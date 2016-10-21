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Почему «Спартак» идет на первом месте

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Почему «Спартак» идет на первом месте
Источник: Sovsport.ru

Давно такого не было, чтобы «Спартак» на протяжении нескольких туров оставался на первом месте в турнирной таблице. Это событие заслуживает анализа. Каковы причины лидерства «Спартака»?

1. Проблемы конкурентов

Основных конкурентов два – ЦСКА и «Зенит». Армейцы неплохо начали, но потом выбыли два основных игрока центра поля – Алан Дзагоев и Роман Еременко. Когда вернутся, неизвестно. Если бы оба играли, на первом месте сейчас шел бы ЦСКА.

В Питере Мирча Луческу строит новую команду и пока он это делал, «Зенит» успел сыграть вничью с «Уфой» и «Анжи». По очкам Питер идет вровень со «Спартаком», так что лидерство красно-белых больше формальное. Если перспективы ЦСКА, как и их выбывших игроков, туманны, то будущее «Зенита» видится светлым.

2. Хорошее нападение

Куинси Промес, Зе Луиш, Попов, Мельгарехо и Джано. Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев уверен – такую атакующую пятерку даже в Европе не сыщешь! Ну, если не брать в расчет «Барселону» и «Реал».

Промес должен поправиться к матчу против ЦСКА, а вот по Зе Луишу пока непонятно, его травма может оказаться очень серьезной. До 10 тура эти парни исправно забивали, благодаря чему у «Спартака» семь побед, больше, чем у кого бы то ни было в РФПЛ!

3. Смена тренера

Массимо Каррера дал «Спартаку» то, чего ему так не хватало – эмоций. Со времен ухода Валерия Карпина в команде были слишком уж тихие тренеры: Мурат Якин, Дмитрий Аленичев. Оказалось, Дмитрию Комбарову и Денису Глушакову нужно, чтобы на них кричали. И до матча, и в перерыве, и после: «Грацио, б…!» И это мы еще не все знаем о том, как итальянец мотивирует команду!

4. Порядок в обороне

Если вы забыли, Карреру в «Спартак» брали именно для этого, чтобы при главном тренере Дмитрии Аленичеве он научил футболистов играть в обороне. Он и научил. Курс еще не закончен, спартаковские защитники продолжают прибавлять в профессиональном плане, но прогресс виден – всего семь пропущенных мячей! В прошлом году после 10 туров было 12.

5. Хорошие покупки

Давно такого не было, чтобы все, кого приобрели летом, реально усилили игру. Роман Зобнин заметно прибавляет, причем сыграл уже чуть ли не на всех позициях в центре поля.Андрея Ещенко некоторые специалисты называют одним из лучших крайних защитников чемпионата, Маурисио пока в тени партнеров, но он еще привыкает к России, Фернандоздорово начал и только сейчас немного сдал. Зимой «Спартак» хочет купить еще трех футболистов, вот как он жаждет «золота». Первого за 14 лет!

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