем 200 страниц? 

- Регламент очень тяжело читать, обычно мы делаем это в дороге на перегоне транспорта или во время длительных перелетов.  Заучивать его не надо, нужно только понять основные принципы для пилота и экипажа. Большой объём регламента занимает организаторская деятельность и страховые случаи. 

- Что бы попасть в большинство гонок нужно начинать с картинга, где нужно начинать, чтобы попасть в «КАМАЗ-Мастер»? 

- Автоспорт начинается с картинга, где закладываются понятия вождения, вырабатываются рефлексы. Все что заложили в детстве в картинге - в будущем будет полезно в любом классе автогонок. Картинг очень интересный вид спорта, люди, которые занимались картингом, за рулем обычного автомобиля будут чувствовать себя увереннее. Пилоты «КАМАЗ-Мастер» не стали исключением, мы все начинали с картинга.

- У вас в городе есть футбольный «КАМАЗ», неподалеку хоккейный «Нефтехимик» посещаете матчи? 

- Сейчас времени нет даже по телевизору посмотреть, а раньше бывало ходил и на футбол, и на хоккей, - сказал Дмитрий, попрощался и отправился на футбольную тренировку. 

Для подготовки команды в ралли «Дакар-2017» и «Африка Эко Рейс 2017» специалисты компании «ТОТАЛ ВОСТОК» и «КАМАЗ-мастер» активно работают как на полигоне, так и в цехах. Кроме смазочных материалов, команда также получит поддержку в области диагностики и отслеживания состояния узлов машин и используемых в них масел, повышения их эффективности и снижения расхода топлива, а также консультации технических специалистов.  

За результатами совместной работы зрители смогут наблюдать в январе 2017 года во время гонок. Оба соревнования пройдут со 2 по 14 января. В настоящее время процесс подготовки команды к стартам вступил в завершающую стадию. До отбытия машин на гонку в Южную Америку остается чуть больше месяца. 25 ноября машины европейских участников гонки будут погружены на паром для 21-дневного путешествия через Атлантику с тем, чтобы 2 января стартовать из столицы Парагвая Асунсьона в 9000-километровый путь до Буэнос-Айреса.

Гонка «Африка Эко Рейс» со стартом в Монако и финишем в столице Сенегала Дакаре (проходит по старому африканскому маршруту ралли «Дакар») также продлится две недели. Машины команды «КАМАЗ-мастер» отправятся на нее своим ходом во второй половине декабря.

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