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Денис Сиденко: Что если боец нападет на судью? Это был бы дикий случай!

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Денис Сиденко
Денис Сиденко

Сегодня, 21 октября в УСК «Крылья Советов» судья Денис Сиденко вновь выйдет в ринг W5, чтобы кому то присудить победу, а кого-то оставить побежденным. «Советский спорт» решил расспросить рефери о тонкостях его работы, и, конечно же, задать ему один из самых провокационных вопросов, который на самом деле интересует многих: что будет, если боец нападет на судью?

Ответы были достойны вопросов. Не даром профессиональное прозвище Дениса в ринге звучит как «Mr. Any Questions» (Какие-то вопросы?). 

- Расскажите, в чем основная задача человека, который следит за тем, как двое других бьют друг другу лица в ринге?
- Очень просто: основная задача рефери следить за тем, чтобы лица били, соблюдая правила. В жизни вообще все надо делать правильно!

- Какими качествами должен обладать профессиональный рефери?
- 100% зрением (Смеется). Еще - твердостью характера: должна быть своя не зависящая от окружающих позиция! Гибким умом: одно из главных качеств профессионального рефери - это умение анализировать происходящее и быстро, своевременно, и правильно принимать важные решения в критических ситуациях. Нередко требуется физическая сила…  В общем-то, рефери должен быть «авторитетом»! 

- Для рефери любительские и профессиональные бои отличаются? В чем отличия?
- Их просто нельзя сравнивать! Во-первых, отличие заключается в правилах проведения любительских и профессиональных боев. Во-вторых, различны системы подсчета баллов судьями. То есть ты дерешься иначе, и тебя оценивают иначе. Даже хорошим бойцам бывает трудно перестроиться. В профессионалах, например, оценивают тоннаж ударов и нанесенный сопернику ущерб, а не количество попаданий. Оценивают зрелищность. Профессиональные бои должны быть яркими.

- Как рефери готовятся к выходу на ринг? Есть ли какие-то инструкции?
- Всегда есть так называемый «супервайзер», тот, кто отвечает за работу группы рефери на турнире. Он проводит инструктаж судейского корпуса, обязан убедиться в знании правил всеми задействованными судьями, после чего допускает их к выходу в ринг.

- Могут ли отменить решение, принятое вами в ринге? Кто может это сделать и какова процедура?
- Да, но это может сделать только супервайзер. Если он не согласен, то просто озвучивает свое решение в конце поединка. Например, могут отменить неправильно посчитанный «нокдаун». 

- Есть ли риск в профессии рефери? Вы сталкивались с опасными ситуациями?
- Риски есть везде, в том числе и в нашей профессии. Бывает, когда работаешь с «тяжами» в ринге, то мимо летают такие «плюхи», что можно и в нокаут прилечь, если случайно зацепят. Пока Бог миловал! (смеется)

- Что если боец нападет на вас? Что вы должен делать в этом случае?
- Это был бы совершенно дикий случай! Как порядочный судья, я обязан был бы спустить все на «тормозах». Однако как живой человек, и бывший спортсмен… Словом, рефери не просто так работают в специальных медицинских перчатках. Мы не оставляем улик! Если говорить серьезно, то предложенный  случай - совершенно исключительный и даже фантастический. Обычно бойцы – очень дисциплинированные люди, уважающие друг друга и окружающих.

- Вы входите в судейский корпус турнира W5 21 октября. Пока вы не ступили в ринг и не стали нейтральным, скажите, кого из бойцов могли бы выделить?
- Неправильно было бы об этом говорить, я уже нейтрален. Могу гарантировать, что каждый бой будет с изюминкой. Не все ребята известны, но у всех сердца настоящих воинов. Считаю, что каждый из них достоин победы! Желаю, чтобы победил сильнейший! Ну и конечно, ребята, постарайтесь без травм!

- Какие из недавних боев, которые судили, произвели наибольшее впечатление?
- Однозначно, это поединок бразильца Космо Алешандре против Даррила Сихтмана, представляющего Голландию. Бой прошел совсем недавно, 8 октября в рамках турнира W5 Grand Prix: Legends in Prague. Всем, кто не видел, очень рекомендую его к просмотру! По-настоящему профессиональный поединок: все четко, без лишних движений, без грязи и на высочайшем техническом уровне исполнения. Это была бомба.

- Как удается дистанцироваться от собственных симпатий в ринге? Например, если вы лично знаете одного из бойцов?
- В таких случаях бывает очень тяжело! Но тысячи зрителей помогают мне дистанцироваться. Кроме того, в профессии рефери, как и в любой другой, есть понятие репутации, которая нарабатывается годами. Потерять ее можно в одночасье, если поддаваться своим симпатиям.

- Есть ли приметы у рефери перед выходом на ринг? Например, развязался шнурок – победит красный угол?
- Задача рефери быть нейтральным, не поддаваться эмоциям и дать возможность атлетам проявить себя полностью в рамках дозволенных правил. Всегда побеждает тот, кто больше работает над собой. Ни шнурок рефери, ни чей-либо другой шнурок не может этому помещать. Я не верю в приметы.

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