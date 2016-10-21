Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур1 : 5Металлург
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова0:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
Екатерина Боброва и Дмитрий СоловьевИсточник: Sovsport.ru

Парное катание и танцы на льду — вот виды, в которых у российских участников хорошие шансы на медали «Скейт Америка». А главная интрига — сумеют ли начать серию с победы едва не закончившие весной карьеру из-за истории с мельдонием Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Серия Гран-при предолимпийского сезона не сулит российским болельщикам много радостей. Победами порадуют, скорее всего, наши звездные одиночницы — в прекрасной форме чемпионка мира Евгения Медведева, хороша бронзовая медалистка мирового первенства-2016 Анна Погорилая. Но на этом почти все. В остальных видах либо туман, либо печаль. И на «Скейт Америка» будет и первое, и второе — но и без повода для радости, есть надежда, не обойдется.

ПРОРЫВ НЕИЗБЕЖЕН — НО НЕ СЕЙЧАС

Изначально на первый этап Гран-при были заявлены две российские одиночницы — Юлия Липницкая и Серафима Саханович. Но чемпионка олимпийских командных соревнований снялась, сославшись на обострение старой травмы. Точнее, сама она ни на что не ссылалась — за нее это сделал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Увы, с определенных пор Липницкая и ее тренер Алексей Урманов по степени недоступности для комментариев догнали российских футболистов.

Что ж, поболеем за Саханович — хотя претендовать на попадание не то что в тройку, а даже и в пятерку лучших на «Скейт Америка» ей будет трудно. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров переживает переходный возраст. С физиологическими изменениями проявились пробелы в технике. Но что импонирует — Серафима бьется с этими пробелами, не щадя себя. Да, пока неудач больше, чем успехов, но упрекнуть фигуристку совершенно не в чем — всем бы такое отношение к тренировкам. А, значит, прорыв неизбежен.

Серафима Саханович
Серафима СахановичИсточник: Photo.sovsport.ru

Но в Чикаго прорыва, скорее всего, не произойдет. Потенциально Саханович способна набирать очень приличные баллы: ее катание вполне компонентное, по набору элементов она на уровне — одна только уникальная комбинация тройной флип-ойлер-тройной флип чего стоит. Но вот в чем 16-летняя петербурженка уступает лидерам — так это в стабильности. Поэтому в Чикаго в фаворитах - американки Эшли Вагнер и Грейси Голд, японки Мао Асада, Канако Мураками и Маи Михара...

НАШ ПРОГНОЗ

1. Голд (США)
2. Вагнер (США)
3. Асада (Япония)
...6. Саханович (Россия)

ДО БОЯНА НЕ ДОПРЫГАТЬ

В мужском одиночном катании состав «Скейт Америка» чуть попроще. Из тех, кого стоит автоматически записать в фавориты — китаец Цзинь Боян и японец Сома Уно. Их набор четверных прыжков тому залог. Впрочем, достаточно и тех, кто будет претендовать на высокие баллы и без четверных — конечно, в случае более-менее чистого катания. Это, в первую очередь, американцы Адам Риппон и Джейсон Браун — эти ребята берут компонентами, второй оценкой. А она у них будет немаленькая хотя бы благодаря домашнему льду. В фигурном катании это, как известно, серьезный фактор.

На что могут претендовать в Чикаго российские одиночники? Максим Ковтун, однозначно, на попадание в тройку лучших. До Бояна, скорее всего, не допрыгать в прямом смысле — китаец должен сильно налажать, чего за ним не наблюдалось. С остальными бороться можно — но нужны чистые прокаты. Не один и не полтора — а два. К сожалению, до этой цифры Максим давно не считал. Чаще всего проблемы в последнее время возникают с произвольной программой. Ее после контрольных прокатов в Сочи трехкратный чемпион России поменял, и это, будем надеяться, к лучшему.

