Иван Проворов: У всех бывают плохие игры, даже у лучших хоккеистов мира

Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии дал молодой защитник Иван Проворов.

- В первых двух периодах вы получили больше игрового времени, чем все полевые хоккеисты «Филадельфии». С чем это связано?

- Я выхожу в большинстве и меньшинстве, поэтому так получилось. В первых двух периодах было много удалений.

- Вам тренеры сразу обещали такую нагрузку?

- Просто сказали: «Выходи, играй в свой хоккей, и все будет нормально».

- Вы хорошо провели предсезонку и первые матчи на старте сезона. Но потом стало труднее. Так, в прошлом матче схватили «-5» в игре с «Чикаго» (4:7). Да и теперь неудачно действовали, когда «Анахайм» забивал первый гол. Это что – нервы? Не успеваете за скоростями?





- Нет, почему? У всех бывают плохие игры, даже у лучших хоккеистов мира. Если бы никто не делал ошибки, все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Просто нужно эти ошибки минимизировать, тогда все будет хорошо.

На одном матче не зацикливался. Просто сделал выводы и пошел играть дальше. А в моменте с первым голом «Анахайма» так получилось, что нас поймали на пересменке.

- Кажется, вы всегда спокойный как удав. Какой у вас характер? Как вы переживаете неудачи?

- Сезон длинный, поэтому грызть себя изнутри нельзя. Из каждого поражения нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше. Я стараюсь улучшать свою игру.

- Домашний стадион «Филадельфии», оранжевое море болельщиков. Теперь еще вечер особенный, отмечают 50-летие клуба. Какие у вас были ощущения?

- Очень позитивные эмоции. Мы ждали первую домашнюю игру, поэтому все ребята были заряжены.

- Еще тут вспоминали бывшего хозяина клуба Эда Снайдера, который скончался в апреле этого года. Знаете что-нибудь о нем?

- Да, знаю. Он очень много сделал для «Филадельфии», внес большой вклад в развитие хоккея. Его очень любили, потому что он отдавал всю душу городу и команде. Ребята в раздевалке об этом говорили.

- Как молодому игроку распределить силы на весь сезон? У вас ведь никогда не было такого опыта.

- Это лучшая лига в мире, поэтому надо максимально выкладываться в каждом матче. Но я очень хорошо работал летом, и сил мне должно хватить на чемпионат. На плей-офф тоже – дай бог мы туда попадем.

- Как вы обустроились в Филадельфии?

- Пока делим номер в отеле с Трэвисом Конечны, но ищем себе квартиру рядом с тренировочным катком. Он мой сосед и на выездах. Нас вместе выбирали на драфте, мы прошли летний лагерь, провели хорошую предсезонку. Оба пробились в состав «Флайерз». Идем вместе по ступенькам.

- Какие ваши впечатления об НХЛ?

- То, чего я ждал. Лучшая лига в мире, лучшие игроки. Даже маленькая ошибка может привести к забитому голу. Так что надо выкладываться в каждом матче и делать все как можно быстрее.

- А неприятные моменты есть?

- Не думаю. С детства много смотрю НХЛ. Знаю, кто здесь играет, чего ждать. Какие тут скорости, какая силовая борьба.

- Вы следили за Кубком мира?

- У нас в Филадельфии уже начался лагерь, но по возможности смотрел. Понравился уровень турнира, проходных матчей не было. Надеюсь, что однажды и я сыграю на Кубке мира. Сделаю для этого все.