«Спартак» выиграет у «Урала» 1:0». Прогноз Евгения Ловчева

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком».



– «Спартак» при всех своих потерях более основателен, чем «Урал», – сказал Ловчев. – Красно-белые жаждут остаться на первом месте. Да, «Спартак» боится сильных команд, в конце матчей против них часто отбивается.



Потеря двух нападающих, Промеса и Зе Луиша, это очень и очень грустно. Значит, будет играть Мельгарехо, есть другие, которым надо доказывать.

Пока командной игры в атаке у «Спартака» нет. Хотя очень хорошая пятерка атакующих футболистов – Мельгарехо, Зе Луиш, Попов, Промес, Джано. В Европе такую поискать! Однако коллективной игры нет, бывает, не отдают мяч друг другу. Спартаковский футбол замешан на коротком пасе и игре в одно касание.

У «Урала» нет какого-то выдающегося нападающего, «Спартак» с этой командой справится. Судьба матча решится в середине поля.

«Спартак» будет поинтересней, станет играть в быструю атаку и в итоге победит 1:0.

«Урал» постепенно растет, Григорий Иванов сделал крепкую команду, честолюбивый человек. Каждый год команда наращивает силу, теперь она заметная сила в премьер-лиге, уверена в своих силах.

ЦСКА обыграет «Локомотив», «Спартак» сыграет вничью с «Уралом». Прогноз «Советского спорта»