Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигу

К середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.

Игроки «Арсенала»

Младен Кашчелан, Александр Кутьин и Сергей Сухарев перебрались в «Тосно» еще зимой 2016 года, когда «Арсенал» шел на третьем месте, а тосненцы – на 15-м. Если Сухарев провел на поле всего 23 минуты, то остальные экс-оружейники отыграли почти все матчи и забили на двоих 5 мячей, а на счету черногорца главный победный гол сезона – в ворота московского «Динамо».

Игроки «Зенита»

В летнее межсезонье в тосненский клуб влились бывшие игроки «Зенита» Дмитрий Богаев, Павел Киреенко и Максим Палиенко. Первые два были арендованы у литовской «Паланги», с чем петербургский клуб не согласен и требует от «Тосно» компенсации. Палиенко же сезон-2015/16 провел в «Зените-2», будучи арендованным у «Крыльев Советов». В восьми последних матчах Богаев выходил в старте, а Палиенко еще и успел отличиться за молодежную сборную в отборочном цикле Евро-2017.

Бомбардир

Нападающий Евгений Марков тоже играл за молодежку и вторую команду «Зенита», но присоединился к «Тосно» уже в феврале 2016 года, подписав контракт на 2,5 года. В июле и августе у 22-летнего форварда не получалось ни закрепиться в основе, ни забить гол, но в сентябре все изменилось: дубль в ворота «Балтики», первый гол в ничьей с «Зенитом-2» и еще два точных выстрела принесли Маркову звание лучшего игрока месяца в ФНЛ. В октябре Марков продолжил забивать: 3 гола в трех матчах – и статус лучшего снайпера команды.

Стоппер

Андрей Буйволов всю карьеру провел в нижегородской «Волге», отыграв за клуб 13 сезонов. В июне 2016 года он решился на переезд в «Тосно». 29-летний защитник настолько впечатлил тренерский штаб, что сразу стал основным игроком в обороне. Как итог – все 17 матчей без замен, гол в ворота «Факела» и попадание в тройку лучших игроков ФНЛ в июле и августе.

Вратарь

25-летний Артур Нигматуллин присоединился к «Тосно» в январе 2016 года, он тоже пришел из «Волги» на полуторалетний контракт. В нынешнем сезоне голкипер отыграл все 16 матчей, кроме встречи Кубка России против «Долгопрудного», и шесть раз сохранил свои ворота на нуле. У Артура уже есть опыт выступления в РФПЛ – правда, не очень удачный: за три матча в чемпионате России-13/14 Нигматуллин пропустил 12 голов.

Тренерский штаб

В клубе из Ленинградской области любят часто менять тренеров. Например, Александр Григорян, назначенный на должность 4 декабря 2014 года, проработал только 86 дней и не провел ни одного официального матча. Нынешний главный тренер Дмитрий Парфенов уже более года руководит тосненцами – абсолютный рекорд. Экс-игрок «Спартака» освоился в клубе за один сезон, теперь он прививает вместе с другим бывшим игроком красно-белых старшим тренером Владимиром Бесчастных второму фавориту ФНЛ атакующий стиль.

Джокер

Переход Артема Милевского в «Тосно» – самое интересное в это межсезонье в ФНЛ. Гендиректор тосненцев Вячеслав Матюшенко заявил, что он рискнул взять эксцентричного форварда, и надеется, сделал это не зря. Пока в активе украинца 29 минут в игре с «Лучом-Энергии», 15 минут и голевой пас в матче с «Нефтехимиком» и 23 минуты на «Матч ТВ».