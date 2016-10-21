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«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради Оренбурга

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Благой Георгиев
Благой ГеоргиевИсточник: ФК «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев в интервью Spb.Sovsport.ru пожелал Павлу Нехайчику не сбавлять обороты, «Рубину» – выбраться в еврокубки, а своей команде – обыграть «Зенит» на «Петровском».

«Желаю Нехайчику дальше забивать так же, как «Томи»

– За первую победу в премьер-лиге клуб обещал какие-нибудь премиальные или лишние выходные?
– Мы о деньгах не думали. Хотели одержать первую победу, давно ждали ее – это было самым главным.

– Руководство клуба и области поздравляло с этим успехом?
– Конечно, все приходили в раздевалку после матча, поздравляли. Руководство всегда хорошо к нам относилось, удовлетворяло наши вопросы, было рядом с игроками.Мы давно заслуживали победы, но где-то было невезение или недорабатывали. Думаю, победу над «Томью» заслужили.

– Матч с «Томью» – бенефис Павла Нехайчика. Второй гол он забил со штрафного, хотя и вы там были у мяча. Может, изначально вы и должны были исполнять?
– Мы могли сначала по-другому все сделать, но Павел очень хорошо пробил в девятку. Поздравляю его с тремя голами, желаю забивать так дальше и помогать «Оренбургу».

– Роберт Евдокимов все равно после матча отметил: Нехайчику игроки сказали, что он отыграл не очень хорошо. Вы были среди тех?
– Я всегда поддерживал игроков: проигрываем, выигрываем – говорил позитивно. Не могу сказать, что Нехайчик сыграл не очень хорошо – забил же три мяча. Конечно же, каждый может играть лучше: не только Павел, но и вся команда.

«Летом не стал рассматривать предложения от европейских клубов»

– Президент «Оренбурга» считает, что команда прошла адаптацию в премьер-лиге. Согласны с ним?
– Думаю, мы прошли это еще в первом туре, хотя результаты потом были не очень.

– Вас дозаявили 31 августа. Мог ли переход состояться раньше?
– Да, но у меня были еще переговоры с «Динамо» и «Ростовом» – там не получилось. Тренер «Оренбурга» хотел меня видеть в команде, а я очень желал с ним поработать, потому что слышал, что он хороший специалист – так случился мой переход.

– То есть «Оренбург» был чуть ли не последним вариантом?
– Я хотел остаться в Москве, поэтому общался с представителями «Динамо». Просмотрел все варианты, поговорил с Робертом Евдокимовым, узнал, что «Оренбург» – амбициозный клуб, и руководство хочет поднять команду на вершину российского футбола.

– После «Рубина» хотели играть только в России?
– У меня были предложения из Европы, но я хотел остаться в России, потому что здесь живет моя семья, и я очень хорошо знаю местный чемпионат. Все-таки восемь лет уже тут играю.

– Писали, что из европейских клубов вас звал «Торино».
– Да, было несколько предложений.Но так как хотел играть в России, не стал их рассматривать.

«Не хотел оставаться в «Рубине»

– Не так давно вы говорили, что в «Рубине» все плохо. С какого момента это началось?
– Я всегда говорил, что люблю Казань: у меня остались там друзья, провел два хороших года. Иногда надо смотреть реально на ситуацию. Я не хочу сейчас возвращаться к «Рубину», не буду кого-то обижать. Просто там решили так со мной поступить, и мы не смогли продолжить сотрудничество.

– С кем общаетесь из бывших одноклубников?
– Со многими ребятами. У них пока не очень складывается чемпионат, но я надеюсь, что все получится. Желаю ребятам подняться в турнирной таблице и попасть в еврокубки. Будет очень тяжело, потому что игроки, которые приехали из Испании – я разговаривал с некоторыми ребятами – считали российский чемпионат не таким сильным. Оказалось, что все не так легко. Видно, что они недооценили уровень премьер-лиги.

– Летом вы с группой игроков «Рубина» обращались в РФС по поводу отстранения от тренировок. Кто был инициатором?
– Я могу говорить только за себя. Мне должны были выплатить деньги, так как у меня был действующий контракт. Не моя вина, что так получилось. Каждый человек – в том числе футболист – должен получать деньги, которые он заработал. Я не получал зарплату три месяца.И то, что обратился в РФС – нормально.

– «Рубин» выплатил все, что должен был?
– Осталось еще чуть-чуть. Помню, клуб обещал мне, что к концу месяца все будет нормально.

– Был все-таки шанс летом остаться в «Рубине»?
– Нет, я не хотел там оставаться. У руководства клуба было одно видение футбола, у меня – другое. Я никогда ничего не скрывал от всех.Говорил всем, что думаю. Понимал: с руководством не получается найти общий язык.

– А Валерий Чалый мог повлиять на вашу ситуацию?
– Он много раз общался с руководством: говорил, что я нужен, но никто не обращал на это внимания.

«Зенит» не боится играть в футбол – этим он мне и нравится»

– Вы в России играли против «Зенита» Дика Адвоката, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш–Боаша. Чем для вас выделяется команда Мирчи Луческу?
– Иногда смотрю игры «Зенита», команда,как и всегда, играет в атаку. Мы едем за победой, никого не боимся. Собираемся выигрывать у «Зенита» и набирать очки, которые потеряли в предыдущих встречах.

– Из предыдущих матчей с «Зенитом» наверняка лучше всего запомнили игру в Грозном летом 2009 года, когда «Терек» выиграл 3:2, а вы забили первый гол в премьер-лиге.
– Мы обыгрывали их и в Петербурге, и дома. А вообще без разницы, кто в соперниках, мы хотим побеждать. Несмотря на то, что «Зенит» – лучшая команда в России.

– Учитывая текущий ход соперника, считаете петербуржцев главными фаворитами на чемпионство?
– «Зенит» каждый сезон претендует на первое место. Мне петербуржцы всегда больше всех нравились в российском чемпионате. Там собраны сильные футболисты, которые не бояться играть в футбол. Это мне больше всего нравится.

– В нынешнем сезоне у «Зенита» выделяется Жулиано.
– Есть и Жулиано, и другие сильные футболисты. Не могу выделить одного или двух. Там собраны одни из лучших футболистов не только в России, но и в Европе.

– После матча «Зенита» со «Спартаком» очень долго обсуждалась работа арбитров. Вам не кажется, что из-за таких разговоров судьи еще сильнее будут нервничать и больше ошибаться?
– Судьи – такие же люди, они тоже могут ошибаться. Во время игры я очень бурно могу отреагировать на решение арбитра, но на самом деле надо дать им спокойно работать. В России есть очень хорошие судьи.

– Как думаете, в прошлых турах были результативные ошибки арбитров в пользу соперников «Оренбурга»?
– Наверное, были.Но мы больше обращаем внимание на свои ошибки.

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