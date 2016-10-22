«Мечта осуществилась». Как память о Льве Яшине увековечили в Аргентине

Сегодня Льву Яшину исполнилось бы 87 лет. А накануне в Москве рассказали неожиданную историю о том, как память о великом вратаре увековечили в Аргентине.

В 1961 году сборная СССР провела в южноамериканском турне три матча, в том числе и со сборной Аргентины. Одним из тех, кто посетил ту игру с аргентинцами, был Исаак Гройсман. Его дед работал в царских конюшнях в Киеве, а после революции эмигрировал в Аргентину. И сделал там состояние на производстве знаменитого кордобского вина. Исаак (да и все зрители) был так впечатлен игрой Яшина, что захотел это впечатление увековечить. Не памятником – сортом вина. В итоге вино с этикеткой, на которой изображен Яшин в прыжке (копия памятника в Петровском парке), появилось. В Москву привез его уже внук Исаака – Игнасио.

- Мечтал об этом с детства, с того момента, когда дедушка рассказал мне о том матче, в котором Лев Яшин творил чудеса. Теперь мечта осуществилась, - признался Игнасио. - Это первый выход вина в свет. Мы решили, что представить его нужно именно на родине великого вратаря.

История для кино!

Кстати съемки фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» продолжаются. Премьера картины запланирована на октябрь 2017 года. Судя по всему, фильм впервые будет показан на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке.

- К концу года закончим собирать металлический контур конструкции крыши и приступим к подготовке сооружения кровли, - говорит руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов. Он также подтверждает, что на матч с «Динамо» может приехать «Барселона». – Но не в октябре 2017-го. Осенью никто не приедет – у всех матчи. Поэтому это разговор уже о 2018-м годе.

Зашел разговор и о сотрудничестве ВТБ с футбольным «Динамо».

- Мы строим стадион не для того, чтобы на нем играла домашние матчи какая-то другая команда, кроме «Динамо», - говорит Перегудов. - Потому сотрудничество будет продолжено, но в меньше степени. В конце когда, как и говорилось ранее, или сразу после начала нового, 2018 года, банк за символическую стоимость передаст свои 75 процентов акции обществу «Динамо». Это выправит ситуацию каким-то образом. При этом ВТБ останется спонсором клуба, но в меньших объемах.