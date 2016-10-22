Роман Павлюченко: Люблю «Спартак». И хочу ему забить

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко провел пять лет в «Спартаке». Выигрывал серебро чемпионата, становился лучшим бомбардиром… Накануне субботнего матча с красно-белыми 34-летний форвард дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

«ТРИ ГОЛА – ЭТО МАЛО»

- Роман, в прошлом туре «Урал» играл дома с «Зенитом», теперь – со «Спартаком». Чувствуется футбольный ажиотаж в городе?

- Даже не знаю... Мы с утра в пятницу заехали на базу, тренировались… Вот в команде чувствуется, что впереди серьезная игра, серьезный соперник. Так что и готовимся соответственно – будем набирать очки. Понимаем, что это «Спартак», но свое можем взять за счет характера и желания.

- «Свое» – это что? Ничья? Три очка?

- Конечно, три очка! Иначе зачем выходить на игру вообще? Если начинать матч с настроением, что и ничейка – хороший вариант, это неправильно.

- В таком случае «Урал» может подвинуть «Спартак» с первого места.

- Естественно, такое желание есть. Но нам еще победить надо. Не будем забегать вперед. Давайте дождемся результата.

- Хорошо. Но согласитесь, что вам на руку то, что не сыграют лидеры «Спартака» – Промес, Зе Луиш?

- Это не наши проблемы. Мне все равно, будут ли играть Зе Луиш и Промес. Без разницы! У нас задача победить, а моя – забивать. Вот и все.

- Вы сейчас лучший бомбардир «Урала» с тремя голами. Это нормальный результат?

- Нет, потому что много туров сыграно. А три гола – это очень мало. Реализуй я моменты, которые имел в предыдущих матчах, семь–восемь голов у меня точно было бы.

«РАНО ГОВОРИТЬ, ЧТО У «СПАРТАКА» «ПОПЕРЛО»

- У вас еще возникают какие-то чувства, когда смотрите календарь матчей, а там ваша команда играет против «Спартака»?

- Знаете, много лет прошло с тех пор, как я ушел из «Спартака». Но это тот клуб, который полюбил и до сих пор в некоторых играх за «Спартак» переживаю. Судьба сложилась так, что я больше не в «Спартаке», сейчас моя команда – «Урал». И моя задача – выйти против «Спартака» и забить. Это моя работа.

- Вам не удалось стать чемпионом со «Спартаком». Скоро 10 лет, как вы команду покинули, а она все так же без золота. Почему?

- Не могу ответить на этот вопрос. Я много лет не в команде. Каждый год говорится про чемпионство, но «Спартак» не может выиграть… И стадион есть, и болельщики… Не знаю, в чем причина.

- Но теперь Аленичева сменил Каррера – и с ним «поперло».

- Ну, подождите. Говорить, что «поперло» рано. Еще играть и играть. Когда будет предпоследний или последний тур – тогда посмотрим, где будет «Спартак». Две-три игры неудачно сыграют – и они уже будут пятые или шестые.

- Вы с кем-то из спартаковцев общаетесь?

- Вот пару дней назад с Глушаковым разговаривал. С Денисом мы дружим, общаемся.

- Денис сказал вам что- то вроде «Готовьтесь, мы едем вас обыгрывать»?

- Нет, это я ему так сказал: «Готовьтесь серьезно. Чуть-чуть напугал Дениса. Попросил, чтоб он передал ребятам, чтоб не расслаблялись. Будет битва!».

- Отлично!

- На самом деле, шучу. Мы с Денисом о футболе вообще не разговаривали. Пообщались о жизни.

P.S. В пятницу вечером стало известно, что помимо Промеса и Зе Луиша, в Екатеринбург не полетел Глушаков, получивший травму на тренировке. Подробнее об этом - ЗДЕСЬ