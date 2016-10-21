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Праздник, который всегда от тебя увозят. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Праздник, который всегда от тебя увозят. Колонка Сергея Микулика
Источник: Sovsport.ru

Похоже, нас опять слегка обманули.

Ведь обещало совсем недавно высшее руководство страны, спорта и футбола (а нынче все это – в одном практически лице), что как только начнут у нас входить в строй новые стадионы, так трибуны переполненные погонят наши команды вперед. Да так, что те просто неизбежно начнут всех рвать. И вот на неделе – три домашних матча, три супераншлага, два стадиона новехоньки с иголочки, болельщики ревут – и одно очко, деленное на всех. Видимо, среди зрителей надо где-то прятать еще и наследников мастерства старика Хоттабыча, чтобы они, когда соперники нашим мяча подолгу не дают, как во втором тайме в Москве или всю игру в Ростове, бросали бы с неба свои мячи. Только незаметно для судьи. Тогда бы шансы еще были.

Но самое обидное – не в результатах на табло, а в том, что приезжие команды словно упакуют все эти аншлаги и увезут с собой туда, где к ним более привычны. А наши клубы опять вернутся к десятитысячной средней посещаемости родного чемпионата. Вы не видите, случаем, предпосылок для зрительского бума в ближайших турах, за исключением главного дерби страны? Чтоб без «Монако», «Атлетико» и «Шальке»...

Нет, домашняя аудитория у ЦСКА с «Краснодаром» на какое-то время, понятно, возрастет. На такие чудеса стадионной архитектуры обязан воочию полюбоваться каждый, кто хоть немного интересуется футболом. Но сколько продлится мода на этот интерес – предсказать в России невозможно. Какие бы места, кстати, команды при этом не занимали. Это наш национальный такой парадокс.

Я вот в минувшие выходные побывал на матче «Тамбова» и «Спартака-2», заранее попросив тех, к кому ехал в гости, позаботиться о билетах. Ведь «Тамбов» сейчас, после прихода тренером Андрея Талалаева, явно на подъеме, не проигрывает и почти не пропускает. Когда спрашивал Андрея Викторовича об атмосфере, он сравнил ее с той, что была в Томске, когда он, игроком еще, выходил с «Томью» в первую лигу – город зажил футболом. Ну, а как еще, казалось, должно быть, если клуб впервые в долгой своей истории поднялся на такой уровень, и не только не затерялся на нем, но и подбирается уже к зоне стыковых матчей?

Но выяснилось, что город и стадион живут, увы, разными жизнями. Приятно удивиться не получилось. Хотя все, вроде, к этому располагало: своя команда на ходу, чужая – какой-никакой, а «Спартак», подъезды к стадиону – между прочим, тоже «Спартак» – максимально удобные, проходы широкие, и даже полиция не по-московски дружелюбная – я ж по-честному, за триста целковых заходил, так что мог оценить. Но народу на уютном восьмитысячнике – едва-едва на треть, при том, что гостевой сектор вроде не пустовал.

И игра выдалась веселая – когда еще увидишь, как сначала пенальтист грохнет в перекладину, а потом добивающий – туда же, только еще сильнее. И гол победный за хозяев Трусевич исполнил просто шикарный, гости с «точки» тоже били, да не забили – но для кого все это, получается? Для двух с половиной тысяч, с натяжкой, по протоколу?

По пять заходило на дебютный матч, с «Сибирью», и когда приезжало «Динамо» – все это было еще до Талалаева и успехов, благодаря новизне. Ну, и биток ожидаемый в Кубке на «Зените» – днем и в будни, делов-то – с работы отпроситься.

Как рассказывал мне менеджер по продажам не помню уже чего, Олег, не так жалко было, что пятерку нам накатали, как то, что «Зенит» в санатории далеко за городом поселился – а то хотели мы с пацанами Кокорина в какой-нибудь нашей кафешке сфоткать, в центре-то их полно, не в номере же бы они сидел. Может, и на шампанское бы разорились – да не судьба. А сегодня ярмарка в городе – так, может, и больше народу бы собралось. Так и увез «Зенит» праздник из Тамбова – что «Атлетико» из Ростова.

В народ, то бишь на ярмарку, я тоже сходил. Там легко найти место, где кучкуются мужики, пока их жены саженцы мичуринских яблонь выбирают. Разговорились – многие были на «Зените» – это да, зачетно, это выход в свет. И вообще, когда билет достать нужно – тут уже и интерес спортивный проявляется. А когда просто пойти и купить – как-то и не тянет. Нет, вот если бы настоящий «Спартак» приезжал, тогда, конечно, другое дело... А за второй три сотни платить – смотри, сколько всего здесь на эти бабки набрать можно.

Ну да, две пары вязаных носков с изображением местного волка. Знал бы – зашел раньше. На футболе бы пригодились.

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