Сутенер в засаде. Кто поджидает победителя супербоя Ковалев - Уорд

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о чемпионе мира, который с большим вниманием будет следить за развязкой главного боксерского поединка осени.

До самого ожидаемого боя 2016 года Сергей Ковалев – Андре Уорд осталось меньше месяца. Напомним, титулованные соперники выйдут на ринг в Лас-Вегасе 19 ноября.

Можно лишь догадываться, будет ли победитель этого поединка назван лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории, или же на первой строчке Pound-4-Pound останется блистательный никарагуанец Роман Гонсалес. Но совершенно точно на кону в предстоящем мегафайте не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Виной тому – третья сила в дивизионе, с которой волей-неволей приходится считаться.

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В недавнем интервью «Советскому спорту» Сергей Ковалев признался:

«Я особо не вникаю в бои Адониса Стивенсона, поскольку, как и многие, не считаю его чемпионом»

Заявление громкое и во многом провокационное. Возможно, за ним, помимо раздражения, скрывается еще и определенная досада российского боксера. Даже если «Крашер» в будущем месяце одержит самую громкую победу в своей карьере – у него останется еще один принципиальный соперник, которого будет не так-то просто вытащить на ринг. А если это все же случится – победа Сергею отнюдь не гарантирована.

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Кто же такой Адонис «Супермэн» Стивенсон? И заслуживает ли его карьера столь уничижительной характеристики?

Темнокожий канадец, левша, родившийся на Гаити, завоевал пояс Всемирного боксерского совета 8 июня 2013 года (Ковалев в то время еще не был чемпионом мира – прим. ред.). Стивенсон вышел на бой с обладателем титула в полутяжелом весе по версии WBC Чедом Доусоном в качестве явного аутсайдера. В США Адониса практически никто не знал, в то время как его соперник был широко известен благодаря своим победам над Томашем Адамеком, Антонио Тарвером, Гленом Джонсоном и Бернардом Хопкинсом.

Поединок в Монреале продлился всего одну минуту. За это время претендент успел присмотреться к сопернику и нанести всего один удар – коронный левый в голову. Этого оказалось более чем достаточно для громкой сенсации.

После этого Адонис последовательно победил экс-чемпиона мира в полутяже Тавориса Клауда, нынешнего обладателя титула WBC в первом тяжелом весе Тони Белью, сильного поляка Анджея Фонфару. Журнал The Ring признал «Супермэна» лучшим боксером 2013 года и вручил ему собственный пояс, признавая негласное первенство Стивенсона в его весовой категории.

Согласитесь, неплохой карьерный взлет для парня, начавшего заниматься боксом в 21 год… И в 29 впервые оказавшегося на профессиональном ринге.



Канадец, с детства не имевший постоянного жилья и проводивший почти все время на улице, получил 4-летний тюремный срок (реально отсидел 18 месяцев) за сутенерство и избиение девушки легкого поведения, и именно в колонии он начал постигать азы кулачного боя. После недолгой, но вполне успешной любительской карьеры (чемпион страны 2005 и 2006 годов), Адонис очутился в легендарном детройтском боксерском зале «Кронк», где привлек внимание самого Эмануэля Стюарда. Американского тренера, заложившего фундамент успехов Томаса Хернса, Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса и Владимира Кличко.

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Стивенсон стал последним по-настоящему крупным прожектом Стюарда, ушедшего из жизни в октябре 2012 года. Опытнейший наставник в кратчайшие сроки сделал из «Супермэна» бойца мирового класса, но насладиться его триумфом, увы, не успел.

Корни падения

Адонис Стивенсон – один из самых харизматичных и экспрессивных боксеров современности. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на зажигательные моноспектакли, которые он устраивает на ринге после каждой победы. Но, как и многие личности, склонные к безудержному эпатажу, канадец легко поддается чужому влиянию.

Подчинение воле Эмануэля Стюарда сказывалось на его карьере исключительно благотворно, чего нельзя сказать о сотрудничестве с Элом Хэймоном – серым кардиналом мирового бокса наших дней. Человеком, который, так или иначе, участвует в организации практически каждого крупного боксерского вечера в Соединенных Штатах.

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Хэймона не раз обвиняли в том, что он «рулит» не собственным капиталом, а деньгами очень сомнительного – возможно, даже криминального происхождения. Его уличали в одновременной работе как боксерским менеджером, так и промоутером (что не допускается). Но очень сложно организовать по-настоящему шумную и массовую кампанию против человека, который не дает интервью и всячески избегает публичности, обладая при этом колоссальной властью и влиянием.

Флойд Мэйвезер-младший, Эдриан Бронер, Деонтей Уайлдер, Амир Хан, Эрисланди Лара, Артур Бетербиев, Лукас Матиссе, Карл Фрэмптон, Маркос Майдана, Лео Санта Крус, Кит Турман – это далеко не полный список звезд современного ринга, сотрудничающих с Хэймоном.

Стивенсон подписал контракт с Элом в феврале 2014 года. Мотивация Адониса была очень простой и банальной: он хотел зарабатывать больше денег.

Но практически сразу боец ощутил на себе давление базового принципа Хэймона. Пока его клиент является чемпионом мира – в его поединках должно быть минимум риска. Для этого подбираются соответствующие противники, задабриваются ведущие боксерские организации, а если какой-то действительно интригующий бой все же появляется на горизонте, вы можете быть уверены: оба его участника – ребята из команды Эла.

В период работы с Хэймоном Адонис не побил ни одного полутяжеловеса, который действительно принадлежал бы к элите дивизиона. По его настоянию Стивенсон разорвал соглашение с телеканалом HBO и перешел на Showtime, что создало дополнительное препятствие в организации объединительного поединка с Сергеем Ковалевым. Впрочем, в интерпретации самого «Супермэна», эта ситуация выглядит несколько иначе.

«Я здесь, и я по-прежнему жду. Все, что им нужно будет сделать - позвонить моему менеджеру. И тогда мы начнем переговоры. Для меня не проблема сразиться с любым из них - Ковалевым или Уордом. Проблема с Сергеем. Мы предлагали ему распределение гонорара в пропорции 50:50, и он не согласился. Так что я просто потратил свое время впустую». Адонис Стивенсон



Но, как бы то ни было, Адонис остается главным закулисным игроком в грядущей битве Ковалев – Уорд. Принадлежащий ему чемпионский пояс WBC будет притягивать победителя, как магнит.

И велика вероятность того, что окончательная консолидация титулов в полутяжелом весе все же произойдет. Эл Хэймон не может не понимать, что Стивенсону уже 39 лет. Устроить с его участием исторический и при этом кассовый бой – в его же интересах. А на ринге, поймав кураж, «Супермэн» вполне способен решить свои проблемы, как он это делал уже много раз. Одной левой.