Максим Ковтун
Максим КовтунИсточник: Photo.sovsport.ru

Что касается второго российского участника, Сергея Воронова, то ему надо рассчитывать на чистые прокаты, чтобы приблизиться к тройке лучших. И то второй оценки может не хватить — с компонентным катанием у Сергея похуже, чем с прыжками.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Цзинь Боян (Китай)
2. Уно (Япония)
3. Риппон (США)
4. Ковтун (Россия)
...6. Воронов (Россия)

ПЯТИКРАТНЫЕ — В ОБОЙМЕ

В российских танцах туман и печаль держатся с 2014 года. Как Олимпийские игры в Сочи закончились — так и затянуло. Но этой осенью в тумане внезапно проявился луч надежды. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, из-за истории с мельдонием пережив за пару месяцев уход из спорта и возвращение обратно, уже на первом турнире сезона продемонстрировали, что находятся в обойме. Дело даже не в том, что пятикратные чемпионы России обыграли на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе призеров чемпионатов мира американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. То есть и в этом, конечно, тоже — но, в основном, в оценках, которые Боброва и Соловьев получили за не самое чистое, так скажем, катание. Оценки были весьма высокими. И это значит, что по ходу сезона, если все будет в порядке, баллы должны стать такими, что Екатерину и Дмитрия надо будет считать претендентами на медали чемпионата мира.

Пока же Боброва и Соловьев — претенденты на золото «Скейт Америка». Конечно, не главные — все-таки у Майи и Алекса Шибутани шансов побольше. Домашний лед, статус серебряных призеров последнего мирового первенства — это все имеет значение. Но точно так же не в пользу россиян был расклад и несколько недель назад в Братиславе. А вон оно как все вышло-то.

В Чикаго также начнут сезон Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Начнут в статусе «котов в мешке». Чемпионы России 2015 года, не отобравшись в прошлом сезоне на чемпионаты Европы и мира, успели съездить в США на стажировку к одному из самых трендовых тренеров последних лет Игорю Шпильбанду — и вернуться оттуда. Чему Елена и Руслан у Шпильбанда научились, все надеялись увидеть на контрольных прокатах в Сочи. Но танцоры на них не выступили. Так что шансы Ильиных и Жиганшина на «Скейт Америка» - туман, опять туман...

НАШ ПРОГНОЗ

1. Шибутани/Шибутани (США)
2. Боброва/Соловьев (Россия)
3. Хаббелл/Донохью (США)
4. Ильиных/Жиганшин (Россия)

ШАНС НА «ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ»

И все-таки в одном виде программы «Скейт Америка» россияне будут главными фаворитами. Это Евгения Тарасова и Владимир Морозов — молодая, но уже готовая к большим свершениям спортивная пара. Татьяна Волосожар/Максим Траньков сезон пропускают, Ксения Столбова/Федор Климов никак его не начнут, Юко Кавагути/Александр Смирнов объективно пока не в лучших кондициях — так что Тарасова с Морозовым становятся надеждами российского парного катания в нынешнем сезоне. И турнир в Чикаго — очень хорошая возможность эти надежды оправдать.

Да, сильных соперников на первом этапе «Гран-при» у учеников Нины Мозер не будет, и сильнейшие североамериканские пары здесь не заявлены, а китайских нет вообще. Но это, может быть, и к лучшему — на сером фоне блеснуть и получить высокие баллы сам бог велел.

