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Юлия Березикова: Бой ради боя уже не привлекает, более значим вопрос гонорара

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юлия Березикова: Бой ради боя уже не привлекает, более значим вопрос гонорара

Чемпионка мира по профессиональному кикбоксингу по версии W5, двукратный серебряный призер мира по муай-тай, первая россиянка в мировых смешанных единоборствах Юлия Березикова в интервью «Советскому спорту» рассказала, как будет помогать своей подруге Наталье Дьячковой в качестве секунданта на турнире W5.

Напомним, что уже сегодня, 21 октября, Наталья Дьячкова сразится с представительницей Словении Моникой Кучинич, которая до сих пор не знала поражений на ринге.

- Как бы вы охарактеризовали бойцовский стиль Натальи?
- Судя по последним ее поединкам в любителях, могу сказать, что она одинаково хороша в атаках и контратаках. В то же время она не агрессивна, всегда очень уважительно относится к своим соперницам, каждый раз старается придерживаться правил. Наталья умеет работать на публику. Всегда слышит «угол», выполняет его установки и даже какие-то индивидуальные заказы на исполнение того или иного удара. Умная спортсменка. На мой взгляд, в ее атаках не хватает серийности, но тут нельзя советовать или критиковать, возможно, это просто ее манера.

- Знакомились ли вы с боями соперницы Дьячковой? Что можете сказать о Кучинич?
- Честно говоря, я не смотрю поединки даже своих соперниц. До последнего некогда, а потом уже поздно. Прошу делать это моих тренеров, после чего мы нарабатываем конкретные комбинации. Тренерский штаб всегда прекрасно справляется с анализом соперника, поэтому мне этим заниматься не нужно. Во время боя я провожу разведку и действую по ситуации, используя наши с тренерами заготовки или импровизируя.

- В чем тогда будут заключаться ваши обязанности как секунданта?
- Наташа меня попросила ее поддержать. Самое главное – настроить, вдохновить. Все остальное - в моменте. Знаю, что она всегда будет стараться, если бой смотрят ее близкие друзья. Это ее мотивирует. Моя задача не столько подсказывать ей что-то – для этого есть тренер, с которым они прекрасно знают, что делать, - сколько просто поддерживать ее своим присутствием, какими-то словами. Мы бывали вместе на сборах, тренировались по две-три недели, много стояли в парах и поэтому хорошо друг друга чувствуем.

- Что, как секундант, будете говорить своей подопечной?
- Рано думать об этом. У нас ситуационный спорт, поэтому все, что нужно будет говорить – придет в моменте.

- А не может быть такого, что пересечетесь с тренером в процессе подсказок, и он вдруг рявкнет «не мешай»?
- Исключено. Я знаю этого человека, он профессионал и всегда без эмоций, по-мужски, подходит как к тренировочному процессу, так и к соревнованиям. У них с Наташей налажено взаимопонимание, ничто не может ему помешать.

- Каким должен быть хороший секундант в углу?
- Единственное требование – не приседать на уши, не давать установок и много не говорить. Особого смысла в этом не вижу, потому что все уже разобрали до боя. В ринге все действия – по ситуации.

- Можно ли сегодня говорить о Наталье Дьячковой, как о сформировавшемся профессионале?
- Если под «сформировавшимся» подразумевать, что человек достиг определенного уровня, выше которого вряд ли поднимется, то о Наталье так говорить нельзя. Она достаточно сильный боец, но ей определенно есть, куда расти. И это хорошо. На мой взгляд, она частенько экономит силы. Кроме того, не знаю, почему именно, но в последнее время в ее боях не было прежней стабильности. Возможно, причина в том, что некоторое время она была сама по себе, без тренера. Сейчас все утряслось, у нее новая команда и она очень хорошо сработалась с новым наставником.

- Важно ли, чтобы у спортсмена была стабильная команда?
- Все индивидуально. Есть сильные одиночки, которые посещают разных тренеров и не привязаны к одной команде. У кого-то один тренер с детства. Кто-то часто меняет наставников. Есть атлеты, которых, как короля делает свита. Все зависит от личности спортсмена, при любом из вариантов можно добиться успеха.

- Наталья много выступает на любительских соревнованиях. Правильно ли сочетать выступления по любителям и по профессионалам.
- Все совместимо. Я же, например, совмещаю: работаю, выступаю по MMA, по боксу, по тайскому боксу.

- От чего же это зависит? От универсальности спортсмена?
- От жизненных обстоятельств. У кого какие условия и взгляды. Ставит ли человек приоритеты, либо он хочет везде успеть. Кто-то может сказать «Я устал, мне нужен отпуск». Я себе так не говорю. От чего мне уставать? После напряженной работы – главное один-два дня выспаться и все – погнали дальше. За много лет у меня был двухнедельный отпуск в 2014 году, когда я Новый год встречала с семьей в Майами. Это если не считать перерывов на операции. Сейчас свой отпуск я использую для подготовки к соревнованиям. Постсоревновательный периоды одного вида спорта я использую для того, чтобы приступить к другому. Для меня не существует состояния «Я устала». Длительный отдых в моем восприятии связан с остановкой, торможением, а я не люблю стоять на месте, мне нравится динамично использовать время.

- С кем вы могли бы сравнить Наталью Дьячкову из действующих спорстменок?
- Я могла бы назвать несколько имен, которые многим известны, но не считаю, что это необходимо. Наташа достаточно самобытна, у нее есть собственный стиль, ее можно узнать в ринге. Думаю, она не нуждается в сравнениях.

- Кого еще бы выделили в женском боевом спорте?
- На самом деле, у нас много женских имен. Из ярких представительниц своих видов спорта могу отметить Марию Мохнаткину, Софью Очигаву, Светлану Кулакову, Олесю Коваленко. В целом, я сейчас за женскими боями не очень слежу. Я уже так много времени этим занимаюсь, что стало не интересно наблюдать. Валентина Шевченко - единственная, наверное, кто вызывает интерес, уважение, за кого болею.

- Когда ваше следующее выступлении и по какому виду?
- Пока не знаю. Может быть, в ноябре. Зависит от обстоятельств. Предложения поступают, но далеко не все интересны для меня. Бой ради боя уже не привлекает, сейчас более значим вопрос гонорара. Интерес вызывает UFC и сфера профессионального бокса.

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