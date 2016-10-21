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Агент: Комментаторы ESPN отметили – Тимофей в хорошей форме

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговИсточник: Getty Images

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о повреждении Тимофея в контрольном матче «Лейкерс» - «Голден Стэйт» (112:123) и его форме.

- Тимофей после падения в третьей четверти покинул площадку и больше не возвращался. Серьезное ли у него повреждение?
- С Тимой все хорошо, небольшой ушиб нижней части спины, хотя действительно – во время трансляции выглядело все страшновато, - говорит Максим Шарифьянов.

- Многие подумали, что Тимофей ногу подвернул…
- Было неудачное падение. Тима выпрыгивал на подбор, а соперник подтолкнул его партнера, он упал под Тиму и Тима через него перелетел и упал на спину. Выглядело все это страшновато. Думаю, ничего Тима в плане игр не пропустит и следующий контрольный матч сыграет.

- Теперь о матче. Тимофей отыграл 15 минут, набрал 4 очка, сделал 2 подбора, красиво забил через Зазу Пачулию…
- …И поставил блок-шот Кевину Дюранту. Думаю, сейчас нет смысла обсуждать набранные очки. В этой игре тренеры решали свои задачи. Тима сыграл всего два отрезка – в начале первой четверти и в начале третьей. В официальных матчах такого не будет. Просто тренер «Лейкерс» Люк Уолтон пробует разные сочетания игроков, у него расширенная заявка перед сезоном. Была пара матчей, где Тима больше сыграл – минут по 20, очков побольше набирал. Но это все условно. Надо смотреть, как взаимодействуют игроки стартовой пятерки, которые с Тимой выходят. И дождаться официальных матчей. 28 октября «Лейкерс» проводят первую игру с «Хьюстоном». Уверен, у Тимы увеличится игровое время и тогда уже можно будет обратить внимание на какие-то показатели.

- «Голден Стэйт» маленькой пятеркой играл?
- В старте там вышел Пачулия, против него Тима и играл. «Голден Стэйт» находится в другой весовой категории. Думаю, на Западе им просто можно заранее отдать первое место. Но для «Лейкерс» полезно было сыграть с такой командой. «Голден Стэйт» играют быстро, хорошо двигают мяч. На таком сопернике себя проверить перед сезоном всегда полезно. Небольшая разница в счете не должна смущать – ее подтянула скамейка «Лейкерс» ближе к концу матча. Потому что у «ЛА» скамейка подлиннее. У «Голден Стэйт» 7-8 основных игроков, а дальше – пустота, из-за того, что они приняли на себя контракт Дюранта. Там много игроков с минимальными контрактами, много новичков.

- Вы разговаривали с Тимой. Какое у него настроение?
- Обидно, что случилось это падение. Он набрал хорошую форму, это видно даже по последним двум матчам. Как он убегает, как поддерживает высокие скорости. И в этом матче оба этих красивых эпизода получились в раннем нападении. Когда Тима забил сверху, это была атака сходу – разыграли двоечку. Рассел ему отдал передачу. И когда Тима накрыл Дюранта, он успел вернуться из атаки. Комментаторы ESPN отметили, что Тима в хорошей форме и очень здорово бежит и это один из его плюсов.

- Тимофей прижился в Лос-Анджелесе, ориентируется в городе?
- Да там все понятно. А в ближайшие недели две он решит все бытовые вопросы. Тима за эти годы уже столько попутешествовал по Америке, что сложностей у него не возникает. Еще Ильф и Петров писали в своей «Одноэтажной Америке» - это типовая страна. Тогда в типовой столовой можно было взять типовой обед №1 и №2. Сейчас нечто похожее – типовые дома, типовые гостиницы.

- Когда мы общались в последний раз, вы говорили, что Тима пока живет в гостинице, но должен переехать во временное жилье, пока не подберут постоянное…
- Сейчас он во временном жилье - это квартира. А на постоянное подберет дом.



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