Для Кристины Астаховой и Алексея Рогонова «Скейт Америка»-2016 тоже шанс. Отсутствие элитных соперников для них возможность получить «путевку в жизнь». То есть, войти в число тех пар, к которым судьи относятся не как к резервистам. Что для этого нужно? Два чистых проката подойдут.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Тарасова/Морозов (Россия)
2. Сеген/Билодо (Канада)
3. Астахова/Рогонов (Россия)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate AmericaСегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Мы не хотим быть в сторонке!Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Мы не хотим быть в сторонке!Российская спортивная пара, занявшая на турнире «Финляндия Трофи» второе место – о целях на сезон и средствах их реализации.Чен одержал победу на «Финляндия Трофи», Ковтун – третий, Коляда – четвертыйНа турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи» завершились соревнования у мужчин в одиночном катании. Американец Нэйтан Чен одержал победу, а россиянин Максим Ковтун стал третьим.Серафима Саханович: Мне часто говорят – может, тебе податься в эмо?Серафима Саханович: Мне часто говорят – может, тебе податься в эмо?Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров признается в жизненном пессимизме, мечте кататься под стихи и обещает не опускать руки.Максим Ковтун: Я не совсем доволен, но тренер сказала, что все в порядкеРоссийский фигурист Максим Ковтун оценил свое выступление в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.Ковтун опережает Чена и Чана после короткой программы на «Финляндия Трофи», Коляда – четвертыйТрехкратный чемпион России Максим Ковтун захватил лидерство на турнире «Финляндия Трофи», трехкратный чемпион мира Патрик Чан из Канады только третий.Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаКогда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаРоссиянка Анна Погорилая упустила шанс выиграть турнир «Финляндия Трофи» – но и Мао Асада, ее главная соперница, чемпионкой не стала.«Финляндия трофи». Осмонд – первая, Погорилая – третья, Туктамышева осталась четвертойРоссийские фигуристки Анна Погорилая и Елизавета Туктамышева заняли третье и четвертое места на турнире «Финляндия трофи».Астахова и Рогонов стали вторыми в Финляндии, уступив только двукратным чемпионам мираРоссийский дуэт Кристина Астахова/Алексей Рогонов занял второе место на турнире в Финляндии, уступив только канадцам Меган Дюамель и Эрику Редфорду.Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Решение заменить программу было экстреннымРоссийская спортивная пара, занимающая второе место на турнире в Финляндии, выступила с короткой программой, подготовленной в экстренном порядке.Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Россиянка стала звездой первого дня турнира в Эспоо, исполнив огненное танго и опередив всех соперниц, в том числе знаменитую Мао Асаду.Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая АсадуРоссийская фигуристка с почти безошибочным прокатом заметно обошла трехкратную чемпионку мира.Астахова и Рогонов идут вторыми на турнире в ФинляндииРоссийская пара уступает только двукратным чемпионам мира из Канады.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Погорилая, Туктамышева и Ковтун выступят на турнире в ФинляндииСтали известны имена российских фигуристов, которые выступят на международном турнире «Финляндия Трофи».Тренер: Ковтун продолжает работу над новой произвольной программойИзвестный российский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечный - российский фигурист Максим Ковтун продолжает работу над новым вариантом произвольной программы, которую было решено заменить после открытых прокатов в Сочи.Боброва и Соловьев победили в танцах на льду на турнире в БратиславеРоссийские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали первыми в танцах на льду на турнире «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе.Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОстановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОлимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.Липницкая и Боброва/Соловьев выступят на турнире в БратиславеСтал известен состав участников на международный турнир «Ондрей Непела Трофи», который пройдет в Братиславе.Туктамышева выиграла короткую программу на турнире серии «челленджер» в ГерманииРоссиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на турнире серии «челленджер» в Германии.

Руслан Жиганшин
Руслан Жиганшинвсе новости
Елена Ильиных
Елена Ильиныхвсе новости
Сергей Воронов
Сергей Вороноввсе новости
Максим Ковтун
Максим Ковтунвсе новости
Мао Асада
Мао Асадавсе новости
Алексей Рогонов
Алексей Рогоноввсе новости
Кристина Астахова
Кристина Астаховавсе новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Серафима Саханович
Серафима Сахановичвсе новости
Дмитрий Соловьёв
Дмитрий Соловьёввсе новости
Екатерина Боброва
Екатерина Бобровавсе новости

Cпецпредложение

Cпецпредложение