Как Башкиров за секунду стал похожим на Суареса. И почему он этому не рад

Полузащитник «Крыльев» Евгений Башкиров попытался всех спасти – но его план полностью провалился.

К концу первого тайма «Крылья» вели дома у «Арсенала» (1:0). Туляки сделали все, чтобы забить, так сказать, гол в раздевалку: Жерсон Вергара классно пробил в дальний головой – но планы нарушил Евгений Башкиров. Полузащитник самарцев совершил отличный сейв – жаль только, что рукой.

Судья Башкирова удалил, назначил пенальти, а «Арсенал» его забил – в тот же угол, откуда Евгений доставал мяч.

У Луиса Суареса в 2010-м на чемпионате мира все шло по той же схеме, только в итоге ганец Гьян 11-метровый не забил – и поступок уругвайца моментально стал не глупым, а гениальным.

Неординарному по жизни Башкирову в итоге оставалось только грустить. Даже главный тренер как будто именно удалением оправдывает потерю очков.



Фото: ФК «Крылья Советов»

От нас Жене за такое яркое решение – лучи поддержки, хоть риск и не оправдался. С таким оригинальным и в чем-то даже безрассудным, но самоотверженных подходом наш чемпионат станет только круче.