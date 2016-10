Сутенер в засаде. Кто поджидает победителя супербоя Ковалев - Уорд

«Советский спорт» рассказывает о чемпионе мира, который с большим вниманием будет следить за развязкой главного боксерского поединка осени.

До самого ожидаемого боя 2016 года Сергей Ковалев – Андре Уорд осталось меньше месяца. Напомним, титулованные соперники выйдут на ринг в Лас-Вегасе 19 ноября.

Можно лишь догадываться, будет ли победитель этого поединка назван лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории, или же на первой строчке Pound-4-Pound останется блистательный никарагуанец Роман Гонсалес. Но совершенно точно на кону в предстоящем мегафайте не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Виной тому – третья сила в дивизионе, с которой волей-неволей приходится считаться.

В недавнем интервью «Советскому спорту» Сергей Ковалев признался:

«Я особо не вникаю в бои Адониса Стивенсона, поскольку, как и многие, не считаю его чемпионом»

Заявление громкое и во многом провокационное. Возможно, за ним, помимо раздражения, скрывается еще и определенная досада российского боксера. Даже если «Крашер» в будущем месяце одержит самую громкую победу в своей карьере – у него останется еще один принципиальный соперник, которого будет не так-то просто вытащить на ринг. А если это все же случится – победа Сергею отнюдь не гарантирована.

Когда-то отношения Ковалева и Стивенсона были совсем иными



Кто же такой Адонис «Супермэн» Стивенсон? И заслуживает ли его карьера столь уничижительной характеристики?

Темнокожий канадец, левша, родившийся на Гаити, завоевал пояс Всемирного боксерского совета 8 июня 2013 года (Ковалев в то время еще не был чемпионом мира – прим. ред.). Стивенсон вышел на бой с обладателем титула в полутяжелом весе по версии WBC Чедом Доусоном в качестве явного аутсайдера. В США Адониса практически никто не знал, в то время как его соперник был широко известен благодаря своим победам над Томашем Адамеком, Антонио Тарвером, Гленом Джонсоном и Бернардом Хопкинсом.

Поединок в Монреале продлился всего одну минуту. За это время претендент успел присмотреться к сопернику и нанести всего один удар – коронный левый в голову. Этого оказалось более чем достаточно для громкой сенсации.

KNOCKOUT OF THE YEAR: @AdonisSuperman Stevenson KO1 Chad Dawson, from 2013 #boxing #history #knockout pic.twitter.com/rQnWzu7WUQ