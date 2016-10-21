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Вячеслав Быков: Малкину стоит взять пример с Кросби

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вячеслав Быков
Вячеслав БыковИсточник: Sovsport.ru

Экс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Вячеслав Аркадьевич разговаривал со мной, пока ехал за рулем на матч своего сына. 28-летний Андрей Быков играет на позиции центра, как и отец. В этом сезоне за 12 игр во «Фрибурге» набрал 11 (3+8) очков.

«СЕЙЧАС В МОДЕ СОВЕТСКИЙ ХОККЕЙ»

- Кто из игроков сборной России удивил вас на Кубке мира?
- Очень трудно кого-то выделить… Но не то, что удивил, а очень обрадовал Сергей Бобровский.

- А вот Никита Кучеров. Это был его дебют за сборную России, он был признан лучшим форвардом в нашей команде.
- Неплохой талантливый игрок. Но не могу сказать, что он прыгнул выше головы. Вообще в нашей сборной не было ребят, которые выделялись бы среди других.

- Вы хорошо знаете Бобровского. Чем он вас зацепил?
- Не могу сказать, что отлично знаком с Сергеем. Это будет преувеличением с моей стороны. Замечу только, что его первая игра за сборную страны – это был товарищеский матч против Италии – конечно, случилась при нас.
Еще я слышал, Сергей перед Кубком мира похудел на восемь килограммов, что помогло ему выйти на пик формы. Это говорит о том, что вратарь работает над собой и совершенствует свою игру. То есть игрок – максималист, и старается сделать все идеально. Это очень сильная черта. 

«ВЫ ПОМНИТЕ СЛОВА О ТАНЦОРЕ?»

- Евгений Малкин сказал после Кубка мира: «Я недоволен собой. Мне нужно больше играть с шайбой. Мой стиль, когда я с ней провожу много времени, и тогда есть уверенность в себе. А на Кубке мира я пытался использовать партнеров». Кстати, Зинэтула Билялетдинов на Олимпиаде в Сочи тоже не смог раскрыть Малкина. Какой же подход искать к этому очень талантливому форварду, от которого сборная России зависит, как Аргентина – от Месси?
- Вы знаете, я хочу привести пример Сидни Кросби, который приезжает в сборную Канады и не стесняется выполнять черновую работу. Ты можешь в клубе находиться на лидирующих ролях, через тебя идет игра, ты часто выходишь в большинстве. Но в канадской сборной Кросби совсем не стесняется пахать наравне со всеми. И он счастлив, горд этим! А мы начинаем сейчас для наших хоккеистов искать какие-то комфортные условия. Есть такая поговорка о танцоре, которому что-то мешает.

Какой бы ни был выдающийся игрок, когда его приглашают в сборную страны, он должен быть подчинен только ее интересам. И выполнять ту роль, которая ему отводится. А искать причины в чем-то другом, но не в себе, рассуждать о своем стиле, когда ты в сборной должен быть как солдат – не думаю, что это хорошая черта.

- Сидни Кросби на групповом этапе играл по 15 минут, быстро ехал на сменку, много работал в обороне. А какой отбор он совершил у Куликова в полуфинале!
- А вы видели, что все канадцы так играют? И ведь Кросби выступает рядом с Евгением Малкиным в «Питтсбурге».

«ТАРАСЕНКО ХОРОШ ДАЖЕ В ЦЕНТРЕ»

- Владимир Тарасенко в прошлом сезоне забил 40 голов, получил большой контракт от «Сент-Луиса». Он начинал в сборной России при вас на чемпионате мира-2011. Вы тогда подозревали, что Тарасенко вырастет в такого форварда?
- Говорить «да я тогда знал», «да он при мне играл, я его вырастил» – это верх самонадеянности. Это просто некрасиво. Скорее тут нужно поблагодарить отца, который воспитал такого сына.

Мы к тому чемпионату мира искали молодых перспективных игроков. И вот Тарасенко был одним из многих. Теперь можно порадоваться за Владимира. Парень играет с энтузиазмом, настроем. И у него огромный потенциал, который еще раскрывать и раскрывать.

Тарасенко – универсальный нападающий. Его даже в центр можно поставить, он не засмущается. У этого форварда очень хорошее видение площадки. Он читает игру. И к тому же нацелен на ворота, забивает много голов. Вот это наш Мэттьюз!

- Евгений Кузнецов в прошлом сезоне очень прибавил. Как думаете, он лучше раскрывается в тройке с Овечкиным или когда играет без него?
- Это центральный нападающий с прекрасным катанием, который сможет адаптироваться к любому партнеру на краю. Конечно, с Овечкиным проще – у них одна школа, оба говорят по-русски. Они быстро находят общий язык. Но у Кузнецова есть большой талант – он умеет раскрывать сильные качества тех форвардов, с кем он выходит. Он делает их лучше. Кроме того Женя не боится контактной игры, есть видение поля и техника.

Кузнецов – это наше всё. Наша гордость.

- Артемий Панарин завоевал «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ и «Харламов Трофи» как самый ценный российский хоккеист. Что вы ждете от него в этом сезоне в «Чикаго»?
- Артемию будет непросто, но это очень сильный по духу парень. У него уральский характер. И он добьется своего, потому что через многое прошел. И вот такой стержень позволяет выкарабкаться из самых тяжелых ситуаций. Все у него получится, хотя второй сезон в НХЛ всегда непростой.

«ПРЕДЛАГАЛИ РАБОТУ В РОССИИ»

- Чем вы сейчас занимаетесь? Есть ли предложения из КХЛ, из Европы?
- Мне предлагали работу в Швейцарии, но я отказался. Также поступали предложения из России. Но сейчас я занимаюсь своими делами. Вхожу в попечительский совет местного клуба «Фрибург». Активно тружусь во благо хоккея. Слежу за своим сыном.

- Приезжаете в Россию?
- Конечно, бываю время от времени.

- Собираетесь на чемпионат мира в Кельн?
- Поживем-увидим. Возможно, приеду посмотреть. Тем более это в Европе, недалеко от Швейцарии. Скорее всего появлюсь. Поддержу сборную России.

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