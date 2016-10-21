Тренируйся с котом. Когда под рукой нет отягощений

Жим кота лежа, армейский жим кота и подъем кота на бицепс. Если неохота тратиться на гантели и тренажеры, можно использовать вместо них домашних питомцев. «Советский спорт» составил две тренировочные программы, в которых ваш ленивый кот, наконец, начнет приносить пользу, став штангой.

ТРЕНИНГ С КОТОМ

Два года назад фитнес-тренер Роб Мур из Торонто завел на Youtube канал ШоКо Шоу. Название каналу дали имена двух котов Роба – Шорти и Коди. Шорти – здоровенный черный кот, 6 лет. Коди – черно-белый кот возрастом 4 года.

Видео Мура смотрят миллионы человек по всему миру. Все потому, что Роб вместо штанги и гантелей использует в своем тренинге котов. Он жмет котов лежа и стоя, делает круговые тренировки с котами, кладет кота под себя, когда стоит в планке (это позволяет ему продержаться в упражнении дольше).

Затея Мура обрела последователей по всему миру. Люди, подобно Робу, стали выкладывать в сеть видео своих тренировок с котами. Пушистые питомцы перестали быть просто бесполезным ленивым балластом в доме. Отныне они – серьезная экономия на спортивном экипе, да, и просто повод хорош подурачиться.



На свете нет упражнения приятнее, чем подъем собственного кота на бицепс. И нет ничего смешнее человека, который его делает.

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БОДИБЛИДИНГ С КОТОМ

Греческий атлет Милон Кротонский носил на спине быка. Бык рос, а вместе с ним росла сила атлета. Прогрессия нагрузок и увеличение рабочего веса – ключевой принцип бодибилдинга, необходимый для роста мышц. В этом контексте кот – почти идеальное отягощение. Растет и толстеет он – растет и ваша сила.

Бодибилдинг план тренировок «фулл бади» с котом:



Понедельник – приседания с котом, выпады с котом, жим кота стоя, подъем кота на вытянутых руках вверх, отведение кота рукой в сторону (поочередно каждой рукой). Все упражнения выполнять в 4 подходах по 15 раз. Приседания – 3 подхода: 20, 15, 15 раз.

Среда – тяга кота на прямых ногах (или «румынская тяга), тяга кота к поясу в наклоне, подтягивания (кот – как дополнительное отягощение), французский жим кота (на трицепс). Все – в четырех рабочих подходах, по 15 повторов.

Пятница – жим кота лежа (можно делать упражнение лежа на полу, до касания локтями пола), пулловер с котом (ложимся поперек табурета, на вытянутых руках опускаем кота как можно дальше за голову, затем возвращаемся), подъем кота на бицепс. Все – в четырех рабочих подходах, по 15 повторов.

КРОССФИТ С КОТОМ

Кот – отлично подойдет для функциональной тренировки. Упитанный кот 6-8 кг заменит популярный и недешевый сэндбэг (мешок с песком, средняя цена в интернет-магазинах- от 3000 рублей).

Cиловой комплекс «Медведь» с котом

Нужно выполнить 5 раундов за максимально короткое время

- 5 становых тяг с котом (можно заменить тягой на прямых ногах)

- 5 взятий на грудь в сед с котом

- 5 толчковых швунгов с котом (жим кота начинаем с движения ног - делаем небольшой подсед и затем распрямляем ноги)

- 5 фронтальных приседаний с котом (кота держим на груди)

Выполнили? Попробуйте усложнить задание и сделать максимальное количество раундов за 20 минут.

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Комплекс «Фрэн» с котом

Нужно выполнить за максимально короткое время по 21, 15 и 9 повторов каждого упражнения:

- трастеры с котом (выбросы из приседа)

- подтягивания (если кот сопротивляется и не хочет лезть в сумку, чтобы побыть доп отягощением – дайте ему передохнуть. Делайте подтягивания без кота)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОТА НЕТ?

Вместо кота подойдет другое домашнее животное или ребенок (для которого ваша тренировка станет лучшим развлечением в мире). Хорошо подойдут собаки средних по росту и весу пород – спаниели, пудели, шнауцеры. Хотите сильно прокачать силовые – заведите дога или овчарку.

ВНИМАНИЕ! Во время выполнения упражнений следите за безопасностью кота!