Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Источник: Sovsport.ru

Парное катание и танцы на льду — вот виды, в которых у российских участников хорошие шансы на медали «Скейт Америка». А главная интрига — сумеют ли начать серию с победы едва не закончившие весной карьеру из-за истории с мельдонием Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Серия Гран-при предолимпийского сезона не сулит российским болельщикам много радостей. Победами порадуют, скорее всего, наши звездные одиночницы — в прекрасной форме чемпионка мира Евгения Медведева, хороша бронзовая медалистка мирового первенства-2016 Анна Погорилая. Но на этом почти все. В остальных видах либо туман, либо печаль. И на «Скейт Америка» будет и первое, и второе — но и без повода для радости, есть надежда, не обойдется.

ПРОРЫВ НЕИЗБЕЖЕН — НО НЕ СЕЙЧАС

Изначально на первый этап Гран-при были заявлены две российские одиночницы — Юлия Липницкая и Серафима Саханович. Но чемпионка олимпийских командных соревнований снялась, сославшись на обострение старой травмы. Точнее, сама она ни на что не ссылалась — за нее это сделал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Увы, с определенных пор Липницкая и ее тренер Алексей Урманов по степени недоступности для комментариев догнали российских футболистов.

Что ж, поболеем за Саханович — хотя претендовать на попадание не то что в тройку, а даже и в пятерку лучших на «Скейт Америка» ей будет трудно. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров переживает переходный возраст. С физиологическими изменениями проявились пробелы в технике. Но что импонирует — Серафима бьется с этими пробелами, не щадя себя. Да, пока неудач больше, чем успехов, но упрекнуть фигуристку совершенно не в чем — всем бы такое отношение к тренировкам. А, значит, прорыв неизбежен.

Но в Чикаго прорыва, скорее всего, не произойдет. Потенциально Саханович способна набирать очень приличные баллы: ее катание вполне компонентное, по набору элементов она на уровне — одна только уникальная комбинация тройной флип-ойлер-тройной флип чего стоит. Но вот в чем 16-летняя петербурженка уступает лидерам — так это в стабильности. Поэтому в Чикаго в фаворитах - американки Эшли Вагнер и Грейси Голд, японки Мао Асада, Канако Мураками и Маи Михара...

НАШ ПРОГНОЗ

1. Голд (США)

2. Вагнер (США)

3. Асада (Япония)

...6. Саханович (Россия)

ДО БОЯНА НЕ ДОПРЫГАТЬ

В мужском одиночном катании состав «Скейт Америка» чуть попроще. Из тех, кого стоит автоматически записать в фавориты — китаец Цзинь Боян и японец Сома Уно. Их набор четверных прыжков тому залог. Впрочем, достаточно и тех, кто будет претендовать на высокие баллы и без четверных — конечно, в случае более-менее чистого катания. Это, в первую очередь, американцы Адам Риппон и Джейсон Браун — эти ребята берут компонентами, второй оценкой. А она у них будет немаленькая хотя бы благодаря домашнему льду. В фигурном катании это, как известно, серьезный фактор.

На что могут претендовать в Чикаго российские одиночники? Максим Ковтун, однозначно, на попадание в тройку лучших. До Бояна, скорее всего, не допрыгать в прямом смысле — китаец должен сильно налажать, чего за ним не наблюдалось. С остальными бороться можно — но нужны чистые прокаты. Не один и не полтора — а два. К сожалению, до этой цифры Максим давно не считал. Чаще всего проблемы в последнее время возникают с произвольной программой. Ее после контрольных прокатов в Сочи трехкратный чемпион России поменял, и это, будем надеяться, к лучшему.

Что касается второго российского участника, Сергея Воронова, то ему надо рассчитывать на чистые прокаты, чтобы приблизиться к тройке лучших. И то второй оценки может не хватить — с компонентным катанием у Сергея похуже, чем с прыжками.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Цзинь Боян (Китай)

2. Уно (Япония)

3. Риппон (США)

4. Ковтун (Россия)

...6. Воронов (Россия)

ПЯТИКРАТНЫЕ — В ОБОЙМЕ

В российских танцах туман и печаль держатся с 2014 года. Как Олимпийские игры в Сочи закончились — так и затянуло. Но этой осенью в тумане внезапно проявился луч надежды. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, из-за истории с мельдонием пережив за пару месяцев уход из спорта и возвращение обратно, уже на первом турнире сезона продемонстрировали, что находятся в обойме. Дело даже не в том, что пятикратные чемпионы России обыграли на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе призеров чемпионатов мира американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. То есть и в этом, конечно, тоже — но, в основном, в оценках, которые Боброва и Соловьев получили за не самое чистое, так скажем, катание. Оценки были весьма высокими. И это значит, что по ходу сезона, если все будет в порядке, баллы должны стать такими, что Екатерину и Дмитрия надо будет считать претендентами на медали чемпионата мира.

Пока же Боброва и Соловьев — претенденты на золото «Скейт Америка». Конечно, не главные — все-таки у Майи и Алекса Шибутани шансов побольше. Домашний лед, статус серебряных призеров последнего мирового первенства — это все имеет значение. Но точно так же не в пользу россиян был расклад и несколько недель назад в Братиславе. А вон оно как все вышло-то.

В Чикаго также начнут сезон Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Начнут в статусе «котов в мешке». Чемпионы России 2015 года, не отобравшись в прошлом сезоне на чемпионаты Европы и мира, успели съездить в США на стажировку к одному из самых трендовых тренеров последних лет Игорю Шпильбанду — и вернуться оттуда. Чему Елена и Руслан у Шпильбанда научились, все надеялись увидеть на контрольных прокатах в Сочи. Но танцоры на них не выступили. Так что шансы Ильиных и Жиганшина на «Скейт Америка» - туман, опять туман...

НАШ ПРОГНОЗ

1. Шибутани/Шибутани (США)

2. Боброва/Соловьев (Россия)

3. Хаббелл/Донохью (США)

4. Ильиных/Жиганшин (Россия)

ШАНС НА «ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ»

И все-таки в одном виде программы «Скейт Америка» россияне будут главными фаворитами. Это Евгения Тарасова и Владимир Морозов — молодая, но уже готовая к большим свершениям спортивная пара. Татьяна Волосожар/Максим Траньков сезон пропускают, Ксения Столбова/Федор Климов никак его не начнут, Юко Кавагути/Александр Смирнов объективно пока не в лучших кондициях — так что Тарасова с Морозовым становятся надеждами российского парного катания в нынешнем сезоне. И турнир в Чикаго — очень хорошая возможность эти надежды оправдать.

Да, сильных соперников на первом этапе «Гран-при» у учеников Нины Мозер не будет, и сильнейшие североамериканские пары здесь не заявлены, а китайских нет вообще. Но это, может быть, и к лучшему — на сером фоне блеснуть и получить высокие баллы сам бог велел.

Для Кристины Астаховой и Алексея Рогонова «Скейт Америка»-2016 тоже шанс. Отсутствие элитных соперников для них возможность получить «путевку в жизнь». То есть, войти в число тех пар, к которым судьи относятся не как к резервистам. Что для этого нужно? Два чистых проката подойдут.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Тарасова/Морозов (Россия)

2. Сеген/Билодо (Канада)

3. Астахова/Рогонов (Россия)